Доллар стал ценнее евро. Доверие к валюте подорвано окончательно, но что будет дальше?

Доллар на международном рынке стал дороже евро впервые с декабря 2002 года. Днем 13 июля евро стоил 0,9999 доллара. Перед закрытием московской биржи европейская валюта продавалась за 1,0024 доллара. Евро дешевеет по отношению к доллару на фоне экономических и геополитических рисков, а также рекордной инфляции в странах ЕС. Но что будет дальше?

Проблемы у Запада

После начала спецоперации ВС РФ на Украине западные страны усилили санкции против России. Ряд государств заморозили российские активы, а также призвали отказаться от энергоносителей из РФ. Однако эти меры оказались контрпродуктивными — они привели к росту инфляции и цен на продукты питания, топливо на Западе.

По мнению президента Владимира Путина, рестрикции нанесли сильный удар по мировой экономике. Но эти события подводят черту под доминированием Запада на мировой арене. Рубль продолжает уверенно укрепляться, а евро — падает. О причинах волатильности европейской валюты «360» рассказал заслуженный экономист России, бывший главный бухгалтер «КамАЗа» Евгений Гольдфайн.

Нет доверия к валюте

По его словам, курс валюты — это показатель доверия. В данном случае, США и Великобритания делают все, чтобы доверие к евро снижалось.

«Сначала экономику ЕС подкосили действия по энергетической политике, в Брюсселе заигрались с энергопакетами. А в результате они наказали сами себя, повысив цену на энергоносители. Плюс конфликт на Украине ухудшил экономику Евросоюза. Очень мощная экономика Германии могла бы „вытащить“ проблемы южной Европы — Греции, Италии, Испании, но из-за противодействия извне снижается конкурентоспособность немецких товаров и услуг», — заявил он.

Германия не рассчитала своих сил, отказавшись от атомной, угольной энергетики, инвестировав в возобновляемые источники энергии. Очень много средств Берлин потратил на сотрудничество с Россией, сейчас эти средства списываются как убытки, добавил Гольдфайн.

«Плюс политика по возмещению ущерба после пандемии, а это гигантские траты незаработанных денег — и производителям и потребителям, которые сидели по домам. При этом экономика США лучше вытягивает ресурсы с остального мира, американцы могут печатать доллары и обеспечивать больше доверия к своей валюте, чем европейцы. Это разогнало производственную и потребительскую инфляцию», — уверен собеседник.

Тяжесть санкций легла на ЕС

Нет сомнений, что Великобритания не случайно покинула ЕС. Они продолжают политику ослабления Европы. На фоне антироссийских санкций страдает в большей степени Европа. А потому доверие к их валюте не повышается, считает Гольдфайн.

Экономист не стал спешить с прогнозами курса евро на осень. По его словам, на валюту могут повлиять ряд факторов. Во многом это зависит от политики России по предоставлению Европе энергоносителей.

«Я могу прогнозировать — резко курс евро не поднимется. Может быть он будет привязан к доллару, потому что у развитых стран схожи проблемы экономики. Инфляция резервных валют идет по своим законам. Ближайшего подъема евро не ожидаю», — подытожил Голдфайн.

Ранее стало известно, что Россия прорабатывает возможность перехода на перечисление взносов в бюджет ООН в рублях. Это во многом зависит от готовности организации принимать платежи в российской валюте. Кроме того, Минфин России переходит на оплату по евробондам в рублях.