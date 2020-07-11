Дом-яйцо в Москве пытаются продать за рекордные 433 миллиона рублей. Почему спроса нет уже несколько лет?

Знаменитый дом-яйцо в Басманном районе столицы пытаются продать уже не первый год. Теперь владельцы здания хотят найти ценителя дизайнерской архитектуры, у кого будет 433 миллиона рублей. Чем именно знаменит круглый дом и почему покупатель так и не нашелся, разбирался «360».

Дизайнерский дом за 433 миллиона

Здание на улице Машкова можно назвать одним из самых оригинальных и необычных в Москве. Дом-яйцо построили в начале 2000-х по проекту архитектора Сергея Ткаченко. Его прототипом стало пасхальное яйцо Фаберже.

Изначально Ткаченко работал над проектом родильного дома в Вифлееме, но позже Московская патриархия от него отказалась. Тогда появилась возможность построить похожее круглое здание в столице. На участке нужно было возвести жилой дом в восемь этажей, а рядом сделать пристройку с апартаментами. В итоге и появился дом-яйцо.

Источник фото: wikipedia.org

Дом вплотную примыкает к многоэтажке, хоть и имеет отдельную территорию. Снаружи он отделан красной и белой керамической плиткой, а внутри расположено пять комнат с авторским дизайном. Площадь дома 342 квадратных метра, которые распределены между четырьмя этажами. Для жильцов предусмотрели общий подземный гараж и лифт.

На первом этаже архитектор сделал прихожую и холл. Там же оборудовали множество кладовых, так как из-за планировки в доме были неудобные углы. Еще на первом этаже есть сауна. Второй этаж более просторный, поэтому там получилось разместить кухню, столовую, комнату для прислуги и ванную.

При этом спальни есть только на третьем этаже. Их всего две, но у каждой предусмотрены просторные ванные комнаты. Сами спальни очень маленькие, поэтому в них нет гардеробных. Но есть возможность выйти на террасу.

Самым неудачным оказался четвертый этаж под куполом. Здесь нет никаких коммуникаций и комнат. Санузлы сделать было невозможно, а гостиную не стали вписывать, так как она бы находилась через этаж от кухни.

Источник фото: телеканал «360»

Получилось, что снаружи дом вышел очень необычным, но жить в нем просто неудобно. Хозяева сооружения несколько лет подряд безуспешно пытаются его продать. При этом они просят за дом-яйцо невероятные суммы. Так, в 2018 году стоимость была 356 миллионов рублей, затем выросла до 407 миллионов рублей. Сейчас владельцы снова пытаются продать здание, пишет Telegram-канал Mash.

На этот раз речь идет о еще большей сумме — 433 миллиона рублей. Несмотря на отсутствие спроса, дом-яйцо пользуется большой популярностью у туристов. До введения ограничительных мер в нем часто проводили экскурсии.

«Симпатичный, но не функциональный»

Риелтор Иван Солдатенков пояснил «360», что дом будет продаваться очень долго, если человек ставит завышенную цену, которая не соответствует реальной стоимости. Скорее всего, такое жилье вообще никогда не удастся продать.

То, что это дом-яйцо и там какая-то уникальная архитектура, это не значит, что он должен стоить намного дороже. В общем-то, уникальности расположения нет, потому что его отдельно стоящим не назвать. Он пристроен к жилому дому вплотную, то есть приватность там отсутствует Иван Солдатенков риелтор.

Кроме того, специалист подчеркнул, что ценник завышен и для аренды здания. Всегда лучше снять помещение, которое стоит отдельно на огороженной территории. Тем более что такое предложение можно найти в том же районе в десятки или даже сотни раз дешевле. Если речь идет о наивысшем классе строения, то аренда будет обходиться в миллион рублей в месяц.

По словам риелтора, дом-яйцо должен стоить намного меньше, чем хотят его владельцы.

«Ценник должен быть до 500 тысяч рублей за квадратный метр. Но это если оно действительно отдельно стоящее и функциональное, потому что конкуренция очень высокая. Он стоит 1,2 миллиона за „квадрат“», — заверил Солдатенков.

Он добавил, что архитектура дома не интересная, а чудная. Здание имеет круглую форму и снаружи смотрится необычно, но внутри нет функциональности.

«Домик симпатичный, необычно смотрится, но он не функциональный. Там полезной площади наверняка очень мало. Там заявлено 340 квадратных метров, наверняка это еще с подземным паркингом. Дай бог там фактической площади, которую вы можете использовать, „квадратов“ 200», — подчеркнул риелтор.

При этом он заключил, что покупателей дорогих домов всегда приходится искать очень долгое время.