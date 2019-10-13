Доктор-киборг. Ученый с болезнью Хокинга решил превратиться в робота

Англо-американский ученый Питер Скотт-Морган решил превратиться в первого на планете киборга. Поводом послужила болезнь, которая быстро убивает исследователя. О трансформации в постчеловека — в материале «360».

Доктор Скотт-Морган робототехник. Вместе с корпорациями Intel и DXC Technology он изучал применение передовых технологий для людей с тяжелой формой инвалидности. Ранее ученый работал на компании и организации по всему миру, занимаясь безопасностью банков, больниц, транспортных, энергетических, химических и IT-компаний, искал системные угрозы в сфере телекоммуникаций, развлечениях и медиа, сказано на его сайте.

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В 2017 году у исследователя обнаружили боковой амиотрофический склероз — наследственное заболевание, которым страдал известный физик Стивен Хокинг. Болезнь поражает двигательные нейроны головного мозга, что ведет к параличу конечностей и мышечной атрофии. Смерть наступает из-за отказа легких или инфекций дыхательных путей.

Врачи заявили, что Питер умрет в течение двух лет, но ученому удалось обмануть судьбу. Он превратил свою жизнь в эксперимент, который при удачном итоге должен помочь и другим людям с тяжелой инвалидностью, изменив качество их жизни. Даже если человек прикован к постели из-за старческих недугов.

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По словам новатора, он собирается стать «Питером 2.0», заменив часть функций своего организма электроникой и превратившись в «первого в мире полноценного киборга».

«И когда я говорю „киборг“, я имею в виду не просто какого-то допотопного киборга, а самый совершенный человеческий кибернетический организм, созданный за 13,8 миллиарда лет», — заявил он в своем блоге.

Так как тело ученого постепенно атрофируется, ему пришлось пересесть на электрическое кресло-каталку, которым он управляет с помощью джойстика. Кресло, по его словам, было «блестяще спроектировано» и позволяет ученому подниматься вертикально, лежать и быстро передвигаться.

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В животе у Питера установлена трубка для кормления, из мочевого пузыря выведен катетер, содержимое кишечника попадает через стому в дренажный мешок для фекалий.

Для удобства экспериментатор сделал и лазерную коррекцию зрения, чтобы было легче взаимодействовать с миром при помощи компьютера. На днях доктор Скотт-Морган перенес операцию по удалению голосовых связок. Это позволит ему не захлебнуться слюной из-за их паралича.

Предварительно Питер в течение года оцифровывал свой голос. Для передачи эмоций на экране его компьютера во время речи проецируется аватар лица исследователя.

Постепенно, по словам Питера, все его взаимодействие с окружающим миром станет роботизированным.

Для воплощения задумок исследователь планирует вживить в мозг электронные компоненты.

«Естественно, мои пять чувств будут усилены. Но гораздо важнее то, что часть моего мозга и весь мой внешний образ скоро будут электронными — полностью синтетическими», — сказал он.

По словам робототехника, у него сейчас «больше обновлений, чем у Microsoft».

Однако это не просто новая версия программы, а метаморфоза.

«Я не умираю, я трансформируюсь. О, как же я люблю науку!» — писал он в Twitter перед удалением голосовых связок.

Доктор Питер Скотт-Морган живет в английском городе Торки вместе со своим мужем Фрэнсисом. Пара вместе с 1979 года. В 2005-м, когда гражданское партнерство стало в стране законным, они стали первой парой, зарегистрировавшей свои отношения.