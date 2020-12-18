Решение, которое отбросит мир на 70 лет назад. Почему США не хотят продлевать договор СНВ

Владимир Путин говорил, что Россия готова обсуждать договоры СНВ-3 и ДСНВ с Вашингтоном. Сегодня же спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что это МИД РФ отклонил встречи по продлению ДСНВ. В посольстве РФ в США это назвали спекуляциями. Вашингтону попросту не выгодно продлевать договоры.

Биллингсли утверждает, что МИД РФ якобы отклонил предложения США о встречах по поводу продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом спецпредставитель президента США написал в Twitter в ответ на слова Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу с американцами касательно продления ДСНВ.

«Но нам нужна какая-то реакция наших американских партнеров», — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.

Биллингсли же подчеркнул, что США неоднократно реагировали и даже пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по замораживанию или же продлению соглашения.

«Российский МИД отклонял все встречи. Все, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничений и начать переговоры о проверке», — отметил дипломат.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, США предлагали провести встречи по ДСНВ, выдвигая неприемлемые для России условия продления.

«Коллеги в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом Путиным, и передавали свои предложения в письменном виде. Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас», — заявил Рябков.

В посольстве РФ в США заявление Биллингсли назвали спекуляциями, которые неприемлемы.

«Президент Владимир Путин расставил точки над „i“. Мы готовы продолжить диалог по вопросу о продлении срока действия нового ДСНВ, а затем перейти к переговорам по другим вопросам. Мы ожидаем реакции», — заявили российские дипломаты.

Российская сторона не раз призывала американскую скорее решить вопрос продления документа. Москва считает его золотым стандартом в области разоружения. Так, 16 октября президент России предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. При этом в МИД РФ отметили, что Москва в таком случае готова вместе с Вашингтоном заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований со стороны американцев.

Почему США не хотят продлевать договор?

Речь идет об одних из последних договоров, на основе которых строится вся архитектура глобальной безопасности стратегической стабильности. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По его словам, намерение американской стороны выйти из этого договора отбросит мир на 70 лет назад, когда не было никаких инструментов контроля данной сферы, что привело к Карибскому кризису.

Собеседник напомнил, что СНВ-3 — это знаковый договор, который заключили еще во времена президентства Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Документ позволяет иметь лимитированное количество ракетоносителей и ядерных боеголовок каждому из участников договора.

Договор действительно выгоден России, потому что, согласно ему, мы могли еще увеличить количество вооружения, в то время как американцы должны были сократить его. Именно это и не нравится нынешней администрации президента США. Якобы это ставит США в более слабую позицию Никита Данюк политолог.

По словам Данюка, военный бюджет США сверстан таким образом, чтобы максимально модернизировать ядерную триаду к 2035 году. Речь идет об огромных деньгах. Продление договоров сковывает военный, технический потенциал и компании Штатов.

Другой точки зрения придерживается американский политолог Эндрю Корыбко. Он уверен, что затягиванием подписания договоров США хотят спровоцировать гонку вооружений. Вашингтон ошибочно считает, что это обанкротит Россию так же, как и последняя схожая гонка обанкротила СССР.

«Биллингсли своими высказываниями просто хочет обвинить Россию, чтобы снять вину с США, которые являются настоящим виновником ситуации», — подчеркнул собеседник «360».

Нужен ли миру договор в нынешнем виде?

Однако все изменится с приходом в Штатах к власти нового президента, уверен Данюк.

«Мне кажется, когда Байден вступит в должность, будет создана рабочая группа, и сам контакт обсуждения этой темы запустится с новой силой. Закончится ли это автоматическим переподписанием, правда, сложно сказать», — заявил собеседник.

Он пояснил: сильная позиция нашего президента заключается в том, что Россия готова обсуждать документ, но так как договор заканчивается, предлагает просто автоматически продлить его. А в течение этого года специалисты уже будут пытаться найти точки соприкосновения. Это очень правильная позиция, считает политолог. Но внутриполитическая ситуация непростая, так что Трамп и Байден вряд ли смогут пойти на это, считает он.

По сути американская внутренняя политика стала заложником феномена России, феномена Кремля, Путина, русских хакеров и российского вмешательства. Именно поэтому вопрос находится в стадии заморозки, условно Никита Данюк политолог.

Другого мнения придерживается депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он считает, что в нынешнем виде договоры не нужны ни США, ни России. За последние годы расстановка сил в мире изменилась, уверен собеседник «360». Поэтому к подписанию документов необходимо подключить другие страны.

«Раньше были две атомные сверхдержавы, они друг друга обязали, связали обязательствами. В это время параллельно развились многие другие страны, не связанные этими обязательствами. Возможно, они уже обошли эти две державы, поэтому договоры надо не восстанавливать, а делать новым. Туда должен войти Китай и другие страны. Иначе эти документы не имеют никакого смысла», — заявил Гердт.

По его словам, тема с СНВ-3 и ДСНВ развивается в нужном направлении: и Россия, и США понимают необходимость пересмотреть их условия.