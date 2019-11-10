Жительница Малайзии совершила геройский поступок, за что получила уважение и любовь тысяч пользователей социальных сетей. Все дело в том, что она спасла беспомощную собаку, которая тонула в реке и не могла выбраться самостоятельно. Как только девушка увидела песика в беде, она, недолго думая, кинулась к нему на помощь.

Дженис прогуливалась возле небольшой реки, которая протекает в черте города Каджанг, когда увидела маленькую собачку, которая тонет в воде. Песик беспомощно барахтался, пытаясь выбраться из воды. При первом взгляде на него было понятно, что самостоятельно он не справится.

Дженис не смогла остаться равнодушной и бросилась к нему на помощь. Река оказалась неглубокой, поэтому девушка смогла без труда добраться до собачки и взять ее на руки. Вместе с ней она вернулась на берег, после чего передала животное ветеринарам.

Врачи выяснили, что песику уже много лет и у него проблемы со зрением — катаракта на оба глаза. Кроме того, у питомца была повышена температура тела — он успел простудиться, пока боролся за жизнь в холодной воде. Вероятно, бывшие хозяева просто выбросили ненужного больше пса.

Никто бы не узнал о героическом поступке Дженис, если бы не случайный очевидец, который заснял его на видео и опубликовал в сеть.

Ролик быстро набирает популярность — его уже посмотрели тысячи пользователей со всего мира. У большинства зрителей видео вызвало исключительно положительные эмоции — они радовались за спасенную собачку, которая обрела второй день рождения, а также хвалили Дженис, которая поступила как настоящий герой. Свое отношение они выразили в десятках комментариев под постом с видео.

«Благослови тебя Господь за твою доброту».

«Чудесная душа спасла этого малыша».

«Спасибо, что спасла бедную собачку. Да благословит всех вас Господь».

«Великий человек с большим сердцем».