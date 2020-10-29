Курс доллара начал резко расти. Как на рубль повлияют выборы в США?

Курс валют в России резко подскочил в конце октября. Как он поведет себя дальше, зависит в том числе и от выборов в США. О возможных сценариях «360» рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По его словам, повышение курса евро и доллара 28 октября связано с «панической распродажей, которая произошла на американском рынке и которая зацепила всех остальных».

«Если посмотрите, с чего началась девальвация рубля, то она произошла за два дня. Она началась позавчера с открытия торгов в Америке. Там не согласовали пакеты помощи экономике. Это вопрос предвыборный. Борьба между демократами и республиканцами», — заявил эксперт.

Обе стороны хотят получить голоса избирателей.

«Разочаровавшись в этой идее, рынок упал. Добавило страху то, что в Европе вторая волна коронавируса. Европейцы, испугавшись ее, вводят карантин. Две эти причины завалили рынки. Поскольку рубль — рисковый актив, то он упал», — считает Голубовский.

Он уверен, что паника вскоре закончится и доллар подешевеет до 76 рублей. Однако что будет дальше, непонятно. Все зависит от результатов президентских выборов в США.

Если республиканцы оставят контроль над сенатом, а Дональд Трамп побеждает, будет резкое укрепление рубля Дмитрий Голубовский.

Не исключено, что рубль к концу года укрепится. Тогда доллар будет стоить 72,5 рубля. Если Джо Байден станет президентам, а демократы возьмут под контроль сенат, ситуация в целом будет нормальная. Если же в стране установится двоевластие, то есть Байден победит, а в сенате продолжат главенствовать республиканцы, то Россия может пострадать.

«Это будет неприятная для нас ситуация. Россия может стать разменной монетой в политическом торге. Если будет двоевластие, то рынки могут рухнуть. У нас из-за этого все посыплется. Рубль посыплется», — считает эксперт.

Не исключено, что могут быть побиты максимумы 2016 года. Тогда доллар стоил 86 рублей. В этой точке девальвация может быть остановлена.

«Центральный банк России может загасить любую панику. Но он имеет тенденцию дать панике развиться, прежде чем начать активно действовать. Скорее всего, он дождется, когда дойдет до какого-нибудь пика, после этого просто „замочит“ паникеров. Курс потом вернется на уровень 76-78 рублей», — заключил аналитик.

Пока же, по его мнению, небольшое ослабление рубля никак не скажется на стоимости товаров. Цены на них, скорее всего, не повысятся. Исключением могут стать продукты американской компании Apple.

«Сейчас отреагировала Apple. Поставила курс 100 рублей за доллар», — сказал Голубовский.

Так Apple перестраховалась. Она может себе позволить это, поскольку российские клиенты много раз показывали свою лояльность. Они продолжат покупать гаджеты компании в любом случае.