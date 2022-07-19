Уничтожение HIMARS на Украине доказало силу российской армии. Но США не захотели это признавать

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух комплектующих реактивной системы залпового огня HIMARS на Украине. В США уже назвали произошедшее печальным известием для НАТО и ВСУ. Считать американские РСЗО великим оружием глупо. Россия же в очередной раз показала, как действует действительно сильная армия.

Американский военный аналитик Джек Бакби причислил HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoon к лучшим современным разработкам Запада. Уничтожить РСЗО HIMARS на поле боя еще не удавалось никому. А ликвидация и ракет, и установок — довольно досадное событие.

Труба с болванками

РСЗО, отметил в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» и военный журналист Алексей Борзенко, попали под огонь.

«Их сфотографировали со спутника и уничтожили. Такое может быть в любом месте. <…> Нельзя сказать, что 100% [проблемы] с маскировкой. Где срабатывает, а где — нет. Все зависит от наблюдения с воздуха, из космоса», — сказал он.

При этом в России, где мало солнечных дней, сложно наблюдать за объектами из космоса — много туч и облаков.

Успех ВС РФ Борзенко объяснил множеством факторов — превосходством российской техники, тактикой, действиями людей на местах.

Главное, что показывает специальная операция на Украине — наша техника лучше Алексей Борзенко военный журналист.

У HIMARS, напомнил он, заряд состоит из шести болванок. В российских системах их 12, ровно вдвое больше.

«Все разговоры о том, что это прекрасная техника и она во много раз лучше, ерунда. Наша лучше. И это показывает реальный бой», — подчеркнул заместитель главного редактора «Литературной России».

Две из поставленных Украине РСЗО уничтожили. Другие постигнет та же участь, заверил Борзенко.

«Там специальная заряжающая машина. Это еще один грузовик. А у нас, посмотрите, ребята или вручную заряжают, или есть специальный подъемник, на котором все легко делается. У нас все проще и быстрее», — сказал он.

Говорить о том, что РСЗО HIMARS — какая-то великая система, глупо. Это трубы, в которые ставятся болванки. Если у болванки хватает порохового заряда долететь 90 километров, хорошо, нет — значит, [будет] 30-40 [километров] Алексей Борзенко.

Для ВСУ американская техника новая, добавил военный журналист, и к ней нужно привыкнуть. Борзенко допустил, что к каждой машине приставили специалиста для подсказок, что и как нужно сделать.

«Получается, что это какой-то тир. Запад хочет проверить, как их тир работает против нашей [техники]. И постоянно в разных вещах проигрывает», — заключил он.

Реальная ценность РСЗО

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов предположил, что в США похвалами в сторону России по поводу первого уничтожения HIMARS на поле боя решили подсластить себе пилюлю. Мол, такое бывает и у русских получилось.

«Дело в том, что они никогда не сражались против русских и не знают, как может биться действительно сильная армия. А сейчас они убедились в том, что их оружие против нашей воли, нашего вооружения ничего не стоит. И все эти поставки ни к чему хорошему не приведут — только к ожесточению и уничтожению на миллиарды той техники, которую они пытаются навязать Украине», — заметил он.

По словам Михайлова, ВС РФ наглядно продемонстрировали мировому сообществу реальную ценность американского вооружения.

«Да, это, может быть, хорошее вооружение, но оно, во-первых, уступает по параметрам нашему. А во-вторых, мы умеем с этим сражаться. <…> Мы показали преимущество нашего вооружения над американским. И американцы это признали», — обратил внимание политолог.

Чтобы на таком уровне поражать американскую технику, нужно уметь сражаться. Американцы никогда не бились с сильными армиями. За исключением Великой Отечественной войны, когда уже исход ее был очевиден. И опять же мы победили немцев, а американцы включились, когда уже было все ясно Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам.

Подвел американцев и тот факт, что они не учли и возможности российской военной разведки.

«Мы знаем о каждом шаге, о каждом проданном автомате американцами на Украину. И отслеживаем все пути доставки. Да, мы не успели уничтожить все, но это вопрос времени», — подытожил Евгений Михайлов.