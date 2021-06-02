Россиянин заработал почти 95 миллионов рублей на технической ошибке банка. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы

Россиянин может провести больше 10 лет в тюрьме за то, что воспользовался техническими неполадками банка. Переводя деньги с одной карты на другую, он заметил, что пока счет второй карты пополнялся, с первой ничего не списывали. Звонить в банк мужчина не стал. Вместо этого он повторил операцию несколько раз, украв у банка почти 95 миллионов рублей.

Как сообщил портал MySlo, 36-летнего россиянина обвиняют в краже, совершенной в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных в результате преступления.

Летом 2020 года один из российских банков обновлял программное обеспечение онлайн-приложения, в это время в системе образовался сбой. Его заметил один из клиентов банка и решил этим воспользоваться. Когда он переводил деньги с карты банка на счета других банков, с его карточки средства не снимали. При этом счета, на которые он совершал перевод, пополнялись.

Россиянин не стал сообщать банку об ошибке, а совершил еще ряд схожих транзакций. В общей сумме он украл около 95 миллионов рублей. Деньги он вложил в покупку двух машин и трех квартир, а также организовал себе отпуск за границей.

Впрочем счастье длилось не долго. Когда в банке провели квартальный отчет, пропажу заметили, мужчину нашли и предъявили ему обвинения. Теперь россиянину грозит до 12 лет лишения свободы. Правда часть суммы — 39 миллионов рублей — он все же вернул.

Это преступление

Эксперт Российского института стратегических исследований и кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что если человек сознательно присваивает себе деньги зная, что они ему не принадлежат — это преступление. На самом деле, если человек находит на улице деньги и забирает их себе — это тоже преступление. И неважно о какой сумме идет речь.

«По-хорошему вы должны пойти в полицию, оформить их там и сдать как найденное. В противном случае это незаконное присвоение чужого имущества», — подчеркнул Беляев.

Он напомнил другой случай, когда бабушка на улице нашла пластиковую карту и начала ей расплачиваться в магазинах. В каждом она совершала оплату до тысячи рублей и в общей сумме потратила около десяти тысяч. Бабушку нашли и завели на нее дело.

По словам эксперта, россиянину теперь грозит уголовное разбирательство. Если он во всем признается, будет помогать следствию, вернет деньги и окажется без криминального прошлого, то возможно ему дадут условное. В целом за такого рода преступления дают уголовный срок.

Если вы при переводе замечаете подобные ошибки или видите какие-то неполадки в работе банка, то обязательно нужно связаться с его сотрудниками, рассказать о произошедшем и вернуть банку деньги. Об этом «360» сказал юрист и руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков. Банк в любом случае обнаружит, что лишние деньги были списаны с других счетов и присланы вам, поэтому лучше ничего не утаивать. Если рассказать все самому, не придется сталкиваться с неприятными последствиями.

Если же человек по своей невнимательности не заметит ошибку в переводах, то с ним опять же рано или поздно свяжется банк и попросит вернуть средства.

Сейчас все вычисляется очень легко. И если человек воспользуется техническим сбоем банка и присвоит себе деньги даже в небольшой сумме, то это грозит уголовным преследованием. Скрыть это не удастся. Все операции видны Михаил Беляев Эксперт Российского института стратегических исследований и кандидат экономических наук

Он также подчеркнул, что деньги с человека будут взымать даже, если он успел их все потратить. У человека всегда есть имущество, которое можно конфисковать или продать, поэтому с законом лучше не играть.

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