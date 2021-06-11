ПИК сносит дом с жильцами. Они отказались переезжать от парка к московской трассе

В Кунцеве демонтируют сталинский дом, в котором еще остались люди. Они не хотят покидать свои квартиры, так как считают, что их дом пустили под снос незаконно, задним числом вписав в проект реконструкции кварталов. Суды идут уже три года. Людям отрезали газ, теперь активно ведут демонтаж здания. А новые квартиры, которые предлагаются для переезда, не понравились переселенцам планировкой и расположением возле оживленной трассы.

В Кунцеве начали демонтаж дома, из которого еще не успели выехать жильцы. Но это не смутило рабочих, которые активно разбирали балконы и выбрасывали рамы из пустых квартир. Обо всем этом жители дома №22 на улице Ивана Франко рассказали журналистам и в соцсетях.

Те, кто еще остается в доме, уже около месяца живут с отключенным газом. Ходить по лестницам, выходить из подъезда и входить в него рискованно — рабочие бросают строительный мусор во двор. При этом стройку курируют крепкие парни, которые следят, чтобы жильцы или кто-то еще не мешали рабочим.

Жители написали коллективное заявление в полицию. По сведениям москвичей, демонтаж проводит строительная компания «ПИК», которая уже не один раз становилась фигурантом различных жилищных скандалов, в том числе и в Кунцеве. На месте 37 кирпичных сталинских домов планируют построить новые многоэтажки.

Вписаны задним числом

Алексей, житель соседнего дома, также входящего в программу сноса и реконструкции, рассказал «360», что есть несколько причин, по которым люди до сих пор не покинули свои квартиры. Во-первых, они недовольны теми вариантами, которые им предлагают в качестве альтернативного жилья.

«А во-вторых, некоторые жители в принципе считают происходящее незаконным — и уже три года ведутся суды. Но ни один из органов не дал вразумительного ответа, на основании чего эти дома должны быть снесены. Они не аварийные, не ветхие и нет никакой государственной программы, по которым они должны быть снесены», — сказал Алексей.

Он также добавил, что снос домов происходит не по программе реновации. Его осуществляют по проекту реконструкции 47-го и 48-го кварталов, который был подписан еще в 1996 году. Потом проект откладывался, модифицировался. Но разрушаемые сейчас дома, крепкие кирпичные здания с хорошими планировками, ни в какую программу сноса не входили.

«Но в какой-то момент правительство Москвы задним числом вписало эти дома. По этому поводу суды и идут — насколько этот снос вообще легитимен. В основном предлагают переехать на улицу Ярцевскую, 33, — это новые высотные дома прямо около метро. Но это совсем другие условия», — пояснил Алексей.

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Алексей пояснил, что в новом месте рядом метро большая дорога и недостаточно зелени. По его словам, на улице Ивана Франко люди живут в зеленых кварталах, тут маленькая плотность населения, окна выходят на скверы, дети гуляют в безопасных дворах без присмотра родителей.

«В новых квартирах плохие планировки и низкие потолки: в домах, которые сносят, потолки более трех метров. А вместо кирпича — просто панель. То есть ухудшение условий очень существенное. Мы жаловались везде, куда только возможно. Но, похоже, в органах власти существует какая-то договоренность с застройщиком и они сквозь пальцы смотрят на эти нарушения», — сказал Алексей.

Опасность реальна

Профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС Евгений Кирюханцев подтвердил «360», что жильцам дома №22 грозит вполне реальная опасность. При работах по разбору здания оно может рухнуть, и это приведет к гибели всех, кто будет находиться в тот момент в доме.

«Снятие оконных проемов — это нарушение инженерной конструкции здания. Если нарушатся основные несущие конструкции здания, то, естественно, произойдет обрушение. Все нужно решать в законном порядке. Если жильцы по какой-то причине незаконно остаются в доме, то их нужно выселять по судебному решению в присутствии правоохранительных органов», — сказал Евгений Кирюханцев.

В пресс-службе строительной компании «ПИК», с которой удалось связаться журналистам, заявили, что проведение всех перечисленных работ необходимо для обеспечения безопасности остающихся жильцов, а также для недопущения незаконного заселения освобожденных квартир, рассказал РЕН ТВ.

Такое заявление особенно интересно, если учесть, что утром 3 июня на стройке компании «ПИК» был пожар. Огонь бушевал на той самой улице Ивана Франко, в непосредственной близости от нерасселенных домов.

Переезд без спроса

Руководитель практики судебной защиты МКА «Арбат» Юрий Нетреба в беседе с «360» пояснил, что если приступают к сносу, значит, уже альтернативное жилье всем предоставлено либо неоднократно предоставлялось. В его практике были такие обращения, когда люди отказывались переезжать туда, куда им предлагалось.

«Люди ссылаются на закон и утверждают, что им должны предоставить жилье в пределах того же квартала, где они проживали. Но в законе сказано „в пределах региона“, в данном случае это Москва. Но тем не менее многие люди не хотят покидать родные места, пытаются торговаться и получить больше преференций», — сказал Юрий Нетреба.

Адвокат отметил, что представители префектуры могут обратиться с иском в суд о принудительном выселении — и они выиграют этот процесс. Жителям предоставляется альтернативное жилье, соответствующее рыночной стоимости и даже выше нормы: например, однокомнатные квартиры дают большей площади, нежели были в пятиэтажках. Но выселять людей нельзя без судебного решения, сказал юрист.

«360» направил запрос в компанию «ПИК» и в префектуру Западного административного округа города Москвы, но на момент публикации ответ не поступил.