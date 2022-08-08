Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил изъять российское имущество иностранцев. Эта ответная мера должна продемонстрировать, что Россия не готова безразлично наблюдать за конфискацией своей собственности за рубежом. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный поделился с «360» мнением о предложении сенатора.

Далее — прямая речь.

Мы четко должны понимать: если мы заявили, что мы — великая Россия, самостоятельная держава, то мы должны соответствовать этому статусу. Иначе нас не будут воспринимать так, как мы себя позиционируем. Россия так начала позиционировать себя только лет пять-шесть лет назад, когда под руководством президента России Владимира Путина удалось создать военно-экономическую базу, чтобы следовать своим независимым курсом.

Россия не может безразлично относиться к тому, что делают с ее собственностью за рубежом. В США ее просто-напросто изъяли без компенсации. Наша собственность в виде золотовалютного резерва изъята.

Мы не можем относиться безразлично к тому, что собственность наших людей изымают на том основании, что она принадлежит человеку с российским паспортом

Сенатор Андрей Клишас говорит о том, что изъятие любой собственности и активов за рубежом должно получить зеркальный ответ. Я с ним согласен. Если мы это делаем — мы великая держава. Если мы этого не делаем, то возникает вопрос почему.

Источник фото: РИА «Новости» / пресс-служба Совета Федерации РФ

Что мы теряем? Мы ничего не теряем, кроме своего лица, в случае если не даем адекватный ответ. Вот где, на мой взгляд, подоплека того, что сказал Андрей Клишас.

Распоряжение собственностью

Россия может конфисковать несколько видов собственности, как частной, так и государственной. Существует ряд форм обращения, одна из них — передача активов в наше управление. Это уже делается по ряду позиций.

Если собственность частная и имеет доли и части, то можно предложить отступные. То есть мы выкупаем у них долю собственности. Нужно понимать, что мы не идем против конкретной зарубежной фирмы, речь идет о противостоянии с другим государством

Мы также можем предложить компенсацию. Если это невозможно, то мы заявляем, что после снятия с нас санкций, мы уберем и наши ограничения. Сейчас компания не может получить прибыль с доли, но после отмены санкционного давления можно будет получить причитающуюся выплату.

Источник фото: РИА «Новости»/Пресс-служба Госдумы РФ

Иная ситуация, если в России и на освобожденных территориях будут активы частных лиц, например выкупленные апартаменты. Ведь у нас тоже физические лица покупали имущество. Здесь ответных санкций быть не должно. Мы не будем действовать как варвары.

Если человек приобрел собственность в России, не связанную с производством, то все должно остаться как есть. В вопросе имущества мы должны дать дифференциацию.

Но государственные активы должны быть заморожены и переданы в управление. Нужно также обратить внимание на то, что это за актив. Если это золото, то оно должно находиться под охраной, а если это предприятие, которые принадлежат Украине как государству, то оно должно однозначно перейти в собственность России. Ведь территории, которые они уничтожают, будут кем восстанавливаться? Россией. А для этого нужны средства.