Дочь Саддама Хусейна дала интервью после 15 лет молчания. Это часть плана против Ирана

Дочь казненного главы Ирака Саддама Хусейна дала интервью после 15 лет молчания. Материал появился на саудовском телеканале и тут же стал сенсацией. Рагад Саддам Хусейн постаралась реабилитировать имидж отца. Политологи считают, что это часть плана саудовских властей.

52-летняя Рагад Саддам Хусейн не была политической фигурой. Более того, она 15 лет не появлялась на арабском экране и вообще не привлекала внимания СМИ. При этом она сохранила популярность среди сторонников своего отца. Все это и вызвало большой интерес к интервью хранительницы секретов Саддама Хусейна.

Беседовал с Рагад Саддам Хусейн алжирский ведущий Сахиб Шрейер, интервью вышло на саудовском канале «Аль-Арабия». Во время эфира дочь Саддама Хусейна была одета в черное вечернее платье и пиджак, на котором красовались значки с флагом и гербом Ирака: орел и свиток с надписью «Иракская Республика».

Воспоминания об отце и Ираке его времени

Во время интервью Рагад Саддам Хусейн рассказала, каким помнит правление отца. По ее словам, ее размышления могут не отражать полной картины тех событий, так как она все же была дочерью главы страны. Однако Рагад Саддам Хусейн убеждена, что в прошлом гражданам Ирака жилось лучше.

«В наше время было лучше, это был славный период, когда народ был в почете и никто не мог его обидеть. <...> Люди жили в уверенности, что их дети в безопасности и у них есть средства к существованию», — заявила она.

После этих слов журналист напомнил собеседнице, что в те времена в стране отсутствовала свобода.

«А что такое свобода? Скажите мне. Неужели вы считаете свободой то, что происходит в Ираке сегодня, когда оккупационные силы под лозунгом борьбы с диктатурой и за построение демократии принесли раздор и хаос. Если это и есть свобода, то такая свобода иракцам не нужна. Спросите у людей сами», — ответила Рагад Саддам Хусейн.

По ее словам, когда в Багдаде едва не каждый день слышны взрывы, на территорию государства падают ракеты, а люди не уверены в своем будущем, это нельзя считать победой демократии.

Рагад Саддам Хусейн также отметила, что казненный глава Ирака никогда не препятствовал участию дочерей в политике, однако они сами ею не интересовались.

«Американское вторжение в Ирак и арест моего отца побудили меня отказаться от той позиции и оказаться в центре политики, чтобы защитить его и противостоять активным попыткам его очернить. <…> Иранцы захватили Ирак в отсутствие законной власти, и страна превратилась в легкую добычу. Серьезного сопротивления нет, так что иранское вмешательство приняло вопиющие масштабы», — подчеркнула Рагад Саддам Хусейн.

Она добавила, что ее семья пережила много непростых ситуаций после падения Багдада и перемещалась между Иорданией и Сирией. Рагад уже много лет проживает в Саудовской Аравии.

Интерес Саудовской Аравии

После этого интервью ближневосточные политологи заговорили о набирающем силу политическом весе дочери Саддама Хусейна. При этом некоторые утверждают, что на Рагад сделает ставку Саудовская Аравия — крупный региональный финансовый и политический игрок. Именно на канале этой страны вышел материал. Политологи считают, что так Эр-Рияд пытается объединить все силы в борьбе с иранским вмешательством, сообщили в NoonPost.

Это интервью не будет последним. Ожидают целую серию подобных встреч, которые будут нести в себе множество посланий. Это «известный саудовский трюк», отметил сирийский политолог Абдул Кадир Наана.

«Он не предполагает разработки комплексного проекта и работы над его реализацией. Сначала они мотивируют те или иные фигуры к определенным действиям, а потом отворачиваются. Любой политический проект с участием Рагад обречен стать неудачным», — написал Наана в Facebook.

Саддам Хусейн был главой Ирака с 1979 по 2003 год. После ввода в страну войск США его режим был свергнут. В 2006 году по приговору иракского Верховного суда Хусейна казнили.