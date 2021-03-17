Многодетная мать из Карелии год пытается доказать невиновность в краже. Она говорит о признании под давлением

В Карелии многодетная мать пытается доказать, что ее напрасно обвинили в краже. Женщина настаивает, что ее заставили признаться в преступлении, угрожая тем, что заберут детей.

В начале марта жительницу поселка Ладва Валентину Юськову признали виновной в краже у знакомой, написала «Daily Карелия». Но мать девятерых детей отрицает свою вину, утверждая, что признательные показания ее вынудили подписать под давлением следователей.

Дело началось почти год назад, в апреле 2020-го. По словам Валентины, ее муж приехал с работы и попросил зайти к товарищу. Его не было дома, и женщина заглянула к знакомой покурить. Та отказалась составить компанию, сославшись на плохое самочувствие.

«Возьми, говорит, сама спички на печке. Я их взяла, покурила да и пошла себе. По пути видела, что к знакомой направились трое нетрезвых местных жителей. Я же по дороге домой встретила знакомого, остановилась поговорить с ним, а потом пришла домой», — вспоминала Юськова события того дня в беседе с «360».

Известие о краже

Где-то через полчаса после возвращения Валентины домой к ним во двор прибежала знакомая. Она заявила, что у нее украли планшет и 50 тысяч рублей, и потребовала вернуть пропажу.

«Я ей говорю: „Иди у тех троих спрашивай!“ Даже ее сын подтвердил, что они могли украсть. А она стала грозить, что напишет заявление участковому. Пиши, говорю, что хочешь. А еще через полчаса пришел участковый. Спрашиваю: „По поводу планшета пришел?“ А он: „Какого планшета?“ Я объяснила», — рассказала женщина.

Но участковый заверил, что пришел по другому делу. Поговорив с Валентиной и ее мужем, он ушел. А уже около 23 часов постучал в окошко и заявил, что теперь пришел по поводу планшета. Несмотря на поздний час, полицейский настаивал, чтобы женщина к нему вышла. Валентина согласилась и прямо на улице дала показания и назвала имена мужчин, которых видела идущими домой к знакомой.

Источник фото: семейный архив Юськовых

Поездка в город

7 мая, около полудня, к дому Юськовых приехали сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и двое оперуполномоченных полиции. Собеседница «360» утверждает, что они потребовали, чтобы женщина отправилась с ними.

«А куда я поеду, кода у меня дети дома, муж на работе. А они: „Поехали, тут недалеко, а если не поедешь, то заберем детей в социальный центр ‚Надежда‘“. Я подумала, что опять дети что-то натворили — они как раз в это время гуляли. Коронавирус же был, все было закрыто, в школу не ходили», — пояснила женщина.

После уговоров и угроз Валентина сдалась. Попросила старшего сына приглядеть за младшими и отправилась с гостями. Женщина была уверена, что они проедут не дальше поселкового совета, — оставила печку топиться и включенной стиральную машинку.

«По пути стало ясно, что машина направляется за пределы поселка. Полицейские заявили, что везут в Петрозаводск. Возмутилась — это же около 70 километров от Ладвы. Дети одни! Ничего страшного, говорят, посидят. Началась перебранка, чуть стекло им в машине не разбила. Стала звонить сотруднику ПДН, рассказала, что дети одни, муж на работе», — вспоминала Валентина.

Признание

Уже в Прионежском УВД женщине прямо предложили признаться в краже планшета. По словам Юськовой, у нее отобрали телефон, на который пытались дозвониться дети, и угрожали забрать их в социальный центр, если женщина не признается в краже.

«Заходили, спрашивали: „Призналась?“ — „Нет, еще не призналась“. „А судима? Нет? Значит, будет судима!“ В итоге я психанула, написала явку с повинной. Очень волновалась за детей: старшему сейчас уже исполнилось 14, младшим — по четыре года. Все написала под диктовку. Спрашивает: „Где деньги взяла?“ Говорю: „Я-то откуда знаю?“ Он говорит: „Пиши, что на холодильнике такую-то сумму такими-то купюрами“», — пояснила женщина.

Правда, в процессе оформления протокола выяснилось, что денег было украдено 4 тысячи 500 рублей, а вовсе не 50 тысяч, как утверждала соседка. После поехали на следственный эксперимент к потерпевшей и Валентине пришлось у нее спрашивать, где именно лежал украденный планшет. После всех мероприятий женщина со всех ног побежала к детям.

Суд решил

В конце мая у Валентины прошла очная ставка с соседкой. Деньги следователям так и не удалось найти, а вот планшет нашелся. Как пояснил «360» адвокат Юськовой Дмитрий Матвеев, его на следующий день принес местный житель. На суде мужчина, путаясь в показаниях, сообщил, что вечером к нему заглянула Юськова и то ли оставила, то ли подбросила планшет.

«У этого свидетеля сожительница умерла, и он три недели пил. Но суд положил в основу его показания и самооговор Юськовой. На наши доказательства — показания мужа и старшего сына о том, что Валентина была дома и никуда не выходила, — внимания не обратили», — отметил Дмитрий Матвеев.

Защитник рассказал, что в марте Валентину приговорили к шести месяцам исправительных работ с взысканием 5% заработка в пользу государства. Также она полгода должна находиться на испытательном сроке, в течение которого не может менять место жительства и совершать правонарушения.

Однако и адвокат, и многодетная мать не согласны с приговором и будут добиваться пересмотра дела. Обжалование решения суда подано 10 марта, и есть надежда, что апелляцию рассмотрят в течение апреля.