Уникальная девочка с фиолетовой кожей. Мать шесть недель прятала новорожденную дочь из-за страха

Молодая мама Сара Фэрроу боялась, что люди увидят ее новорожденную девочку Лейси-Ди Барретт и все из-за родимых пятен фиолетового цвета, покрывающих большую часть тела ребенка.

Женщина боялась испуганных взглядов незнакомцев, которые могли бы решить, что ее дочь страдает от серьезной болезни, или что она плохая мать, избивающая ребенка.

При этом 27-летняя женщина призналась, что, публиковав снимки своей дочери в Instagram, она использовала различные фильтры, маскирующие истинный цвет кожи девочки.

Позиция молодой мамы кардинально поменялась после того, как она задумалась, не спросит ли повзрослевшая Лейси-Ди, рассматривая свои детские фото, стеснялась ли женщина своей дочери.

После того, как женщина решилась опубликовать «настоящие» фотографии девочки незнакомые люди в Сети написали ей, что девочка выглядит «больной» и «заразной».

Фэрроу рассказала, что прикрывала дочь всякий раз, когда они выходили на улицу.

«Как ее мама, очевидно, я не беспокоюсь о ее внешности, но мне было страшно, что подумают другие люди. Когда она впервые родилась, она была очень красной и выглядела побитой», — рассказала Фэрроу, отметив, что в ее окружении были люди, говорившие неприятные вещи за ее спиной.

По словам молодой мамы, ее дочь «совершенно уникальна», и сейчас ей было бы «странно» видеть Лейси-Ди без ее родимых пятен.

Девочка родилась в больнице округа Линкольн в апреле. У Лейси-Ди были более темные пятна на груди, и врачи думали, что она, возможно, ударилась, но Фэрроу говорит, что сразу поняла, что с ее ребенком что-то не так.

В течение нескольких часов после рождения на кожи девочки появилось родимое пятно, и Фэрроу сказала, что с этим «трудно смириться». Она добавила, что сначала родимое пятно было только на груди малышки, и она подумала, что это может быть синяк. Но всего через пару часов все тело ребенка стало фиолетовым.

«Честно говоря, это был настоящий шок, и я очень волновалась, потому что доктора не знали, в чем дело», — рассказала женщина.

В октябре 2019 года малышка и мама были направлены к специалистам, которые смогли поставить точный диагноз — кожное заболевание, которое часто называют «пятнами портвейна».

Пятно винного цвета, иногда называемое пороком капилляра, является родимым. Оно появляется у детей из-за неразвившихся должным образом кровеносных сосудов.

По статистике, трое из тысячи детей в Великобритании рождаются с «пятнами портвейна».

Женщина рассказала, что больше всего боится за будущее своей дочери, за возможные насмешки над ней.

«Я должна была стать храброй ради нее. Я должна была смириться с этим. Я беспокоюсь за то время, когда она пойдет в школу. Я не хочу, чтобы ее обзывали или издевались», — отметила Фэрроу.