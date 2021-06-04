Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже в рамках расследования договорных матчей, но вскоре отпустили. Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Ролан Гаррос». Ранее на договорных матчах ловили итальянские команды по футболу, немецкого рефери и судью НБА.

По сообщениям СМИ, Сизикову задержали, когда она выходила из массажного салона после матча со своей напарницей Екатериной Александровой. В четверг они провели игру с соперницами из Австралии. Матч закончился не в их пользу. Однако расследование касается игры, проходившей в 2020 году.

Французская полиция начала расследование по обвинениям в «спортивной коррупции» и «групповом мошенничестве» в октябре 2020 года. Одним из фигурантов дела была 26-летняя Яна Сизикова.

Речь идет о матче первого парного разряда «Ролан Гаррос». Россиянка играла в паре с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл против румынок Кристины-Андреа Миту и Патричи Марии Циг. Букмекеры зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару, о чем позже сообщили полиции. Следователи же обратили внимание на пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки.

Согласно The Guardian, общая сумма ставок на тот матч составила несколько сотен тысяч евро.

Договорные матчи признаны серьезной проблемой в профессиональном теннисе, и ряд расследований привел к пожизненным запретам на участие в матчах для некоторых игроков. Обычно в таких историях замешаны спортсмены с плохим рейтингом, которые таким образом пытаются заработать на жизнь.

За свою карьеру Сизикова выиграла только один турнир WTA в парном разряде. Сейчас она занимает 101-е место в рейтинге и за 11 лет игры заработала в общей сложности 206 617 долларов (около 15 042 688 рублей) призовых.

В ее гостиничном номере также был произведен обыск.

Другие спортивные скандалы

Спортивный журналист Майкл Курн заявил Euronews, что задержание Сизиковой является самым громким делом на сегодняшний день.

В прошлом, когда происходили подобные скандалы в профессиональном теннисе, игрокам запрещали или на определенный период времени, или навсегда участвовать в соревнованиях. Порой дело заканчивалось уголовным сроком.

В январе 2021 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе объявило о пожизненной дисквалификации из матчей двух российских теннисисток, игравших в парном разряде. Речь идет о Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой. Их также обвинили в участии в договорных матчах.

Итальянский футбол

Впрочем, коррупция есть не только в теннисе. В итальянском футболе скандалы о договорных матчах начались еще в 1980 году. Скандал, известный как Тотонеро, взбудоражил тогда всю общественность.

Выяснилось, что более 30 игроков Серии А и Серии В получали взятки от римских бизнесменов Массимо Кручиано и Альваро Тринка. Они соглашались проигрывать матчи взамен на крупные денежные вознаграждения. Среди причастных к делу были клубы «Милан», «Лацио», «Наполи», «Перуджа», «Болонья», «Авеллино», «Таранто»(команды Серии А) и «Палермо» (команды Серии В).

В качестве наказания «Милан» и «Лацио» перевели в Серию В. А известного футболиста Паоло Росси дисквалифицировали на два года, но уже в 1982 году он вернулся на поле и помог сборной Италии выиграть чемпионат мира.

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Еще один коррупционный скандал в Италии произошел сначала в 2000 году, а потом — в 2005. В последнем была замешена футбольная команда «Дженоа». Она тогда стала чемпионом Серии В и ждала выхода в «большую лигу». Однако в последней игре сезона их признали виновными в попытке подкупа соперников.

Президента «Дженоа» Энрико Прециози отстранили от спорта на пять лет, а команду отправили в Серию С1.

На этом скандалы не закончились. Следующий разгорелся уже в 2006 году. Итальянская полиция перехватила телефонные звонки с участием некоторых из крупнейших клубов Италии, в которых говорилось, что официальные лица находились в сговорах с судьях, чтобы подбирать подходящих рефери для своих матчей.

Все виновные клубы понесли наказания. С «Милана», «Фиорентины», «Лацио» и «Реджины» сняли очки, а также дисквалифицировали их из европейских соревнований. Одним из главных виновников оказался «Ювентус». Его перевели в Серию В.

Нигерийский футбол

В Футбольной ассоциации Нигерии произошел один из самых вопиющих скандалов с договорными матчами в 2013 году. Тогда футбольные клубы Plateau United Feeders и Police Machine были на грани повышения своей лиги. Однако их победы на матчах с командами Akurba FC и Babayaro FC, мягко говоря, выглядели подозрительно.

Plateau United Feeders выиграли со счетом 79:0, а Police Machine — 67:0. При этом подавляющее большинство голов было забито во второй половине этих матчей. В результате этой нелепой договоренности все четыре команды и официальные лица этих матчей получили пожизненную дисквалификацию.

Немецкий рефери

Немецкий футбол был потрясен в 2005 году, когда выяснилось, что рефери второго дивизиона Роберт Хойзер был замешан в скандале с договорными матчами. На своих махинациях он заработал два миллиона евро.

Оказалось, что на нескольких матчах второго и третьего дивизиона он назначал спорные пенальти, удалял игроков с поля за несогласие и выдавал красные карточки. Все это делалось с целью повлиять на результаты игры.

Хойзер был приговорен к более чем двум годам тюремного заключения, а несколько других игроков и официальных лиц получили дисквалификацию.

Судья НБА

Как оказалось, от коррупции не застрахована и Национальная баскетбольная ассоциация. Виновником оказался Тим Донахи. Он был судьей НБА и использовал свою информацию и положение, делая ставки на те игры, за которые сам отвечал.

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В конечном итоге Донахи отсидел 15 месяцев в тюрьме и получил три года условно за свои махинации.

Крикет

А в 2000 году разочарование постигло любителей крикета. Хэнси Кронье был одним из самых любимых игроков в крикет в истории Южной Африки до того, как стало известно о его участии в скандале с договорными матчами.

Полиция опубликовала его разговоры с представителем международного букмекерского синдиката Санджаем Чавла. Помимо Кронье в скандале было замешано еще несколько игроков. Изначально спортсмен заявлял о своей невиновности, но раскололся на перекрестном допросе во время суда.

Ему дали пожизненный бан на участие в соревнованиях, а в 2002 году он погиб в авиакатастрофе.