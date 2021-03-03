Доклад о борьбе Китая с уйгурами случайно оказался в Сети. Так стал известен еще один способ воздействия на народ

Согласно отчету, просочившемуся в сеть, китайские власти насильно дают уйгурам работу за тысячи миль от их родины Синьцзян. Это делается для того, чтобы подорвать их личную и региональную идентичность. Власти также пытаются уменьшить плотность уйгурского населения в данном регионе.

Сообщается, что отчет по ошибке был размещен в сети в декабре 2019 года, после чего был удален в середине 2020 года. «Би-би-си» получил копию этого отчета.

Из него стало ясно, что власти регулярно насильно предлагали уйгурам работу за тысячи миль от их родного региона Синьцзян. Китайское правительство отвергло обвинения в принудительном переводе и заявило, что все происходило на добровольной основе.

Однако в отчете Нанкай говорится, что перевод рабочей силы иногда достигался путем шантажа и нес долгосрочный характер. Это была мера, которая «не только снижает плотность уйгурского населения в Синьцзяне, но также является важным методом ассимиляции уйгурских меньшинств».

Власти полагают, что отдалив уйгуров от их родины, они заставят их лучше ассимилироваться с китайской культурой.

«Позвольте им постепенно менять свое мышление и понимание, а также трансформировать свои ценности и взгляды на жизнь посредством изменения окружающей среды и трудовой деятельности», — говорилось в отчете.

Ученые утверждали, что переводы в другие регионы «являются решающим средством» в расколе крепкого общества уйгуров и «смягчении негативного влияния религии».

Доклад также указал, что власти зашли слишком далеко в своих репрессиях. Демонизация уйгуров привела к тому, что некоторые местные и провинциальные власти отказались принимать рабочих из Синьцзяна «по соображениям безопасности». Это стало «серьезным препятствием» для достижения целей страны.

Китайское правительство в ответ на обвинения заявило, что отчет «отражает только личное мнение автора, и большая часть его содержания не соответствует фактам».

Как передает The Guardian, Китай сейчас обсуждает возможность приезда в Синьцзян верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. При этом Пекин подчеркнул, что Бачелет не стоит приезжать с целью критиковать, проводимую в стране политику.

«Дверь в Синьцзян всегда открыта, и мы приглашаем верховного комиссара посетить Синьцзян. Связь между двумя сторонами поддерживается, но цель визита состоит в обмене мнениями и сотрудничестве, а не в так называемом расследовании, основанном на „виновности до того, как она доказана“», — заявил делегат Китая Цзян Дуань Совету по правам человека ООН.

Это не первые сообщения о репрессивных действиях Китая в отношении уйгурского этнического меньшинства. Как передает Business Insider, с 2016 года Китай отправил около миллиона уйгуров в «лагеря перевоспитания» по всему региону. Многие организации по правам человека обвиняют власти в том, что они насильно отправляют туда невинных людей.

Китай же говорит, что «лагеря перевоспитания» — это центры профессионального обучения, используемые для борьбы с религиозным экстремизмом. Власти часто характеризуют свои действия в Синьцзяне, включая задержание уйгуров, как способ очистить их от так называемых экстремистских мыслей.