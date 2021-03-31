Стрелок из Новых Вешек построил дом с мрамором и доспехами. К такой роскоши часто рвутся «люди из 90-х»

Пенсионер из Новых Вешек Владимир Барданов более восьми часов держал оборону от сотрудников спецназа в своем двухэтажном каменном доме, больше похожем на замок. Сегодня помещение засняли изнутри. Специалисты считают, что аляповатая роскошь стала компенсацией прошлого и попыткой придать себе большую значимость.

Подмена ценностей

Судя по появившимся в сети кадрам, Владимир Барданов ценил историю. Доспехи рыцарей он использовал в качестве украшения своего дома. Установленные непонятно с какой целью мраморные колонны напоминали о дворцах. Туда же можно отнести огромные хрустальные люстры, больше подходящие для резиденций аристократов, чем для дома в коттеджном поселке.

Смесь из лепнины на стенах, резной лестницей и фонтана внутри дома — все это создает ощущение культурного хаоса с полным отсутствием вкуса. Отдельные части интерьера не гармонируют между собой, но дают уверенность в том, что у владельца дома есть деньги, на то, чтобы организовать все по своему.

Психолог Екатерина Трофимова в беседе с «360» заявила, что связанные с криминалом люди всегда хотят доказать через окружающие их вещи свою значимость и показать, какого успеха на своем поприще они добились. По ее словам, это свойственно практически каждому человеку, только проявляется это свойство по разному.

«Люди — существа материальные. Поэтому и свой успех они измеряют тем, что можно показать. Для одних — это медали, награды, для других — денежные знаки, для третьих — роскошные вещи», — заявила она.

Психолог пояснила, что в криминальном мире доказать свой статус достаточно сложно. Не существует бумаги, которая могла подтвердить твои успехи. Для такой компенсации близкие к нелегальной деятельности люди окружают себя роскошными вещами.

«Это такой невербальный способ подчеркнуть свой статус и авторитет. А дальше уже дело вкуса. Поэтому бывает так аляписто, слишком дорого, слишком шикарно, но для этого человека это отображение его внутреннего мира и отражение его ценностей», — пояснила Екатерина Трофимова.

Она отметила, что часто подобная роскошь становится в глазах владельца главной ценностью. Происходит подмена, когда человек перестает считать важной даже собственную жизнь. С этим фактором психолог связала нежелание Барданова сдаваться в перестрелке.

Екатерина Трофимова подчеркнула, что подобную обстановку в домах устраивают бизнесмены, которые далеки от криминальных структур. Но в этом случае главную роль играет память о прошлом.

«Это идет от того, что человек испытывал какие-то лишения и трудности. Поэтому сейчас он хочет насладиться своим богатством. Первоначальное накопление капитала всегда было связано, когда люди начинают впадать в чрезмерное потребление товаров и услуг, к которым раньше не было доступа», — пояснила психолог.

Она отметила, что сейчас подобные случаи уже стихают. Обеспеченные россияне все чаще выбирают простоту, понимая, что главной ценностью для них является здоровье. Поэтому часто переходят на взвешенный и умеренный аскетизм, который позволяет свободно дышать и легко двигаться.

Новорусский ампир

Желание сделать максимально помпезно свойственно людям, которые заработали свои средства не очень законными способами и относят себя к различным субкультурам, в том числе криминальной. Таким мнение поделился с «360» архитектор и урбанист Олег Васильев.

«Сложно оценить сам по себе этот дом. Очень много накручено. Понятно, что это некая эклектика, к которой часто рвутся люди из 90-х. Раньше такой стиль называли новорусский ампир», — заявил он.

По его словам, речь в данном случае идет о культуре владельца дома, но большая часть россиян по какой-то причине выбирает именно такие небольшие замки.

Олег Васильев отметил, что простые бизнесмены сегодня не пытаются смешивать стили, а в основном строят дома в виде северного модерна или строгом скандинавском стиле, предполагающим не роскошь, а строгость. Но все зависит от того, в какой среде вырос владелец будущего жилья.

«Иногда это просто желание иметь что-то помпезное и яркое. Ну и плюс мечта о замках. Там же у владельца еще свой зоопарк был. Может быть он мечтал о том, чтобы у него был свой замок с драконом», — подытожил эксперт.