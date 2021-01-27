Долг в 130 тысяч стоил квартиры. Важно знать, как обезопасить себя от потери жилья

Жительница Волгограда потеряла единственную квартиру из-за ошибки пристава — жилье забрали за долги вопреки закону. Как не оказаться в такой ситуации и при какой сумме задолженности стоит переживать за свое имущество — в материале «360».

Женщина с двумя детьми остались без крыши над головой из-за ошибки пристава, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. В ведомстве отметили, что судебный пристав возбудил исполнительное производство о взыскании с жительницы Волгограда страховых взносов на сумму 134 тысячи рублей.

Сотрудница выяснила, что у женщины в собственности есть два объекта недвижимости — двухкомнатная квартира и комната в общежитии. Однако служба судебных приставов не запрещала должнице совершать регистрационные действия с недвижимостью. Более того, женщине даже не сообщили, что против нее возбудили исполнительное производство.

Не зная об этом, в марте 2017 года она продала комнату в общежитии и в результате осталась с детьми в двухкомнатной квартире — своем единственном месте жительства.

Но судебный пристав наложила арест на квартиру, и уже в июне 2020 года жилье продали с торгов. В результате таких действий мать с двумя детьми остались на улице, лишившись единственного жилья. Прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы,

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней сотрудницы службы судебных приставов. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ („Халатность“)», — уточнили в ведомстве.

Когда нужно переживать?

«Первые более-менее серьезные проблемы начинаются при сумме хотя бы в 30 тысяч рублей. При этой сумме можно получить ограничение на управление транспортным средством — и вплоть до ограничения выезда за границу. Не сказать, что эта сумма прям как-то установлена, но в этом смысле правило такое. В остальном — это классическое взыскание сумм долга», — отметил Богатов.

Он отметил, что если говорить о ситуации с арестом и продажей имущества, то сумма задолженности «должна соответствовать стоимости недвижимости хоть в каких-то разумных рамках». Юрист еще раз подчеркнул, что единственное жилье не может быть продано.

«Бывали в практике очень единичные случаи, когда реализовывали огроменный коттедж, но там надо смотреть остальные моменты. В основном единственное жилье на сегодня неприкосновенно. В этой ситуации за него бояться не стоит», — сказал он.

Если речь идет про остальное имущество человека, его могут арестовать. Однако в некоторых случаях должник может доказать, что оно является единственным средством заработка. Например, если речь идет про автомобиль, на котором человек оказывает услуги такси, и это единственный источник средств к существованию.

«На автомобиль арест могут наложить, но только здесь по суду можно будет доказать, что это единственный источник дохода — тогда эту машину, скорее всего, не будут реализовывать. В гражданском кодексе есть перечень имущества, к которому невозможно обращать взыскания. Например, тот же посевной материал», — подчеркнул юрист.

Как избежать такой ситуации?

Юрист, руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов рассказал «360», что ситуация, которая произошла с этой женщиной, «из ряда вон». Он подчеркнул, что у пострадавшей женщины есть все основания, чтобы оспорить продажу квартиры. Однако какое решение вынесет суд сказать трудно, потому что торги прошли достаточно давно. При этом важно помнить, что квартиру продали с грубейшим нарушением законодательства, в частности — статьи 168 Гражданского кодекса. Богатов отметил, что в этой ситуации процедура реализации имущества в принципе не могла происходить.

«Там не просто надо заводить уголовное дело, его надо поторапливать. Потому что подобной истории не смогло бы произойти, если четко следовать закону. В случае именно с этой женщиной произошло то, чего не могло произойти», — подчеркнул он.

Чтобы не оказаться на ее месте и не пропустить начало исполнительного производства о взыскании, можно самостоятельно мониторить свои задолженности. Богатов отметил, что это можно сделать через портал госуслуг — достаточно подписаться на задолженность и поставить уведомления.

«Как вариант, еще можно подписаться на получение электронной почты. Потому что ни для кого не секрет, что „Почта России“ не все письма доносит. Опять же, подписаться на штрафы — это позволит такие моменты не проглядеть. Для тех, кто особенно чего-то боится, можно проверять свои долги через портал Службы судебных приставов», — пояснил он.