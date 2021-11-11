Полученный по реновации дом в Москве притягивает бездомных. Решать проблему жителям придется самим

Жители московской новостройки в Северном Измайлове отчаялись выгнать из собственного дома бездомных и асоциальную молодежь. В доме 13 на улице Константина Федина не только продают квартиры — сюда по программе реновации переселяют жителей трех других домов. Но у них появились незваные соседи, которые спят на лестницах, в технических помещениях и даже лифтах. Пока одни жители пытаются добиться решительных действий от правоохранителей, другие призывают браться за перцовые баллончики.

Новостройка возле вокзала

Дом на Константина Федина, 13, находится в 10 минутах пешком от Щелковского автовокзала и был построен по программе реновации. В конце прошлого ноября туда начали переезжать жители трех пятиэтажных домов, расположенных в Северном Измайлове. Год спустя жители рассказали «360», что их дом все больше напоминает ночлежку: на лестницах ночуют бездомные, повсюду разбросаны бутылки из-под алкоголя, стены разрисованы.

Источник фото: телеканал «360»

Прежде на этом месте стояли пятиэтажки. В 2015 году их снесли и построили высотку на 1090 квартир. В сентябре 2020 года дом на Константина Федина, 13, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и описал его так: «Качественный, с подземной парковкой, благоустроенной прилегающей территорией». И с точки зрения строительства это действительно так — плюсов у здания много. Вот только полное отсутствие охраны и бездействие правоохранительных органов дают о себе знать, пожаловались жильцы.

«В доме два проходных подъезда, 31 этаж. Три пожарные лестницы с выходом и восемь лифтов. Попробуй [, когда приходят бездомные, ] догони и поймай. Они как тараканы — с одного места выгоняешь, а они уже в другом», — написала жительница новостройки в чате ВАО.

Проблемное соседство

В рамках закона действовать в данной ситуации очень тяжело. Об этом «360» рассказала владелица квартиры в доме Анна. По ее словам, многие жители уже предлагали использовать перцовые баллончики, создавать дежурные бригады. Некоторые даже удивлялись, почему местные мужчины попросту силой не избавятся от «гостей» дома. По мнению Анны, единственным решением являются охрана и крепкий забор. Но не все жители могут позволить себе содержать охранные службы, ведь многие не покупали здесь квартиры, а получили жилье после переселения.

«Большая проблема в данной ситуации в том, что дом по реновации. Большинство — это социальный наем. Соответственно, собственники — либо город, либо те, кто переехал из пятиэтажек, небогатые люди, не особо понимающие, зачем им платить больше. Мы никак не можем дождаться голосов, чтобы нам сделать домофон. Мы имеем срываемые двери и свободный доступ. У нас открыт даже технический этаж. Помещение на этажах общее. У нас из любого подъезда можно попасть в любой другой подъезд. Это один дом, объединенный внизу паркингом и техническим помещением», — отметила Анна.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, местные жители обращались в разные инстанции — вплоть до мэрии. Анна отметила, что в доме украдены все пожарные краны, а владельцы квартир по ночам прогоняют с этажей бездомных. По словам Анны, зачастую приходится вызывать правоохранителей.

«Мы вызываем. Мы часто вызываем. Они просто выводят бездомных на улицы и уезжают, а те тут же заходят обратно. У нас наркоманы, <…> наркодилеры. Дверь у них открыта, они там курят, все делают», — подчеркнула жительница дома.

Источник фото: телеканал «360»

По словам соседей Анны, они подали порядка 20 заявлений в правоохранительные органы, в том числе по причинению телесных повреждений и по нахождению в новостройке асоциальных групп несовершеннолетних.

С холодами станет хуже

Анна добавила, что проблемы с домом на Константина Федина, 13, накапливались долгое время.

«Я лично въехала в дом в феврале. Дом по реновации, флагман, так сказать. Дом делали бизнес-класса, но отдали обычным людям. У нас соседство с автовокзалом, у нас не самый благоприятный район, у нас пожарные лестницы, которые открываются при хорошем рывке с улице. Если у человека есть цель, он зайдет. Эти лестницы так расположены, что даже если посадить консьержа, он ничего не увидит», — пояснила Анна.

Так, отметила она, создались предпосылки для того, что происходит в новостройке сейчас. Начинаются холода — бездомные идут туда, где тепло. А на этажах в доме на Константина Федина порядка 30 градусов тепла, отметила местная жительница.

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации в ответ на запрос «360» предложил обратиться на горячую линию или записаться на прием граждан.

Решать проблему жильцам придется самим

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в разговоре с «360» посоветовал жильцам дома в Северном Измайлове скинуться и оплатить консьержа и охрану. По его словам, за них этого никто не сделает.

«Если нет явных противоправных проявлений преступного характера (нападений, ограблений, избиений), то полиция не должна охранять дома. Нет у нее такой функции. Я понимаю, реновация, люди получили бесплатно. У них нет инстинкта собственника, поэтому они не знают, что делать. Инфантилизм какой-то», — подчеркнул Крохин.

Источник фото: телеканал «360»

Однако обращаться в правоохранительные органы все же стоит. Если же они бездействуют, то необходимо наладить контакт с местными депутатами, чтобы они обратили внимание на проблему. Такой совет жителям дома в разговоре с «360» дал член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Осипов.

«Достаточно часто на подобной бытовой почве случаются конфликты, которые выходят за рамки ссор и приводят к преступлениям. <…> Это проблема не только домов, построенных по реновации. Это в принципе достаточно частая история», — пояснил Осипов.

Константин Крохин добавил, что охрана — дорогой, но самый эффективный вариант в этой ситуации, а вот консьерж — менее эффективный. Однако есть и третий способ — дежурить самим. Это бесплатно, но и наименее эффективно в сложившейся ситуации, считает юрист.