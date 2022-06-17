«Дочку» Google заставят оплатить иски после банкротства. А что с сервисами?

Российское представительство Google объявило себя банкротам. Компанию обязали выплатить миллиарды рублей штрафов за блокировку YouTube-каналов СМИ России. Эксперты отрасли считают, что простым пользователям это решение ничем не грозит — «дочка» занималась административной работой.

Русский Google стал банкротом

Дочерняя компания Google в России 16 июня подала заявление в Арбитражный суд Москвы о своем банкротстве. Готовиться к этой процедуре в ООО «Гугл» начали еще месяц назад — 18 мая разместили сообщение о намерениях на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Причиной банкротства стали аресты имущества и активов по искам от ряда российских СМИ, которым блокировали YouTube-каналы. Арбитражный суд наложил арест на 500 миллионов рублей по иску телеканала «360», на ту же сумму удовлетворены иски «Развлекательного телевидения», НТВ, телеканала «Звезда» и «ТВ-Новости». Также был заблокирован миллиард рублей по искам ВГТРК. Еще один миллиард на счетах ООО «Гугл» заблокировали по двум заявлениям холдинга «Москва Медиа».

Первым, кто получил от Google крупную компенсацию за заблокированные YouTube-площадки, стал «Царьград». Российский суд обязал американскую транснациональную корпорацию полностью восстановить все аккаунты телеканала. Интернет-гигант не спешил этого делать и в апреле 2022 года лишился миллиарда рублей в пользу «Царьграда». Всего к концу мая этого года по различным искам с американской корпорации было взыскано штрафов почти на восемь миллиардов рублей.

Штрафы придется заплатить

Еще в мае намерение Google объявить себя банкротом показалось не слишком законной попыткой уйти от оплаты исков российских СМИ. Кроме того, некоторые специалисты подозревали, что американцы выждут и просто откроют новую дочернюю компанию. Она будет также нарушать российское законодательство и накапливать штрафы, а потом по знакомой схеме снова объявит себя банкротом.

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «360» заверила, что все компании, по искам которых суд присудил компенсацию, получат ее. По закону, если какое-то имущество ООО «Гугл» сейчас находится на территории Российской Федерации, в рамках банкротного дела будут устанавливать все активы компании.

«Кредиторы и любые организации, которые имеют законные требования к банкроту, будут выстроены в социальную очередь. В первую очередь в таких делах нужно исполнить все обязательства перед бюджетом Российской Федерации: все налоговые обязательства. А дальше — кредиторы, работники да организации (требования по заработной плате, компенсационная выплата) и все остальные», — сказала Ярмуш.

Адвокат отметила, что все имеющиеся в стране активы, которые останутся после взысканий в российский бюджет, а также по решению суда, будут справедливо распределены между всеми кредиторами. Если же ООО «Гугл» будет признана банкротом, но ее активов не хватит, чтобы расплатиться с бюджетом, эти требования к компании будут закрыты. При этом Ярмуш подтвердила, что Google может со временем совершенно законно открыть новую «дочку», если ее деятельность не будет противоречить российскому законодательству.

Google легко заведет новую «дочку»

Многие эксперты предполагали, что банкротство филиала Google приведет к полному уходу американской корпорации из России, что, в свою очередь, скажется на работе интернет-сервисов компании. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал «360», что простым пользователям беспокоиться пока не о чем.

«В первую очередь нужно посмотреть, чем занималось юридическое лицо и за что оно конкретно отвечало. Для трансграничной платформы не составит труда перенаправить ответственность за управление головных информационных систем на территории России с российского юридического лица на любое другое юридическое лицо», — сказал Щельцин.

Эксперт пояснил, что региональная компания занималась в том числе взаимоотношениями со структурными коммерческими, государственными регуляторами, а также поддержкой различных социальных и деловых проектов. То есть в первую очередь банкротство «дочки» Google скажется именно на этой сфере, а не на простых пользователях. Хотя и полностью исключать, что сложившаяся ситуация так или иначе все-таки приведет к ухудшению сервиса Google в России, тоже нельзя.

Правозащитник Александр Ионов назвал Google инструментом политического влияния, который подчиняется правительству США. Возможно, компания смогла бы найти компромисс и оставаться в России, соблюдая ее законодательство. Однако пока все идет к тому, что Google будет уходить. Его сервисы останутся для добровольного пользования, но большого расширения и интеграций, которые были раньше, уже не будет.