Россия возглавит новый блок стран? Что западные СМИ усмотрели в докладе Путина на Генассамблее ООН

Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь была в формате видеообращения из-за пандемии коронавируса. Глава России говорил о COVID-19, об отмене санкций и о запрете на размещение оружия в космосе. Западные СМИ смутила бесплатная вакцина и предложения не вмешиваться в холодную войну. Однако некоторые оценили «отпор», который Путин дал Трампу, и усмотрели стремление возглавить новый блок.

Бесплатная вакцина от Путина

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил сотрудникам организации привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений», — заявил президент.

В ответ на это The Associated Press выпустило материал под заголовком: «Какой подарок: Россия предлагает сотрудникам ООН бесплатные вакцины». «Что делать, когда Владимир Путин бесплатно предлагает новую российскую вакцину от коронавируса?» — так начинается статья. При этом в ней подчеркивается, что такой вопрос после заявления Путина на Генеральной Ассамблее ООН стоит перед персоналом организации.

«Были опубликованы лишь результаты небольших ранних исследований российской вакцины, что вызвало опасения у некоторых ученых, что вакцина еще не готова для широкого использования. Это породило во всем мире мемы о потенциальных странных побочных эффектах», — говорится в материале.

Интересно, что эту статью опубликовали у себя на сайтах и ABC News, и New York Post, и U.S. News & World Report, и Kyiv Post, и The Seattle Times, а также еще многие издания.

«Отпор Трампу»

CBS News в свою очередь выпустили менее критичный по отношению к выступлению Владимира Путина материал, который носит название «Китайский Си, российский Путин дают отпор Трампу во время виртуального собрания Генеральной Ассамблеи ООН».

Авторы статьи отметили, что во время своего выступления американский лидер упомянул об «ожесточенной битве против невидимого врага — китайского вируса». При этом, по мнению журналистов, речь президента США напоминала «полномасштабную атаку на Китай». Трамп даже призвал привлечь к ответственности «нацию, которая распространила эту чуму по всему миру».

При этом, отмечается в статье, обращение китайского лидера «было отчасти примирением, отчасти противодействием». Владимир Путин в свою очередь заявил о важности ООН и осудил разногласия в Совете безопасности.

«Путин также несколько раз подвергал сомнению ошибочные взгляды на свою страну», — отметили авторы материала и привели слова главы России, где он предупредил, что недопустимо забывать уроки истории, пытаться произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала.

«Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, <…> обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика», — подчеркнул президент.

Призыв к сокращению вооружений

Radio Free Europe / Radio Liberty особо отметило призыв Владимир Путина к сокращению ядерных, химических и космических вооружений. Авторы материла подчеркнули, что, несмотря на «порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег», Россия будет настаивать на мире, свободном от химического и биологического оружия. При этом президент упрекнул США в отсутствии необходимой реакции, считают журналисты.

«С прошлого года — хочу это подчеркнуть — уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников», — заявил Владимир Путин.

Хитрый план России?

Американский журнал о международной политике The National Interest также не смог обойти вниманием речь Владимира Путина. Правда, консервативное издание сразу отметило, что видеообращение вместо личного присутствия на Генеральной Ассамблее далеко от заявленных российским президентом планов, «согласно которым 2020 год станет для России триумфальной вехой». Ведь в этот год страна отмечает 75 лет с окончания Второй мировой войны. Хотя, по мнению авторов статьи, Россия скорее отмечает свою роль в борьбе с нацизмом, а также в создании послевоенной международной системы.

Однако сильнее The National Interest поразило предложение Путина избегать втягивания стран в зарождающуюся холодную войну между США и Китаем.

«Его предложения по безопасным, свободных о санкций торговым коридорам, его возрождение идеи более широкого евразийского партнерства, а также предложения по наложению ограничений на кибервойну и другие подрывные действия, которые могут нарушить международную торговлю и процветание (включая применение санкций США), — все это призвано создать для России роль де-факто главы нового блока государств, которые не хотят, чтобы их заставляли выбирать между Вашингтоном и Пекином», — говорится в материале.

Владимир Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН с видеообращением 22 сентября. К такому формату обязала пандемия коронавируса. Президент России возглавил делегацию страны с учетом юбилейного характера сессии. Его речь заслушали в первый день мероприятия. Выступления продлятся до 29 сентября.