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    13 августа 2021, 16:36

    Белых американцев становится все меньше. Этому способствуют миграция, контрацепция и опиум

    Дарья Новая, Сабина Абубекирова

    Перепись жителей США за 2020 год показала сокращение числа белого населения на 20 миллионов за 10 лет. Их все еще большинство, но впервые их доля упала ниже 60%. Зато латиноамериканцев и темнокожих стало гораздо больше.

    Белых американцев становится все меньше. Этому способствуют миграция, контрацепция и опиум

    В США опубликовали результаты переписи населения за 2020 год, сообщил CNN. По словам директора и старшего советника по расовым и этническим исследованиям и информационно-просветительской работе в Бюро переписи населения США Николаса Джонса, население страны за последние 10 лет стало более разнообразным в расовом и этническом отношении.

    Белое население по-прежнему является доминирующей группой в стране. Его численность составила 204,3 миллиона человек, но это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2010 году с показателем в 223,6 миллиона. Сейчас белые американцы составляют 58% населения, что тоже стало антирекордом. Еще никогда показатель не падал ниже 60%.

    В семи штатах — Калифорнии, Нью-Мексико, Неваде, Техасе, Мэриленде, Гавайях и Пуэрто-Рико — доля белого населения составила менее 50%. В Калифорнии испаноязычные и латиноамериканцы впервые стали крупнейшей расовой или этнической группой в штате. Их доля превышает 39%.

    Доля небелого населения по всей стране выросла с 34 до 43% за последние 10 лет. В большей степени это произошло за счет роста числа тех, кто идентифицировал себя как латиноамериканца, испанца или представителя смешанных рас. Латиноамериканцев в стране оказалось 18,7%, афроамериканцев — 12,1%, людей азиатского происхождения — около 7%.

    Основная диверсификация населения пришлась на людей младше 18 лет, при этом число несовершеннолетних в стране уменьшилось, что указывает на снижение рождаемости. В 2020 году доля небелых жителей США моложе 18 составила 53% по сравнению с 47% в 2010-м.

    Американское население не только стало расово разнообразным, но и состарилось. Число лиц старше 18 лет выросло с 237 миллионов до 261 миллиона. Доля взрослого населения увеличилась с 76% в 2010 году до 78% в 2020-м.

    Старший демограф Бюро переписи населения Марк Перри отметил, что основной прирост населения в этом десятилетии почти полностью пришелся на городские районы. Это отлично видно на примере Техаса. В Хьюстоне, Сан-Антонио, Остине, Даллас-Форт-Уэрте, Мидленде и Одессе наблюдался рост населения, а в остальных округах оно, наоборот, сокращалось.

    Причины расового разнообразия

    Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев выделил несколько факторов, определяющих изменение населения в США.

    Первая причина — это снижение рождаемости среди белого населения, в то время как у латиноамериканцев она довольно высокая. Вторая — это миграция, которая в США происходит большим потоком. Наибольший приток людей приходится на выходцев из Латинской Америки, в особенности из Мексики.

    Еще нельзя забывать о том, что у белого населения есть проблемы со смертностью. Продолжительность жизни белого среднего класса в последнее время уменьшилась. Это было вызвано опиоидной эпидемией в США, жертвами которой в основном стали белые люди.

    Нельзя забывать и о том, что с каждым годом в США заключается все больше межрасовых браков, что, опять же, способствует увеличению небелого населения.

    По мнению Коротаева, в среднесрочной перспективе белое население может потерять большинство в США. Американское общество уже приспосабливается к этой новой реальности. Вряд ли это будет иметь какие-то драматические последствия, и избежать этого тоже невозможно.