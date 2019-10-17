Долги со счетов дачников спишут автоматом. Как работает новая система и можно ли оспорить решение

С дачников начали списывать долги по взносам автоматически. Новые поправки заработали в октябре, их приняли, чтобы взимание не затягивалось на месяцы. Однако если для одних все стало проще, для других — наоборот. О плюсах и минусах новой системы — в материале «360».

Изменения в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) упростили взимание долгов по взносам дачников в садоводческие товарищества. Вместо длительных судебных тяжб достаточно написать заявление о выдаче судебного приказа, и деньги спишут автоматом.

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Как пояснил «Российской газете» исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, раньше председателю или юристу СНТ приходилось для этого обращаться в суд и процесс погашения задолженности затягивался. Взносы, которых с 2019 года осталось всего два вида: членские и целевые, — расходуются на хознужды и конкретные цели товариществ. Например, на рытье колодцев, ремонт и прокладку дорог, оплату охраны.

Платить взносы обязаны как члены СНТ, так и огороднических товариществ, а также индивидуальные садоводы-огородники. По сведениям союза, сейчас около 90% дачников добросовестно оплачивают взносы. Но остальные, бывает, накапливают долги 50 и более тысяч рублей.

После изменения ГПК председателям или юристам товариществ достаточно подать заявление о выдаче судебного приказа в мировой суд. После вынесения положительного решения средства автоматически спишутся со счета или карты должника в течение месяца.

Судебный приказ — сравнительно новая форма правосудия, призванная разгрузить суды от некоторых исков — долгов по ЖКХ, алиментам и так далее. Решение по таким делам выносится судьей на основании проверки документов, без разбирательства и вызова сторон.

Поле для злоупотреблений

В беседе с «360» юрист «Московского союза садоводов», адвокат Джамиля Кутараева уточнила, что и ранее взыскание долгов было достаточно оперативным, на процедуру уходило не более трех месяцев. В садоводческих товариществах часто возникают спорные вопросы. Например, если после избрания нового председателя он не успевает подать свежие данные по членам товарищества. И это может стать полем для злоупотреблений.

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«Конечно, нужно разгрузить суды и упростить процедуру. Но с другой стороны, ничего идеального в этой жизни достичь нельзя. Я думаю, это может привести к злоупотреблениям. Лицо, например, оплатило эти взносы, а с него могут повторно их взыскать. А потом ходи и доказывай, возвращай», — сказала Кутараева.

По ее словам, в течение пяти дней с момента вынесения судебного приказа его экземпляр обязаны отправить ответчику по почте. После получения у дачника есть 10 дней, чтобы прийти в мировой суд и опротестовать это решение.

«Если только вы не нарушили срок — это стопроцентное основание для его отмены. Без рассуждений: доводы у вас веские или невеские. Главное, в установленный срок заявить свое несогласие. Дальше все, как раньше, будет рассматриваться в порядке искового производства», — заключила адвокат.

Неприятный автоплатеж

Помимо плюса — упрощения процедуры взыскания долгов, нововведение имеет и недостаток. Так, многие граждане проживают не по месту прописки, поэтому даже не знают о судебном приказе. А значит, не имеют возможности в десятидневный срок предоставить свои возражения и узнают о его вынесении только после уведомления о списании средств со счета.

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«Механизм плох тем, что этими судебными приказами кооператив начисляет пени. Все взыскивается не глядя, никто ничего даже не проверяет. Единственное, чем ограничивает судебный приказ, — сроком исковой давности. То есть в пределах трех лет вам могут любые суммы насчитать и может возникнуть неприятная ситуация, когда вы, например, на отдыхе, а с вашего единственного счета списывают деньги», — пояснил «360» юрист Михаил Салкин.

В данной ситуации нужно обратиться в вынесший приказ мировой суд, написать заявление на его отмену и восстановление срока выполнения решения. По сложившейся практике, всем, кто пропустил срок, его восстанавливают из-за того, что при вынесении приказов бывает много ошибок. Например, когда человек долги уже оплатил, а с него их повторно взыскали.