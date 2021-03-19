Доход с попкорна. Кинотеатры уличили в желании заработать на ограничениях с едой

Зрителям могут запретить проносить еду в российские кинотеатры. Это объясняют заботой о качестве просмотра. Но эксперты уверены, что дело в деньгах. Так что никто и не подумает запретить прибыльную еду из кинобара.

Российским кинотеатрам дадут возможность устанавливать свои правила для зрителей. Согласно законопроекту, разработанному Министерством культуры, в будущем публике, например, смогут запретить приходить в зал с едой. Документ с новыми правилами оказания услуг по показу фильмов в кинозалах опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Кроме еды и питья, под ограничения могут подпасть оружие и боеприпасы, колющие и режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы, наркотические и токсические вещества или стимуляторы, пиротехнические изделия и лазерные указки.

Это не первая попытка кинотеатров в альянсе с Минкультом отбить свое право диктовать зрителям свои условия. Первая была предпринята активистами индустрии в 2019 году, а в 2020-м речь шла о поправках к закону «О кинематографии», написал «Коммерсантъ».

Боевые отравляющие вещества, как и радиоактивные материалы, редко можно найти у обычного россиянина. А вот привычка прихватывать с собой зал ведро попкорна и сладкую газировку уже укоренилась у многих. Так что новые ограничения зрителей несильно обрадуют.

Уважать тех, кто рядом

Глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с «360» пояснил, что главное, о чем идет речь в новом законе, — возможность кинотеатров самим принимать решения. В частности, пускать или не пускать в зал зрителей с едой.

«И не важно, откуда эта еда — из кинобара или из супермаркета. Некоторые кинотеатры вообще не разрешают пронос еды в зал, любой. А некоторые говорят: „Нам все равно, приходите, шуршите, ешьте что хотите“. И были случаи, когда на сеанс зрители приходили с пельменями», — рассказал эксперт.

По словам Олега Березина, речь не идет о доходах кинобаров. Дело в возможности. Например, условный кинотеатр, который показывает хорошее умное кино, сможет сказать: «Мы не хотим, чтобы в залах у нас ели! Вы пришли смотреть кино». И установит запрет на пронос еды зал.

«А какой-нибудь кинотеатр в торговом центре, куда люди пришли „чисто поржать“, как у нас любят говорить, может разрешить брать с собой что угодно. Просто нельзя создать одно единое правило — можно проносить еду, нельзя проносить еду, какую еду», — пояснил Олег Березин.

Как именно собираются ограничивать пронос провизии и бороться с контрабандой, пока не ясно. Не испугала Олега Березина и перспектива остаться без зрителей, которые после ограничений пандемии привыкли к онлайн-сервисам и из-за запретов могут просто перестать ходить в кино.

«Не захотят ходить — пусть сидят дома и едят попкорн. Будут ходят те, кто ценит именно поход в кинотеатр, возможность увидеть фильм на большом экране. Те, кто хочет, чтобы к их просмотру уважительно относились, и сами поступают так же», — сказал глава ассоциации владельцев кинотеатров.

Внимание к деталям

Но, возможно, дело вовсе не в заботе о публике. Аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката Сергей Лавров уверен, что новой законодательной инициативой кинотеатры прежде всего защищают свои доходы. И запрет не коснется продукции кинобаров.

«Вы можете себе представить, что приходите в гости со своей едой? А кинотеатры зарабатывают более 50% прибыли именно на сопутствующих продуктовых товарах: попкорн, напитки и прочее. Запретить всю еду вообще — кинотеатры вылетят в трубу», — пояснил эксперт.

По словам Сергея Лаврова, билеты на сеансы дают очень мало прибыли. В обычные дни заполняемость зала составляет около 20-22%. Только в дни новогодних и крупных праздников вроде 8 Марта или 9 Мая зал может быть заполнен более чем наполовину. И если не будет дополнительного источника дохода, кинотеатр можно закрывать за нерентабельностью.

«Если в таких условиях еще и запретить пронос еды из буфетов кинотеатра, доходы окончательно упадут. Ведь с кинобаров идет около 60-65% выручки», — уточнил аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката.

Сергей Лавров также уверен, что запрет на еду и напитки зрителей не испугает. Публику куда сильнее может отпугнуть плохой репертуар или слабая реклама фильмов, которые идут в кинопрокате.

Аналитик напомнил, что в советских кинотеатрах было строжайше запрещено заходить в зал с едой — и неважно, где она была куплена. Нарушителя могли удалить из зала, прервав сеанс.