Добро с кулаками против злых шуток. Конфликт Уилла Смита и Криса Рока оказался столкновением двух культур

Прошедшая в Лос-Анджелесе церемония вручения премии «Оскар» запомнилась зрителям только конфликтом Уилла Смита и Криса Рока. Возмущенный шуткой о том, что его супруга, актриса Джада Пинкетт-Смит, лысеет, актер выскочил на сцену и ударил выступавшего там комика. Мир разделился на два лагеря: первые считают, что Смит повел себя, как настоящий мужчина, защитив честь женщины. Вторые — что конфликт из-за шутки нарушает право на свободу высказываний. У автора «360» третья точка зрения на эту ситуацию.

Добро должно быть с кулаками

В XX веке плохого комика закидывали гнилыми овощами и фруктами. Уилл Смит выбрал свой способ наказать обидчика. Он вступился за честь не только своей жены, но и самого себя. Оскорбление любимой женщины со стороны постороннего мужчины, да еще и сделанное публично, не оставляет выбора: обидчика нужно наказать также публично. Так требует культ силы.

Уходя со сцены, Уилл Смит заорал на комика: «Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта!». Артист показал, что в нем больше мужского стержня, чем в остальных зрителях, которые поддерживали выступающего Криса Рока, когда он отпускал остроты в их адрес.

В российской культуре мужчину учат отвечать за свои слова, — вне зависимости от того, сказаны они публично или нет. Оскорбление чести любимой женщины спокойно переживет не каждый. Тем более, когда неудачная шутка касается внешности.

В своих выступлениях артисты пользуются правом на свободу слова, не гнушаясь оскорблять тех, кто оплатил билеты на их выступления. Но все ли готовы прийти и выслушивать остроты в свой адрес, чтобы такие же зрители посмеялись, а обидчик получил свой гонорар и выбрал следующих жертв среди гостей своего шоу?

Многим еще памятна история российского комика Идрака Мирзализаде, чье выступление про русских закончилось сначала административным арестом, а потом и запретом на жизнь в России. Его коллеги устроили флешмоб со словами, что за шутки наказывать нельзя. Но оказывается, можно — даже в Америке, где свободу слова и самовыражения защищает Первая поправка к Конституции.

На прошедшей церемонии Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», истории отца известных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Ради любимых дочерей он шел на все.

В своей торжественной речи Уилл Смит отметил, что его герой «Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи». Своим заявлением Смит доказал, что семья для него важнее всего, а значит, он будет всегда защищать свою жену, даже несмотря на скандал.

Не бояться быть смешным

Комик Крис Рок не только сдержал удар возмущенного актера и перевел все нападение в шутку, но также отказался писать заявление на обидчика в полицию. Уже этого достаточно, чтобы понять, что юморист в этом случае повел себя по-мужски в отличие от Уилла Смита, которого задела неудачная шутка.

В социальных сетях отметили, что актеру стоило держать себя в руках и просто расслабиться, а не обижаться на безобидное выступление комика на сцене. Многие сочли, что Уилл Смит провел себя, как подросток в период пубертата, когда играющие гормоны заслоняют умение не воспринимать слова комиков всерьез.

Для американцев свобода слова и самовыражения всегда останется на первом месте. У юмора нет и не может быть границ, поэтому распускать руки в отношении артиста не стоит. Но есть ли грань, где свобода юмора заканчивается? Вряд ли. Это такая культура вседозволенности, где разрешено все, что не запрещено.

Истории комических выступлений много сотен лет, достаточно вспомнить шутов, которые развлекали королей, не стесняясь говорить неприятные вещи. Но всерьез их никто не воспринимал.

Умение посмеяться над самим собой — это возможность выпустить наружу свои тайные желания и показать свою вторую природу, о чем писал исследователь смеховой культуры Михаил Бахтин. Этому правилу сегодня действуют и сами комики. В ходе знаменитого шоу «Прожарка» стендаперы отдавали себя на растерзание шуткам своих коллег.

Все слова стендапера, сказанные на сцене, не несут оскорбления для зрителя, а направлены только на его смех и показ неожиданной стороны его натуры, как в кривом зеркале юмора.

Краткосрочная память

История конфликта Уилла Смита и Криса Рока не получит продолжения. Культ силы и культура вседозволенности не станут бороться за первенство. Останутся те, кто продолжит обижаться на шутки комиков, останутся стендаперы, которые продолжат унижать зрителей в зале. А пока зрители забудут про удар Уилла Смита по лицу Криса Рока, как и про всю церемонию «Оскар».



Можно с уверенностью сказать, что никто уже не помнит, какой фильм получил главный приз американской киноакадемии в прошлом году. А в этом? Информационная картина современного человека чрезвычайно насыщена. Каждый день в мире происходит большое количество событий, которые погребут под собой память о скандале с двумя артистами, а вместе с ними и о фильмах, которые все же стоит посмотреть.

Многие помнят про конфуз с награждением фильма «Ла-ла-ленд»? У зрителей в памяти он остался фильмом, который взял главный приз киноакадемии. Но это совсем не так. Артисты мюзикла поднялись на сцену во время вручения главного приза, но ушли с пустыми руками. «Оскар» за лучший фильм 2017 года получили актеры фильма «Лунный свет». Сейчас про него уже никто не помнит. Также как и про «Землю кочевников» — победителя прошлого года — и фильм «CODA», который взял заветную статуэтку в этом году.

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