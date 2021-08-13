Белых американцев становится все меньше. Этому способствуют миграция, контрацепция и опиум

Перепись жителей США за 2020 год показала сокращение числа белого населения на 20 миллионов за 10 лет. Их все еще большинство, но впервые их доля упала ниже 60%. Зато латиноамериканцев и темнокожих стало гораздо больше.

В США опубликовали результаты переписи населения за 2020 год, сообщил CNN. По словам директора и старшего советника по расовым и этническим исследованиям и информационно-просветительской работе в Бюро переписи населения США Николаса Джонса, население страны за последние 10 лет стало более разнообразным в расовом и этническом отношении.

Белое население по-прежнему является доминирующей группой в стране. Его численность составила 204,3 миллиона человек, но это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2010 году с показателем в 223,6 миллиона. Сейчас белые американцы составляют 58% населения, что тоже стало антирекордом. Еще никогда показатель не падал ниже 60%.

В семи штатах — Калифорнии, Нью-Мексико, Неваде, Техасе, Мэриленде, Гавайях и Пуэрто-Рико — доля белого населения составила менее 50%. В Калифорнии испаноязычные и латиноамериканцы впервые стали крупнейшей расовой или этнической группой в штате. Их доля превышает 39%.

Доля небелого населения по всей стране выросла с 34 до 43% за последние 10 лет. В большей степени это произошло за счет роста числа тех, кто идентифицировал себя как латиноамериканца, испанца или представителя смешанных рас. Латиноамериканцев в стране оказалось 18,7%, афроамериканцев — 12,1%, людей азиатского происхождения — около 7%.

Основная диверсификация населения пришлась на людей младше 18 лет, при этом число несовершеннолетних в стране уменьшилось, что указывает на снижение рождаемости. В 2020 году доля небелых жителей США моложе 18 составила 53% по сравнению с 47% в 2010-м.

Американское население не только стало расово разнообразным, но и состарилось. Число лиц старше 18 лет выросло с 237 миллионов до 261 миллиона. Доля взрослого населения увеличилась с 76% в 2010 году до 78% в 2020-м.

Старший демограф Бюро переписи населения Марк Перри отметил, что основной прирост населения в этом десятилетии почти полностью пришелся на городские районы. Это отлично видно на примере Техаса. В Хьюстоне, Сан-Антонио, Остине, Даллас-Форт-Уэрте, Мидленде и Одессе наблюдался рост населения, а в остальных округах оно, наоборот, сокращалось.

Причины расового разнообразия

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев выделил несколько факторов, определяющих изменение населения в США.

Первая причина — это снижение рождаемости среди белого населения, в то время как у латиноамериканцев она довольно высокая. Вторая — это миграция, которая в США происходит большим потоком. Наибольший приток людей приходится на выходцев из Латинской Америки, в особенности из Мексики.

Еще нельзя забывать о том, что у белого населения есть проблемы со смертностью. Продолжительность жизни белого среднего класса в последнее время уменьшилась. Это было вызвано опиоидной эпидемией в США, жертвами которой в основном стали белые люди.

Нельзя забывать и о том, что с каждым годом в США заключается все больше межрасовых браков, что, опять же, способствует увеличению небелого населения.

По мнению Коротаева, в среднесрочной перспективе белое население может потерять большинство в США. Американское общество уже приспосабливается к этой новой реальности. Вряд ли это будет иметь какие-то драматические последствия, и избежать этого тоже невозможно.