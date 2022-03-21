Штаты призвали не помогать Украине и осудили нападки на россиян. До Запада начало доходить

В США осудили отстранение россиян от международных турниров и призвали не оказывать помощь Украине из-за нацистов. Так на Западе начали высказывать свои мысли те, кто до этого молчал из-за большого количества людей с противоположными мнением, уверены эксперты. И число таких несогласных будет расти.

Против отстранения россиян

Бывший постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Эндрю Янг выступил против отстранения российских спортсменов от международных турниров. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», — заявил Янг.

Тем временем заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал и вовсе объявил об уходе со своего поста. Причина — рекомендации Международного олимпийского комитета отстранить россиян от международных турниров.

«Я делаю это по своей совести, чтобы постоять за российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза», — заявил Ваттердал.

Против помощи Украине

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выступила против помощи, которую США оказывают Украине. Об этом она заявила в своем Twitter-аккаунте. Грин уверена, что на Украине «пытают собственный народ» и правительство США должно повлиять на Владимира Зеленского, потребовать остановить это.

«Мы не должны тратить миллиарды долларов американских налогов, заработанных тяжелым трудом, на военную помощь, которая, возможно, попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей, в особенности женщин и детей», — подчеркнула Грин.

В США появляются «думающие» люди

В США живут выходцы из разных стран с разными знаниями истории. Именно поэтому там есть разные мнения по поводу ситуации на Украине и антироссийских санкций. Есть и люди вроде Янга, которые полагают, что во всякой ситуации стоит разбираться, прежде чем наказывать непричастных. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«Он (Янг — прим. ред.) исходит из того, что при громких словах о том, что спорт вне политики, сейчас спорт превратили в нечто политизированное. Скоро, видимо, дойдет до того, что перед началом соревнований спортсмены будут клясться в том, что они никогда не поддерживали Россию и являются ярыми ее противниками. И без этой клятвы к соревнованиям их не допустят», — отметил Светов.

По его мнению, такие, как Янг и Грин, заговорили именно сейчас, так как вначале очень трудно противостоять общим настроениям. Однако позже начинает побеждать желание разобраться, что происходит и кто виноват.

«Это человеческая природа, ты хочешь понять, действительно ли это так. <…> И такие люди появляются. <…> Люди думают, почему вдруг, например, мы должны делать бесплатный проезд, бесплатную учебу, селить людей, которые в своей стране выбрали власть, приведшую к военному конфликту», — пояснил Светов.

Плохие отношения с Россией выгодны лишь элите

Примерно 80% жителей Запада за хорошие отношения с Россией, рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Если брать политическую элиту второго и третьего ряда, то это 50%. А если брать топовых политиков, то они уже на 80% в пользу плохих отношений с РФ.

«Они не просто так придерживаются стороны плохих отношений. Они считают, что это должно привести их к неким бонусам. Считают, что слабая Россия — источник их бонусов, сильная Россия же означает, что все бонусы будут оставаться в России. Показатель — охота на олигархов», — отметил Брутер.

Отмены санкций против России пока ждать не стоит

Пока рассчитывать на то, что российских спортсменов все же допустят к соревнованиям, а санкции исчезнут, не стоит, уверен Светов. По его словам, когда Россия, Китая и Индия начнут вводить санкции уже против США (а это произойдет в ближайшие 10–15 лет, если поведение американцев не изменится), тогда вероятно антироссийские ограничения снимут.

«Вы посмотрите, как они разговаривают с Китаем — со страной, которая держит долговых расписок США больше чем на триллион долларов, со страной, с которой торгуют, связаны с ней тесно. И главе этой страны Байден угрожает. <…> Попытки говорить это Индии — стране, у которой есть ядерное оружие. Им грозить пальцем…» — подчеркнул Светов.

Он напомнил, что попыток поговорить с Россией в начале спецоперации не было.