Дом для фермеров. Чем важен закон о строительстве жилья на сельскохозяйственных землях

Фермеры России обсудили проблемы агропромышленного комплекса и новый федеральный закон о строительстве жилья на землях сельскохозяйственного назначения. Беспокойство фермеров вызвал пункт, который разрешает властям регионов самим определять районы, где сельскохозяйственные земли могут застраиваться. Аграрии переживают, что на местах могут возникнуть проблемы. А ведь близость дома к работе для них очень важна.

Развитие сельского хозяйства сегодня в приоритете

Фермеры из 70 регионов России обсудили развитие сельского хозяйства в рамках XXXIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), который прошел в Москве 16–17 февраля. На мероприятии уделили внимание развитию малых форм хозяйствования. Речь шла о повышении доходов, сбыте продукции, расширении господдержки и развитии хозяйств.

Источник фото: телеканал «360»

Участие в обсуждении приняли не только фермеры, но и руководство Министерства сельского хозяйства, депутаты Госдумы и ученые. Развитие агропромышленного комплекса сегодня находится в приоритете. Сейчас стоит задача — увеличить количество частных хозяйств и предприятий. Согласно плану, к 2030 году также планируется создать 16 тысяч новых рабочих мест в фермерских хозяйствах.

«С каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса, насыщении внутреннего рынка качественной, экологически чистой продукцией, в обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны, в развитии сельских территорий. Уверен, что в ходе нынешнего съезда вы детально, на высоком экспертном уровне обсудите насущные проблемы российского АПК, проанализируете перспективы отрасли и, конечно, предложите конструктивные идеи, которые обязательно воплотятся в реальные дела и начинания», — обратился к участникам съезда президент Владимир Путин.

Развитие фермерства на местах

Участники съезда отметили, что для выполнения планов нужна поддержка на местах — через принятие региональных программ и законопроектов с выделением бюджетных средств.

С 1 марта 2022 года в силу вступит федеральный закон, согласно которому фермеры получат право строить жилые дома на своих участках. Речь идет в том числе о землях сельскохозяйственного назначения. Эта мера должна поддержать развитие аграрной отрасли.

Источник фото: телеканал «360»

Законопроект активно обсуждали на съезде. Фермеры отметили, что федеральный закон дает право региональным властям определять территории, на которые действие документа распространяться не будет.

Это означает, что власти на местах станут решать, где фермерам можно строить жилье, а где нет. Депутаты Госдумы пояснили, что этот пункт добавили, чтобы не допустить застройки территорий вокруг городов численностью более 250 тысяч человек.

Влияние на развитие хозяйств на местах

Аграрии опасаются, что власти на местах начнут запрещать строительство без оснований. Закон распространяется не только на новые сельскохозяйственные земли, но также на давно существующие фермерские и крестьянские хозяйства. Это может привести к снижению показателей производства, считает депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Он отметил, что сейчас аграрии оказались в очень сложной ситуации. Сказались пандемия и высокая инфляция. Многие предприятия малого и среднего бизнеса не выдержали и закрылись.

«Чтобы поддержать экономику страны и предпринимательство, президент Владимир Путин и правительство страны приняли решение о предоставлении возможности людям взять землю, построиться и начать на ней трудиться. Я считаю, что это великое дело! И те действия чиновников на местах, которые направлены против этого, в моем понимании это действия врагов, которые спят и видят, как бы сделать Россию сырьевым придатком и не давать ей возможности развиваться», — подчеркнул он.

Валенчук отметил, что видит в решении региональных властей, которые не дают разрешения на строительство домов уже работающим хозяйствам, личный интерес, то есть речь идет о прямой коррупции.

«Труд на земле — действительно почетный и очень тяжелый. Фермерам не нужно помогать таскать мешки, зато им не надо чинить препоны, не надо мешать!» — подчеркнул он.

Источник фото: телеканал «360»

Схожей точки зрения придерживается депутат Законодательного собрания Тверской области, координатор партийного проекта «Российское село» Светлана Максимова. По ее словам, фермерству в России нужны новые кадры.

«Нужно привлекать людей в отрасль, нужно популяризировать и создавать новый образ успешного фермера, который станет притягательным для молодежи. Необходимо уменьшать законодательные барьеры входа в отрасль для всех желающих — получение земли, строительство на участке, коммуникации. Фермер должен жить там, где работает», — подчеркнула Максимова.

К чему приведет невозможность жить на территории хозяйства?

По итогам съезда члены Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России подготовили обращение к руководству страны. Они направили резолюцию на имя президента России о том, что нельзя прекращать деятельность фермеров и предпринимателей, которые взяли землю и уже имеют успешные хозяйства.

Причиной такого обращения стал подготовленный правительством Тверской области законопроект. Как сообщило РИАМО, документ запрещает возводить дома на большей части сельскохозяйственных земель региона. Под него попадут уже работающие фермерские хозяйства. Тем временем для других сельхозпроизводителей такого запрета не будет. Аграрии опасаются, что по такому же принципу могут пойти и другие регионы.

Подготовленный законопроект изучила рабочая группа Тверского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Они заявили, что в случае его принятия пострадает большое количество фермеров, что приведет к снижению показателей производства сельскохозяйственного сектора.

«Считаем, что проект закона Тверской области в представленной редакции напрямую затрагивает интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и ставит в приоритет права одних перед другими», — заявили в рабочей группе «Опоры России».

Источник фото: телеканал «360»

Почему власти Тверской области готовы ограничить одних фермеров, но дать преференции другим, объяснения в законопроекте нет.

Против принятия документа уже высказались депутаты Госдумы, которые были авторами и разработчиками федерального закона. Они направили обращение в парламент Тверской области и призвали коллег не допускать введения ограничений для строительство домов на землях сельхозназначения. Особенно в тех случаях, когда там уже работает успешное фермерское хозяйство.

Депутаты Госдумы отметили, что сам законопроект правительства Тверской области противоречит Федеральной государственной программе по развитию села, которая направлена прежде всего на поддержку фермеров, доля которых в развитии сельского хозяйства страны достаточно велика.

Очень важно, чтобы сельхозпроизводители могли не только работать, но и жить на своей земле. Поэтому власти регионов не должны их ограничивать, особенно если речь идет о территориях с низкой плотностью населения.