На Первом канале начала выходить новая вечерняя программа — «Док-ток». Ведущая, Ксения Собчак, в трех выпусках обсуждает историю сестер Хачатурян, убивших своего отца в июле 2018-го. Приглашенные — члены семьи Хачатурян, адвокаты и психологи. Для пущей зрелищности и наглядности авторы программы включили в нее не только кадры из семейного архива, но и досняли некоторые эпизоды, «основываясь на реальных событиях». Почему «Док-ток» на Первом — аморальщина в чистом виде, рассуждает колумнист «360».

«В эфире — „Док-ток“, истории, достойные экранизации», — говорит в начале каждого выпуска ведущая. «Достойной экранизации» она называет громкую историю убийства тремя сестрами Хачатурян их родного отца. Скандалы и споры вокруг этого убийства не затихают уже полтора года, с тех пор, как девочки закололи ножом отца и сразу после этого позвонили в полицию — с признанием.

В ходе следствия выяснилось, что отец истязал и даже насиловал сестер. Их жизнь была адом, уверена сторона защиты. Это и решили экранизировать журналисты Первого канала. К счастью, практика показала, что вышло не очень — аудитория не оценила ни подхода, ни выбранной темы, ни формата передачи. На YouTube-канале просмотров у выпусков немного — не дотягивает и до 500 тысяч, комментарии по большей части отрицательные, оценки — тоже. Но в том, что рейтинги Первого канала подскочили, когда в эфир вышел «Док-ток» с Собчак, сомневаться не приходится. Скандальные передачи по горячим вопросам по телевизору всегда смотрят хорошо.

Аморальная реконструкция

В таких историях пытаться восстановить события — задача следствия и юристов. Когда такими вещами начинают заниматься журналисты на центральном телевидении, получается зрелищная картинка, но может ли она принести кому-то пользу — очень большой вопрос. Более того, нанять актеров и попросить сыграть определенную роль несложно, сложно не навредить этим участникам реальных событий.

Ведущая программы Ксения Собчак называет происходящее на экране «реконструкцией», которая должна показать, «что на самом деле происходило в этой семье». Кадры из постановки, якобы восстанавливающей события из жизни семьи Хачатурян — начиная с насильственных отношений между убитым Михаилом и матерью девочек Аурелией Дундук, — перемежаются интервью, которое ведущая берет у присутствующих родственников.

Очень верно отмечает в начале первого выпуска о деле сестер Хачатурян психолог, эксперт по работе с насилием и травмой Зара Арутюнян — кощунственно так пользоваться случившимся, заставляя участвовать в этом цирке еще и мать девочек, и племянника убитого Михаила Хачатуряна, и брата Марии, Крестины и Ангелины Сергея.

Стоял ли перед авторами «Док-тока» этический вопрос о том, можно ли делать шоу из истории изнасилований и сломанных жизней? Ответ нам вряд ли придется узнать. Но вот результат такой погони за просмотрами и поднятием рейтинга канала можно будет увидеть очень скоро, ведь дело сестер не закрыто.

Сейчас СК обжаловал постановление Генпрокуратуры о необходимости переквалифицировать обвинительную статью сестрам Хачатурян. Генпрокуратура требовала сменить «Убийство по предварительному сговору» на «Необходимую самооборону». Эта статья мягче, она учитывала многолетнее физическое и психологическое насилие, от которого и могли защищаться девушки. Теперь ничего этого не будет, хотя адвокаты сестер не теряют надежды и продолжают за них бороться.

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