Дочь Меладзе покорила зрителей выступлением в украинском «Голосе». Это не первое достижение в ее музыкальной карьере

Дочь продюсера Константина Меладзе Лия станет участницей украинского шоу «Голос». На этапе слепых прослушиваний выступление 17-летней девушки поразило наставников. Она уже давно идет рука об руку с музыкой, но только два года назад поняла, зачем занимается вокалом.

Лия Меладзе — средняя дочь Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Она родилась в Киеве в 2004 году и после развода родителей осталась жить с матерью, старшей сестрой Алисой и младшим братом Валерием.

Девушка росла в творческой атмосфере и основала группу FAR FOR, известную своими хитами «Тянет космос», «Хатико», «Налегке», «Выразительно». В состав коллектива также входили Ева Нетяга, Полина Кучер и Мария Фенина.

«Подростковая, ультрамодная, стильная и дерзкая группа девчонок. Их песни не только качают басом, а также мотивируют верить в себя», — говорилось в описании группы на странице во «ВКонтакте».

Снялась дочь Меладзе и в сериале «DSide band: мечты в реальность». Шоу выходит на YouTube.

Хотела на сцену всю жизнь

В интервью украинскому телеканалу «1+1» Лия призналась, что пела всегда. Более серьезно заниматься музыкой она начала в 10-летнем возрасте, а два года назад занятия стали регулярными. Тогда к девушке, по ее же словам, пришло понимание значимости вокала в жизни.

«Всю жизнь очень хотела на сцену, чтобы быть услышанной. Мне всегда было очень важно, чтобы люди знали, что я чувствую», — рассказала дочь Меладзе.

Если сначала она исполняла песни для того, чтобы обратить на себя внимание родных, то потом захотела писать музыку для себя. Участие в украинском «Голосе» она назвала логическим началом творческого пути.

С выбором песни для прослушиваний Лие помогла педагог Юлия Войс. Константин Меладзе одобрил композицию. Выйдя на сцену «Голоса» во время слепых прослушиваний, девушка перестала бояться. Hallelujah Леонарда Коэна в ее исполнении заставила повернуться к юной певице всех судий.

В качестве наставника дочь Меладзе выбрала Надю Дорофееву. Попасть к ней в команду Лия хотела еще до прослушиваний.

«Мне кажется, что у нас с ней схожие вкусы. Мы даже чем-то похожи. С ней бы было очень весело и интересно поработать», — предположила она.

После выступления дочери сразу же позвонил Константин Меладзе, сообщил сайт «Сегодня». Он признался, что плакал во время просмотра ее номера.

«Добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора наставника — то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе», — подчеркнула дочь Меладзе.

Звучать лучше

После окончания прослушиваний Лия поблагодарила в Instagram всех, кто поддерживал ее и критиковал, и пообещала работать над собой.

«Я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас», — написала она.

В соцсети девушка не очень активна: хотя на аккаунт певицы подписаны почти 28 тысяч человек, в ее ленте всего 20 публикаций и несколько видео. Гораздо чаще Лия Меладзе записывает Stories.

О личной жизни 17-летней артистки известно немного. По данным из открытых источников, Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона украинского шоу «Голос. Дети» Владом Феничко.

«Я без ума от тебя, любимая. Всегда был и буду. Ты самое прекрасное, что видит мой глаз каждый день», — написал молодой человек под одним из постов Лии.