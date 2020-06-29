Доллар может обрушиться в ближайшее время. Виновата коронавирусная беспечность американцев

Вторая волна

Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242. Это стало новым суточным рекордом. Новыми эпицентрами заражений, как ни странно, стали солнечные штаты: Калифорния, Техас, Флорида, Аризона, Джорджия.

Так, в Техасе в пятницу зафиксировано 4739 новых заболевших COVID-19. За две недели количество новых заражений увеличилось в Аризоне на 142%, в Оклахоме — на 202%, в Орегоне — на 234%, во Флориде — на 155%. Болезнь вернулась и в Нью-Йорк, где число заболевших в субботу увеличилось на 800 человек. Эти показатели — рекордные. Тем временем врачи уверены, что это лишь начало.

Власти начали замедлять смягчение мер. А в Техасе, Нью-Йорке, Нью-Джерси Коннектикуте, в городе Сан-Франциско и вовсе решили вспомнить карантинные времена. Например, в Калифорнии заново закрыли рестораны, кафе, парки и другие места скопления людей.

Губернатор Флориды Рон Десантис считает, что количество заболевших не увеличилось, просто выросли объемы тестирования. Это и позволило выявить больше зараженных. Однако критики уверены, что всему виной ранее снятие ограничительных мер в США.

При чем здесь доллар?

Вторая волна СOVID-19 в США может подорвать позиции доллара. В этом уверены сразу несколько аналитиков. Так, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч полагает, что сложившаяся ситуация может привести к падению внутренних сбережений на пять или 10 процентов национального дохода. Доллар в следующем году, вероятно, подешевеет на треть по отношению к основным валютам. К обвалу готовятся и в Deutsche Bank, так как стратегия выхода из эпидемии в Штатах выглядит существенно хуже, чем в других государствах.

«Экономическая основа валюты заключается в том, что ее ценность основывается на двух вещах: количество резервов в стране и экономическое производство или экономический потенциал страны», — пояснил в разговоре с «360» главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Он отметил, что на развитых рынках резервы менее важны, потому что их банковская система и способность выпускать облигации могут эффективно создавать богатство. Это вдвойне верно в случае с США, потому что эта страна не только выпускает облигации для своих собственных компаний и людей, но и для всего мира, что дает ей стабильность.

Однако сейчас у США возникли большие проблемы из-за крайне неуспешной борьбы с COVID-19, считает собеседник «360». Создается ощущение, будто власти полностью утратили контроль над распространением вируса в стране. По словам Эйриса, вторая волна может привести к долгосрочным последствиям.

Я вижу много тревожных признаков. Как минимум безработица очень сильно растет. Многие люди страдают. Это будет иметь серьезные побочные последствия для экономики и, как результат, для доллара Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

По словам собеседника «360», треть американцев пропустили последние платежи по ипотечным кредитам. Это говорит о том, что население страны находится под серьезным финансовым давлением. Подобные ситуации и приводят к снижению курса доллара.

«Проблемы с ипотекой такого рода могут спровоцировать жилищный кризис. Если это произойдет, появятся еще более серьезные проблемы», — заметил Эйрис.

При этом главный редактор BNE-Intellinews уверен, что американская экономика оправится, благодаря своему кредитному рынку. Правда, нынешняя администрация не вызывает доверия у Эйриса. По его словам, Дональд Трамп «прячем голову в песок». Выделенная компаниям в период кризиса помощь похоже не была направлена туда, куда надо. При этом правительство отказывается говорить, каким именно компаниям оно дало деньги. А это порождает вопросы.

А что с рублем?

«Если доллар ослабнет, это повлияет на обменный курс. Более слабый доллар означает, что инвестиции традиционно пойдут в развивающиеся рынки, и Россия будет одним из главных победителей в этой ситуации. Мы уже видим, что много иностранных инвесторов приходят на ее рынок. Фактически Россия сейчас имеет самую высокую долю иностранных инвесторов. Это значит, что они все чаще видят в лице этой страны безопасное убежище», — отметил ЭЙрис.

Этот приток, по мнению собеседника, оказал очень необычное влияние на российский рубль. Произошло серьезное падение цен на нефть, но это не совпало с падением курса рубля. Он оставался стабильным.

«Потому что приток долларов от иностранных инвесторов на российские рынки полностью компенсирует падение стоимости нефти. Рубль фактически продает себя. Он стабилен перед лицом этого кризиса. К этому привел именно статус безопасного убежища, которое Россия получила, благодаря благоразумию центрального банка. Плюс в России устойчивая экономика, которая готова справиться с кризисом. А вы сравниваете это с другими странами… Почти все остальные более уязвимы, включая Штаты», — заключил Эйрис.