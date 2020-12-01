Добровольная, но принудительная вакцина. Британцев захотели не пускать в бары и кино без прививки от коронавируса

По словам Захави, правительство Великобритании рассматривает возможность выдачи специальных документов тем, кто пройдет вакцинацию. Власти полагают, что такие данные можно внести в мобильное приложени\е. Его же в Великобритании используют для отслеживания контактов заразившихся коронавирусом.

«Я думаю, что, возможно, рестораны, бары, кинотеатры и другие места, например, спортивные учреждения, будут также использовать эту систему», — заявил замминистра здравоохранения.

Он считает, что владельцы таких организаций сами захотят знать, привиты ли их посетители. На вопрос, станет ли что-то практически невозможным без вакцины, Захави ответил: «Я думаю, что люди должны принять решение [о вакцинации].

Правда, британский министр Майкл Гоув заявил, что никаких «паспортов для вакцинированных» Лондон разрабатывать не будет.

«Давайте не забегать вперед, этого в планах нет», — заявил он «Би-би-си».

Министр подчеркнул, что сейчас в приоритете — распространение будущей вакцины против COVID-19. В то же время Гоув добавил, что владельцы заведений сами могут решать, кого из посетителей будут пускать, а кого — нет.

Тем временем профессор Университетского колледжа Лондона Илан Кельман напомнил, что есть люди, которым по медицинским показаниям нельзя делать прививку. Получается, они также могут остаться без посещения общественных мест, например, баров, пишет The Guardian. Более того, у ученых на сегодня нет достаточного количества данных в пользу того, что вакцинированный от COVID-19 человек не сможет быть переносчиком вируса в будущем.

Так или иначе, когда вакцина станет доступной, Национальная служба здравоохранения Великобритании будет хранить данные о вакцинированных, отмечает «Би-би-си». Некоторые страны уже требуют документы, говорящие о прививках против таких болезней, как полиомиелит или желтая лихорадка. Так власти пытаются предотвратить распространение опасных заболеваний.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отмечал, что вакцинация от коронавируса будет носить добровольный характер.

Назвать конкретную дату начала вакцинации Захави не смог, так как ни один из препаратов еще не одобрили для массового использования. По словам чиновника, главный посыл должен быть таким, что вакцина полезна для общества и страны.

Сейчас британские регуляторы проверяют две вакцины. Одну разработали компании Pfizer и BioNTech, вторую — специалисты Университета Оксфорда и компания AstraZeneca. Больницам сообщили, что в случае одобрения вакцины Pfizer, они смогут получить ее с 7 декабря.