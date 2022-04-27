В Мариуполь приехала долгожданная помощь из Подмосковья. Людям раздали воду и индивидуальные наборы

Группа волонтеров из Московской области привезла в Мариуполь гуманитарную помощь, собранную в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с общественниками в город приехала корреспондент «360» Натали Владимирова. Она приняла посильное участие в раздаче доставленных грузов, пообщалась с местными жителями и спустилась в подвал, где люди пережидали время обстрелов.

Необходимая помощь

Гуманитарную помощь в Подмосковье собрали в рамках акции школьников «Доброе дело». Все неравнодушные люди принесли для жителей Донбасса продукты питания, бытовую химию и средства гигиены. Как отметили волонтеры, самое главное для жителей Мариуполя — это бутилированная вода. Водопровод не работает и больше взять питье негде.

Всю собранную гуманитарную помощь расфасовали в наборы, которые передали собравшимся жителям.



«Люди приходят и говорят, что буквально воды не хватает. А некоторые только недавно вышли из подвалов. Там остаются раненые, в больницах мест не хватает. Просят воду передать больным, которые до сих пор находятся в укрытиях. Поэтому мы продолжим эту помощь», — рассказал руководитель аппарата Общественной палаты Московской области, координатор волонтерской миссии Подмосковья Александр Тарарев.



Мариупольцы поблагодарили волонтеров за привезенный груз. Одна из женщин призналась, что они месяц находились без еды и воды.

А сейчас люди привозят, от жителей Подмосковья. Спасибо, что нас не забывают», — поделилась одна. Всего волонтеры раздали в Мариуполе более 1200 наборов с продуктами, водой, товарами гигиены и бытовой химией.

Как жили люди

Фуры для раздачи гуманитарной помощи установили прямо около храма, в подвале которого жители Мариуполя скрывались от стрельбы.

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент «360» спустилась в помещение и узнала, как выживали люди. Судя по брошенной теплой одежде, которая сейчас горожанам не нужна, провели они там достаточно много времени. В помещении также нашлись пустые бутылки, где спрятавшиеся от обстрелов люди хранили воду.

Пока жители Мариуполя укрывались в подземельях дома наверху российские войска освобождали город от националистов. Поврежденных зданий в центре города достаточно много, но некоторые из них просто сравняли с землей.

Цветы на газонах в центре Мариуполя есть, но это часть могильных букетов. Там жители города хоронили тех кто погиб. Вывести тела до кладбища было очень опасно из-за постоянных обстрелов или угроз со стороны украинских военных.

Снаряды пробили крышу в квартире местной жительницы Киры Владимировны. В беседе с корреспондентом «360» она рассказала, что также у нее разрушили летний дом и гараж. От последствий обстрелов во дворе остались три огромные ямы.

По ее словам, один из снарядов или ракеты остался в районе летнего домика. По словам пенсионерки, она не знает разорвался боеприпас или нет, но на свой страх и риск она попыталась его вытащить и не смогла из-за тяжести.

Мариупольская второклассница, пока родители стояли в очереди за гуманитарной помощью присматривала за 10-месячной сестренкой. Девочка рассказала, о пережитых взрывах, которые назвала «бахами».

«Мы сидели по углам, когда бахали, то аж весь дом трясся. А если были маленькие „бахи“, то мы иногда выходили на улицу. Но сейчас мы гуляем почаще», — призналась школьница.

Девочка отметила, что дом ее семьи разрушен не полностью, просто теперь он превратился в беседку. Там выбиты все стекла и нет одной стены. Она призналась, что сейчас мечтает вернуться в школу, чтобы закончить второй класс и осенью пойти в третий.