Долгая слежка. Что удалось выяснить о деле Ивана Сафронова за сутки

Вчера в Москве арестовали экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене и шпионаже для стран НАТО. «360» собрал все, что известно об этом деле спустя сутки.

Что случилось?

Бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» арестовали по подозрению в госизмене. Суд, состоявшийся в день задержания, решил, что следующие два месяца бывший журналист проведет в СИЗО.

Иван Сафронов совсем недавно ушел из журналистики, чтобы работать советником главы Роскосмоса по информационной безопасности. Дмитрий Рогозин сразу же заявил, что задержание его сотрудника не связано с работой в госкорпорации.

В чем его обвиняют?

Адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитного подозревают в работе на чешские спецслужбы. Следствие настаивает на том, что Сафронов передал агентам Чехии некий секретный документ. По данным ФСБ, он содержал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России и был передан представителю спецслужб НАТО. Однако, по словам адвоката, никакой информации об этом в материалах дела нет.

«Коммерсантъ» выяснил, что Сафронова обвиняют в том, что еще в 2012 году его завербовала иностранная разведка, а в 2017 году он якобы предоставил данные о поставках российского оружия в Африку и информацию о деятельности Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке.

По версии следствия, журналист передавал данные чешским спецслужбам через интернет, а те, в свою очередь, делились ими с американской разведкой. Иван Сафронов свою вину отрицает.

Вся информация о следствии по делу Сафронова засекречена, однако, по данным «Коммерсанта», среди доказательств вины экс-журналиста фигурируют три следственные экспертизы, а также материалы прослушки его переговоров. Предполагается, что за журналистом давно велась слежка, так как едва заведенное дело уже содержало несколько томов. Ознакомиться с доказательствами на суде 7 июля дали только судье.

Сейчас известно, что делом Сафронова руководят два известных следователя. Первый, Сергей Креков, занимался делом о шпионаже бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, приговора которой пока вынесено не было. Второй, Александр Чабан, участвовал в неоднозначном расследовании «дела ученых», самым известным фигурантом которого был 79-летний сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев.

Что теперь будет?

Трудность защиты в такой ситуации заключается в том, что дела о государственной измене и шпионаже в России рассматривают исключительно в закрытом режиме — из-за того, что в числе улик могут быть секретные материалы.

За измену родине Ивану Сафронову грозит до 20 лет тюрьмы — такие приговоры в России выносят нередко, однако только малая часть получает широкий общественный резонанс. Как показывает практика, оправдательных приговоров по статье о госизмене (как и вообще оправдательных приговоров в России) практически не бывает, а к материалам дела под грифом «секретно» иногда не допускают даже адвокатов.

Бывшие коллеги Ивана Сафронова — журналисты ведущих деловых изданий России «Коммерсантъ» и «Ведомости» — без тени сомнения встали на его защиту. Спустя несколько часов после задержания на Лубянке начались одиночные пикеты с требованиями провести открытое и честное расследование и отпустить Сафронова. Бывшие коллеги называют его исключительно профессиональным журналистом с огромным количеством информаторов, который всегда оставался патриотом.