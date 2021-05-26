Добровольцы-спасатели не могут добиться поддержки от Новокуйбышевска. Пожарную часть уже затопило канализацией

В Самарской области добровольную пожарную часть сначала затопило нечистотами, а теперь ей грозятся отключить электричество. Спасатели винят в этом администрацию города, которая не хочет выделять деньги на оплату коммунальных услуг в нужном объеме. Не помогают ни просьбы, ни известность части, ни наивысший уровень пожарной опасности в регионе.

Добровольная пожарная часть города Новокуйбышевска Самарской области известна на всю страну. Периодически к ним приезжает телевидение, чтобы снять сюжет о необычной службе. В отличие от сотрудников МЧС или других пожарных добровольцы не являются работниками, у них не идет трудовой стаж и не копится пенсия, рассказал «360» начальник добровольной пожарной охраны Андрей Пожидаев. К тому же в 2021 году среди добровольцев появилась первая в России девушка — водитель пожарной автоцистерны Елена Димитриу.

Сейчас в Самарской области объявлен пятый уровень пожарной опасности. Добровольные пожарные выезжают на вызовы по всему Новокуйбышевскому и в соседние району, а сами части находятся в поселках Маяк и Гранный. Но добровольцы оказались парализованы — все благодаря усилиям местной администрации, уверен Пожидаев.

Обратная сторона благ цивилизации

«В 2021 году администрация города до сих пор не выделила субсидии на добровольную пожарную команду. Топливо, бензин, все остальное на Центр пожарного добровольчества выделяет область, но коммунальные услуги обязан содержать город Новокуйбышевск — и здесь все время проблемы, под разными предлогами они деньги не выделяют», — объяснил он.

Теперь на добровольцах висит долг — больше 12 тысяч рублей и он постоянно растет, поэтому ПАО «Самараэнерго» предупредило, что с 12:00 27 мая электричество в части в поселке Гранный отключат.

А компания, занимающаяся теплоснабжением части, и вовсе подала на добровольцев в суд — тоже за неуплату. Им задолжали более 60 тысяч рублей. Этот долг тоже растет.

«В прошлом году электроэнергию у нас неоднократно отключали — раза два или три», — добавил Пожидаев.

Объяснение этому, по мнению добровольцев, кроется в том, что местные власти в конце прошлого года просто забыли выделить на них деньги. «Дальше администрация объявила конкурс — он уже был три раза, и три раза они находят повод, чтобы отказать нам в выделении денег. Такой ситуации нет больше нигде — только в Новокуйбышевске», — сказал Пожидаев.

Но и на этом неприятности не заканчиваются. Часть в Гранном, о которой не так давно рассказывали по федеральным телеканалам и брали интервью у девушки-водителя, буквально затапливает канализацией — с начала года добровольцы не могут вызвать рабочих, чтобы те откачали нечистоты из выгребной ямы, потому что платить за это администрация не хочет.

«Получается, что в Маяке стоят пожарные машины без топлива — зимой они без отопления, а летом без топлива, а в Гранном со дня на день отключают электричество. И утонули мы в фекалиях», — заключил Пожидаев. Деньги на топливо для пожарной машины местные жители уже начали собирать своими силами.

Не в первый раз

Добровольные пожарные с подобными проблемами сталкиваются далеко не впервые.

Например, в феврале 2021 года многие уже выдохнули с облегчением, решив, что многолетнее противостояние закончилось — администрация согласилась оборудовать котельную в части. Но все оказалось не так просто: устанавливать котел, как сообщает телеканал «Царьград», почему-то решили в комнате для приема пищи. Кроме того, в быстровозводимом здании, где располагается часть, течет крыша, падают потолки и периодически отваливаются дверные косяки. Причем за строительство, по данным издания, отвечала именно администрация.

В августе 2020 года добровольцы решили взять дело в свои руки, тогда они начали за свой счет ремонтировать бокс для пожарной машины в поселке Маяк, передает издание «Город Нск 63». Вместо электричества и отопления по-прежнему приходится использовать печки-буржуйки.

В ноябре того же года пожарным пришлось записывать видеообращение к губернатору — буржуйки не спасали, а добровольцы замерзали прямо в части. В ответ на это в декабре 2020-го глава местной администрации подарил спасателям грузовик дров.

«Это не шутка и не сарказм, а на самом деле действительность в г. о. Новокуйбышевске, главой которого является бывший министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков. И, видимо, дрова — это именно его уровень решения данной проблемы», — писали тогда добровольцы. До этого аналогичные случаи тоже были — они касались как отопления, так и электричества и прочих нужд пожарных.