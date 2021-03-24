Чиновники превратили парламент Австралии в дом порно. Бороться с этим позвали женщин

Правительство Австралии оказалось замешано в скандале, который совсем не связан с политикой. Оказалось, что некоторые сотрудники снимали видео откровенного характера в здании парламента. Кто-то даже приводил проституток в молитвенную комнату для занятий сексом. Премьер-министр был возмущен и назвал происходящее в парламенте тошнотворным.

«Действия этих людей демонстрируют поразительное неуважение к людям, которые работают в парламенте, и к идеалам, которые парламент должен представлять», — процитировал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона Bloomberg.

Премьер назвал происходящее отвратительным и тошнотворным. Моррисон также сообщил, что сотрудник, находящийся в центре скандала, был уволен.

Причем это уже третий сексуальный скандал, обрушившийся на правительство Моррисона, за последний месяц. Премьер заявил, что намерен привлечь в парламент больше женщин, чтобы бороться с подобными случаями.

Порно в парламенте

Несколько мужчин — государственных служащих организовали групповой чат, в котором они на протяжении двух лет обменивались изображениями и видео половых актов, совершаемых в здании парламента. Например, на одном из фото мужчина мастурбировал на стол женщины-депутата.

Фотографии и видео впервые были опубликованы The Ten Network в понедельник поздно вечером, сообщил Deutesche Welle.

Информатор, которого называют Томом, сообщил новостным агентствам, что государственные служащие и законодатели часто использовали молитвенную комнату парламента для занятий сексом. Он также утверждал, что секс-работниц приводили в здание для «удовольствия депутатов коалиции».

Сотрудники настолько часто обменивались откровенными фотографиями, что вскоре Том стал невосприимчив к ним.

По словам осведомителя, существовала культура, в которой мужчины думали, что могут делать все, что они захотят.

Предыдущие скандалы

Эта новость взорвала Сеть через неделю после того, как тысячи женщин по всей Австралии вышли в знак протеста против сексуального насилия.

В прошлом месяце Бриттани Хиггинс, бывшая сотрудница правительства, публично заявила, что в 2019 году ее изнасиловал коллега из парламентского офиса министра. Она сказала, что не обратилась в полицию из опасения потерять работу.

В ответ Моррисон приказал уполномоченной по вопросам дискриминации по половому признаку Кейт Дженкинс провести независимое расследование корпоративной культуры в здании парламента. Однако вскоре выяснилось, что расследование, направленное на выяснение того, были ли адекватны процедуры, связанные с делом Хиггинс, было приостановлено главой его ведомства Филом Гетдженсом.

Еще одно дело было связано с генеральным прокурором Кристианом Портером. Его обвинили в изнасиловании 16-летней девушки в 1988 году, когда они оба были студентами. Портер свою вину не признал и отказался уходить в отставку. Моррисон поддержал его. Вскоре после этого женщина, обвинявшая Портера, умерла. Полиция закрыла дело.

Это все возмутило общественность и женщин-парламентариев. Десятки тысяч женщин вышли на митинг под лозунгом #March4Justice, что переводится как «маршируй за справедливость». Они выступили против сексуального насилия и гендерного неравенства, а также призвали к системным изменениям в политике и австралийском обществе в целом.

Изменения в парламенте

Моррисон в ответ пообещал изменения.

«Я признаю, что многие австралийцы, особенно женщины, считают, что я их не слышал, и это меня очень огорчает. Мы должны быть лучше. Мы должны навести порядок в этом здании», — сказал Моррисон на пресс-конференции в Канберре.

Он отдал приказ о пересмотре культуры труда в парламенте, которую неоднократно называли токсичной и способствующей издевательствам, домогательствам и сексуальному насилию в отношении женщин. Расследование возглавит комиссар по вопросам дискриминации по полу Кейт Дженкинс. Оно завершится в ноябре.

Моррисон планирует ввести обязательное обучение по теме преследований и неправомерного поведения. Он также хочет сделать «более надежный и независимый» механизм подачи жалоб для сотрудников, подвергающихся сексуальным домогательствам.

Помимо этого, премьер-министр заявил, что открыт к тому, чтобы его консервативная Либеральная партия ввела минимальную квоту для женщин-кандидатов для участия в выборах. Ранее партии консервативной коалиции выступали против этого решения, но Моррисон считает, что увеличение числа женщин в парламенте может помочь в борьбе с проблемой сексуальных скандалов.