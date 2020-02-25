Маршал, впустивший танки в Москву. Как августовский путч сломал карьеру Дмитрия Язова

Последний советский маршал Дмитрий Язов умер в Москве. Военную карьеру он начал во время Великой Отечественной войны. Прошел путь от пехотинца до министра обороны. А во время августовского путча приказал ввести в Москву танки.

Язов скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По словам руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина, его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 января 1924 года в Омской области. В 1941 году, не закончив школу, 17-летним ушел на фронт. Отучился в Московском краснознаменном пехотном училище и с 1942 года воевал на фронте. Участвовал в обороне Ленинграда и наступлении в Прибалтике. В боях получил два ранения и был награжден орденом Красной Звезды.

От пехотинца до генерала армии

Во время войны Язов успел закончить фронтовые курсы усовершенствования командного состава Волховского фронта. После победы отучился на курсах усовершенствования офицеров пехоты Красной армии. В 1953 году закончил, наконец, вечернюю школу, затем Военную академию имени Фрунзе. В 1967 — Военную академию Генштаба.

Параллельно поднимался по военной карьерной лестнице. Начал командиром мотострелкового батальона. Спустя два года стал старшим офицером в Управления боевой подготовки Ленинградского военного округа, затем командиром мотострелкового полка.

В разгар Карибского кризиса год провел на Кубе, готовясь отразить возможное вторжение американских войск, получил орден Красного Знамени. В 1973 году стал командующим 4-й армией, спустя шесть лет — руководителем Центральной группы войск в Чехословакии. Затем служил в Средней Азии, где получил звание генерала армии.

Водка с Ким Ир Сеном

В июне 1984 года Язова назначили командующий войсками Дальневосточного военного округа. В интервью kp.ru Дмитрий Тимофеевич вспоминал, как в КНДР встречался с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. У них сложились теплые отношения. Язов даже бывал в знаменитом спецвагоне «Великого вождя».

Чисто, уютно, продуманно. Посередине — большой стол из красного дерева. Было что и выпить, и закусить. Я, например, водки шарахнул. Ленинградской. Хорошая водка. Ким уже, наверное, мои вкусы знает. А Ким пил французское вино. Тоже, конечно, хорошее Дмитрий Язов.

Августовский путч

В 1987 году Язов стал министром обороны СССР, а в 1990 году остался последним маршалом Советского Союза. Он был активным сторонником августовского путча 1991 года. Именно по приказу Язова в Москву ввели танки. Остаток жизни он уверял, что участники Государственного комитета по чрезвычайному положения (ГКЧП) не хотели подписания Союзного договора и развала СССР.

Войска вводили только для охраны стратегических объектов. Чтобы не было провокаций Ельцина и его сторонников. Они распускали слухи. Никто и не думал об этом. Никто не собирался и Белый дом захватывать. Но они зачем-то начали вокруг баррикады строить Дмитрий Язов.

После поездки к Горбачеву в Форос Язова арестовали в аэропорту, обвинили в измене родине и освободили от должности. Полтора года маршал провел в СИЗО, на свободу вышел только в 1993 году. Через год его амнистировали. Пока сидел в «Матросской тишине», Язова обвинили и заочно осудили на 10 лет в Литве. Причиной стал захват телебашни и радиостанции советскими войсками для возвращения республики в состав СССР.

После ГКЧП

Как рассказывал историк и военный журналист Михаил Захарчук, период после ГКЧП был очень тяжелым в жизни Язова. Пока он находился под арестом, его супруга попала в автокатастрофу, ее парализовало. Семью пересилили из элитной квартиры на Ленинском проспекте, отобрали дачу. Сына выгнали из Академии Генштаба, позднее он скончался. Зятю — военному дипломату — запретили выезжать за рубеж.

Маршалу два года не платили пенсию, и супруге пришлось распродавать вещи, чтобы покупать продукты. Мытарства длились семь лет, пока бывший подчиненный, тогда — министр обороны Дмитрий Сергеев, не назначил Язова консультантом Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны. В 2008 году занял должность генерального инспектора. Он консультировал начальника Военно-мемориального центра Вооруженных сил.

С 2000 года Язов работал в Комитете памяти маршала Жукова и общественных организациях. За вклад в развитие ветеранского движения и воспитание молодежи Дмитрия Тимофеевича наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.