«Кто-то хочет посадить папу». Дочерей священника Стремского пытались подкупить

Священника Николая Стремского, воспитавшего за свою жизнь 70 детей, арестовали в Оренбурге. Возглавляемую им обитель СМИ называли российским «Ватиканом». Теперь он подозревается в изнасиловании и разврате несовершеннолетних. В то же время воспитанные им приемные дочери рассказали «360» о деньгах, которые им предлагают за компромат на отца.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября священника Николая Стремского. Слушание проходило в закрытом режиме, поэтому по каким статьям возбуждено дело, пока не известно. Позднее под стражу, из-за обвинения в незаконном лишении свободы, отправили его дочь и ее супруга.

Протоиерей Николай является настоятелем обители милосердия в Саракташском районе. Издание 56orb.ru отмечает, что он считается самым многодетным в России священником. За свою жизнь вместе с супругой матушкой Галиной он усыновил или взял под опеку 70 детей, 58 из которых уже выросли. В 2011 году его наградили орденом «Родительская слава». В настоящее время, пишет «АиФ», священнослужитель опекает шестерых детей и является удочерителем еще одной девочки.

По неподтвержденной официально информации, отца Николая обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, изнасиловании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими по делу проходят семеро несовершеннолетних, среди них — приемные дети.

«Взятка за папу»

Воспитанница священника Евгения Мирова рассказала «360», что вся эта история произошла из-за того, что «папу кто-то сильно не любит». К ней приезжали незнакомые люди и предлагали «взятки, чтобы я им рассказала про папу». Но рассказывать, по ее словам, нечего — в семье все было «очень хорошо».

«Папа для нас на все был готов. Если бы не он, мы бы никогда нигде не побывали. Просто кто-то очень хочет посадить папу, но они не понимают, что он вырастил 70 детей, и это нелегко, у каждого ребенка разный характер. Но он всегда искал выход из положения, чтобы все было хорошо», — добавила Мирова.

Другая приемная дочь отца Николая Арина Спасова заявила «360», что его «ложно обвиняют в изнасиловании детей». Девушка — представительница последнего поколения воспитанников, прожила со Стремскими с семи месяцев до 16 лет. Она подчеркнула, что ни разу не испытывала ни насилия, на домогательств.

Дети в семью попадали разные и сложные. В 2018 году протоиерей в качестве наказания отправил нескольких детей в центр реабилитации. После этого, пояснила девушка, воспитанников допросили «без свидетелей».

После этого дети рассказывали, что те, кто их допрашивали, предлагали деньги, купить телефон или что-то еще в обмен на информацию Арина Спасова воспитанница Николая Стремского.

По каким причинам кому-то понадобился «компромат» на отца, девушка не знает. Предполагает, что он «перешел дорогу какому-то человеку, который очень высоко стоит».

Похищение без похищения

В семье священника, как во всех других семьях, были установлены правила. Например, дети должны были приходить домой не позднее 22:00. Но некоторые дети «не хотят следовать этим правилам». Однажды после 23:00 три девочки сбежали на прогулку. Тогда, вспоминает Арина, растерявшийся отец Николай попросил Лену и Витю (это его дочь и ее муж) найти их.

«Лена нашла их и привезла в гараж. Сказала: „Постойте, подумайте над своим поведением“. Они стояли там открытые, никто их не закрывал, двери были открыты», — добавила она.

После задержания и ареста отца остававшихся на попечении детей увезли в «Дом детства». Арина списалась с воспитанниками, никто из них, за исключением одной девочки, не хотел ехать в казенное учреждение.

«Она хотела ехать, потому что ей пообещали, что если она напишет заявление на папу, ей дадут деньги и квартиру. Но кто это обещал, мы не знаем», — заключила она.

Отлучение от службы

После задержания и ареста священника руководство Оренбургской епархии, запретило протоиерея Николая «в священнослужении на время ведения следствия». Пресс-секретарь епархии отец Вадим пояснил «360», что с момента появления первой негативной информации о Стремском митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин взял ситуацию под личный контроль.

Отец Вадим подчеркнул, что адвоката арестованному священнику подбирали не в епархии — отец Николай об этом никого не просил. После избрания меры пресечения владыка распорядился снять отца Николая с должности и запретить в священнослужении до оправдательного или обвинительного приговора. Это, по словам пресс-секретаря, стандартная процедура в РПЦ для всех священников, оказавшихся под следствием.

Обитель милосердия

Свято-Троицкая обитель милосердия была основана в поселке Саракташ Оренбургской области в 1990 году. На спонсорские деньги протоиерей открыл в обители дом милосердия для одиноких пожилых людей, воскресную школу, православную гимназию и духовное училище, пекарню, швейную и иконописную мастерские и многое другое. По словам журналиста ОТР Николая Матвеева, обитель — градообразующее предприятие, где трудятся 200 человек.

Кстати, со своими детьми священник поддерживал тесную связь, даже после их отъезда, замужества или женитьбы ждет их в гости. В интервью RT его уже давно взрослая приемная дочь Кристина говорила, «мои дети относятся к нему как к дедушке и очень сильно его любят».

«На первый взгляд может показаться, то жизнь здешних детей не отличается от жизни в хорошем детском доме. Но отличие в том, что дети чувствуют себя защищенными. Они просто не хотят отсюда никуда уезжать, они не просят меня отдать их в другую семью. И это лучший признак того, что они чувствуют себя защищенными», — рассказывал священнослужитель.

«Российский Ватикан»

Несмотря на эти заслуги, Стремской минимум дважды становился фигурантом скандальных историй. В начале 2000-х священника подозревали в стрельбе по памятнику Ленина, но доказательств тогда не нашли. В 2015 году задержали за езду в нетрезвом виде на Mercedes. После публичного покаяния протоиерея допустили к служению.

Кстати, коллекционирование транспортных средств — серьезное увлечение протоиерея. В его гараже — Mercedes S-класса, Hummer h2, Infiniti и Volkswagen Touareg и даже карета. В доме больше десятка спален, винный погреб, музей, а во дворе — конюшня, парк ретро-авто и фонтан с лебедями. Деньги на все это заработал сам, как утверждал в одном интервью — «кровью и потом». Доходы получает от сдачи в аренду земли, реализации товаров и услуг, производимых в обители.

«У России есть свой Ватикан. Его построил в центре бедного уральского села местный батюшка. Отец Николай — „микс“ прогрессивного духовника и видавшего виды хозяйственника. Десятки миллионов долларов он называет копеечкой, форсирует овраги на джипе и ездит по селу с пулеметом на крыше», — сообщали телеканал ОТР.