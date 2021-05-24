Долина гейзеров на Камчатке станет доступнее туристам. Это принесет деньги и опасность

Долина гейзеров на Камчатке может стать более доступной. Снизить цены на путешествия и уменьшить антропогенную нагрузку поможет оптимизация туристических потоков. По мнению специалистов, создать маршрут для путешествий в заповедную территорию можно, но делать это надо с осторожностью.

Долина гейзеров на Камчатке может стать открытой для большего количества туристов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что цены на туры можно уменьшить, если оптимизировать туристические потоки, сообщило РИА «Новости». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что сейчас туристам придется отдать 45 тысяч рублей, а для местных стоимость равна 35 тысячам.

Среди мер по повышению доступности назвали снижение длительности экскурсий в Долину гейзеров и к кальдере вулкана Узон. Чернышенко добавил, что необходимо сделать туристический маршрут круговым.

«Задача: чтобы, не увеличивая площадь соприкосновения тропинок с внешней средой, увеличить количество одновременно находящихся на этой площадке групп», — сказал Дмитрий Чернышенко, его цитирует ТАСС.

По словам Чернышенко, главным препятствием для развития туристического потенциала остается доступность этих мест.

19 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным Дмитрий Чернышенко заявил, что в Долину гейзеров на полуострове «нельзя пустить в десять раз больше народу — они просто там вытопчут все». Путин в ответ отметил, что в других странах удается эффективно организовать посещение таких объектов.

После этого председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру посетить Дальний Восток, чтобы разобраться с проблемой развития туристического потенциала региона, в частности Кроноцкого государственного биосферного заповедника.

Туризм в заповеднике

По мнению специалистов, создание маршрута в таком уникальном объекте природы, как Долина гейзеров, сопряжено с определенными сложностями. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Марьинский объяснил «360», что организация туризма в таких местах — это всегда поиск золотой середины.

С одной стороны, неконтролируемый туристический поток может нанести серьезный вред подобным территориям. С другой — грамотно организованное посещение туристами приносит деньги, позволяющие более эффективно обеспечивать сохранность уникальных природных объектов и развивать прилегающие к ним территории Вадим Марьинский.

По словам специалиста, большое количество людей может нарушить уникальные экосистемы Долины гейзеров. В небольшом по площади месте из-за теплых источников сформировались сообщества животных, растений и других организмов, которые не похожи на те, что встречаются за ее пределами.

Председатель Совета экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицин объяснил, что присутствие большого количества людей в заповеднике — это антропогенная нагрузка.

«Люди нарушают миграционные пути и жизненные процессы на территории. Такое соседство вызывает привыкание, и животные перестают их бояться», — добавил Лисицин.

Он также отметил, что потоки туристов могут занести семена чужеродных растений, которые вступят в конфликт с местными видами.

Экотуризм в России

Экотуризм подразумевает отдых в национальном парке или заповеднике с минимальным воздействием на природу. Стимулом для его развития стала пандемия. В России это вылилось в большой поток туристов на особо охраняемых территориях прошлым летом, писал сайт kр.ru.

Дмитрий Чернышенко отметил, что на долю экотуризма в общей структуре туристического рынка в стране приходится 2%. Россия занимает пятое место в мире по числу объектов природы, но по открытости туризма — только 108-е.

Сегодня путешественники могут поехать в несколько мест. Среди них национальные парки «Лосиный остров», «Красноярские столбы», «Земля леопарда». Есть и заповедники — Кавказский биосферный заповедник, Алтайский заповедник и Кроноцкий заповедник.