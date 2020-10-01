Дочь миллиардера посадили в тюрьму за связь с секс-культом. Женщин там делали рабынями

Суд в США приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы дочь миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр. Ее обвинили в связи с секс-культом NXIVM и укрытии нелегала с целью сексуальной эксплуатации. Она также призналась в проведении мошеннических операций с кредитными картами.

Наследница ликеро-водочной компании Seagram Клэр Бронфман была заключена под стражу. Суд вынес приговор почти на семь лет заключения, хотя прокуратура просила пять. Адвокат Бронфман заявил CNN, что она планирует подать на апелляцию. Последние два года Бронфман провела под домашним арестом.

Ее судили по делу о связях с организацией NXIVM. Это компания, которая была открыта в 1988 году как программа самопомощи. На веб-сайте организация описывала себя как «сообщество, руководствующееся гуманитарными принципами и стремящееся расширить возможности людей и ответить на важные вопросы о том, что значит быть человеком». Сообщалось, что они успели поработать с 16 тысячами последователей.

Позже выяснилось, что безобидная с виду организация действовала как культ и фактически заманивала женщин в сексуальное рабство. Бронфман входила в исполнительный совет компании и давала его создателю Киту Раньеру десятки миллионов долларов на проведение интенсивных групповых занятий по самосовершенствованию. Она также оплатила услуги адвокатов группы, когда против них был подан иск.

Не знала о насилии

Бронфман была одной из пяти, кому наряду с Раньером предъявили обвинения. В апреле 2019 года она признала себя виновной в укрытии человека, проживающего в Штатах нелегально, с целью сексуальной эксплуатации. Она также рассказала о финансовых махинациях, которые проводила с кредитными карточками от лица главы NXIVM.

При этом она сказала, что не знала о насилии, которое происходило в отношении женщин в NXIVM. Окружной судья признал, что Клэр действительно могла быть не в курсе некоторых моментов. Линия обвинения не смогла предоставить доказательства, говорящие об обратном.

По мнению суда, ее дело «не касалось отдельного случая мошенничества с кредитными картами или обычного дела об укрывательстве нелегально живущего в стране человека с целью финансовой выгоды». Она действовала не сама по себе. Важно было учитывать ее роль в NXIVM и близкие отношения с его главой. Это имело решающее значение в приговоре.

По словам адвоката, Бронфман ожидала, что ее накажут, но не думала, что срок будет таким большим.

«Несмотря на сообщения прессы об обратном, суд действительно установил, что Клэр не финансировала сексуальный культ. Она намеревается подать на апелляцию немедленно», — подчеркнул адвокат.

Клеймили и шантажировали

Когда правда об организации NXIVM вылезла наружу, общественность была шокирована. Организация, предлагающая тренинги личного роста, занималась совершенно другими делами. Женщин, обращавшихся к ним за помощью, обращали в сексуальное рабство.

На фото Кит Раньер

Члены культа говорили, что их заставляли делиться компрометирующей их информацией и делать фото в обнаженном виде. Это было сделано на случай, если участники решат уйти из организации. Женщины, завербованные в группу, назывались «рабынями», и у каждой были «хозяева». Некоторых заставляли отправлять обнаженные фото главе культа, а также заниматься с ним сексом. Особо «везучих» клеймили его инициалами в области таза.

После того, как информация всплыла наружу, Бронфман не отвернулась от организации.

«Многие люди, в том числе большая часть моей семьи, считают, что я должен отречься от Кита и NXIVM, и то, что я этого не делаю, им трудно понять или принять», — писала она.

По словам женщины, NXIVM и Кит сильно изменили ее жизнь к лучшему. Они помогли ей побороть страхи, стыд, неуверенность и ненависть к себе. С помощью организации она смогла найти друзей, ставших для нее семьей. Именно поэтому несмотря на все злодеяния, она продолжает поддерживать мужчину и всю организацию.

При этом Клэр несколько раз подчеркнула, что не поддерживает проявление какого-либо насилия в адрес кого-либо.