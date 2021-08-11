Долой неудобные бикини. Европейские спортсменки продолжают борьбу за удобную форму

Семь спортивных ассоциаций по всей Европе призвали к отставке президентов международных и европейский федераций гандбола. Их обвинили в вопиющем сексизме из-за правила, требующего спортсменок играть в бикини. В России гандболисток тоже поддержали.

Все началось с того, что норвежская сборная по пляжному гандболу вышла на матч на чемпионате Европы не в трусах-бикини, а в шортах. По правилам женщины должны надевать плавки-бикини, плотно прилегающие к фигуре, а также имеющие вырезы для ног под высоким углом. Боковые швы на плавках не должны превышать 10 сантиметров.

Спортсменки заявили, что в трусах играть неудобно, а выбор такой одежды назвали сексистским. За выход на матч в шортах их оштрафовали на 1500 евро (около 129 419 рублей). Штраф за каждого игрока оплатила Норвежская федерация гандбола. Ранее она подавала официальную жалобу на правило о бикини, сообщает The Guardian.

Европейская федерация гандбола (EHF) заявила, что к норвежской команде были применены дисциплинарные меры из-за «неподходящей одежды». В последующем заявлении EHF заявила, что вместе с Международной федерацией гандбола (IHF) она «привержена популяризации пляжного гандбола», и что вопрос об игровой форме игроков будет обсуждаться на заседании недавно избранной комиссии в августе.

Устаревшие правила

Семь спортивных ассоциаций, включая Фонд Алисы Миллиат во Франции, Discover Football в Германии и Assist в Италии, написали письмо президенту IHF Хасану Мустафе и его коллеге Михаэлю Видереру с призывом уйти в отставку.

Президент итальянской ассоциации Assist, продвигающей и защищающей права спортсменок, Луиза Риццителли заявила, что поведение федерации — это позор. Они не только не отказались от правила с ношением бикини после ситуации с норвежской сборной, но еще и заставили оплатить их штраф. По мнению Риццителли, это неприемлемо.

Международная федерация гандбола в ответ на письмо заявила, что предложение о введении новой спортивной формы может быть представлено совету организации в ноябре.

Источник фото: РИА «Новости»

Гандболистка сборной России Анна Сень в разговоре с «360» отметила, что в молодости сама играла в пляжный гандбол и знает, что это за вид спорта. Она отметила, что обсуждала эту историю со своими коллегами и с женской точки зрения, прекрасно понимает, что спортсменки выбрали наиболее комфортную для себя одежду.

Обтягивающие шорты — это гораздо удобнее бикини, тем более гандбол это очень контактный и достаточно опасный вид спорта. Падения на песок могут быть довольно болезненными.

«В плане зрелищности все мы прекрасно понимаем, что пляжные виды смотрят не только из-за красоты спорта, но и из-за красоты девушек играющих. Но я девочек понимаю и возможно на их месте тоже подала бы апелляцию. Как женщина я на их стороне», — подчеркнула спортсменка.

Она также отметила, что в международной федерации гандбола работают абсолютно адекватные люди, и эта ситуация наверняка будет вскоре разрешена.

Журналистка и феминистка Белла Рапопорт в беседе с «360» также возмутилась тем, что женщин в спорте все еще воспринимают в первую очередь как украшение. Их задача не радовать чей-то глаз, а играть.

Мне кажется, в бикини не то, что спортом заниматься неудобно, в нем в целом некомфортно. Это довольно маленький кусок ткани. И ты постоянно думаешь о том, что у тебя из-под него может что-то вывалиться Белла Рапопорт

По ее словам, довольно странно в 2021 году, когда из каждого утюга говорят о феминизме и сексуализации женского тела, штрафовать женщин за то, что они надели удобную униформу. При этом стоит отметить, что мужчины играют в гораздо более длинных и удобных шортах.

Рапопорт выразила поддержку спортсменкам и их призывам к отставке президентов. Если федерации возглавляют сторонники сексизма, то им пора уходить. Она также отметила, что даже если ситуация не поменяется быстро, эта история уже вызвала резонанс. Именно из-за него федерациям скорее всего придется пойти на какие-то компромиссы.

Среди российских спортсменок эту тему мало, кто открыто обсуждал. По мнению Рапопорт, это может быть связано с политикой разных федераций. Им может быть неудобно или невыгодно высказываться в таком революционном ключе. Кто знает, какими будут последствия.

«Но я верю в российских женщин. Они все чаще стали высказываться о домогательствах, разнице в зарплатах и других вещах. Рано или поздно и по этому поводу начнут высказываться», — заключила она.

Ранее на Олимпийских играх в Токио женская сборная Германии по гимнастике отказалась от открытых купальников в пользу закрытых комбинезонов. Таким образом Федерация гимнастики страны решила выступить против «сексуализации» спортсменок.