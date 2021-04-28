Для звезд закон не писан. Блогер Анастасия Ивлеева нарушила правила ПДД более 400 раз

Список звезд, нарушающих правила дорожного движения, пополнила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она это делает настолько часто, что дептранс не выдержал и напрямую обратился к звезде. В своем Telegram-канале орган оповестил Ивлееву об эвакуации ее машины и попросил быть внимательнее в следующий раз. Ранее стало известно, что за блогером числится 440 штрафов.

Хотелось верить, что истории Михаила Ефремова и Эдварда Била послужат примером для любителей нарушать правила дорожного движения. Однако некоторые знаменитости, видимо, продолжают считать, что для них закон не писан. Среди таких затесалась блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

В среду, 28 апреля, к звезде в своем Telegram-канале обратился дептранс. Орган опубликовал фотографию ведущей и сообщил, что машину Ивлеевой вновь пришлось эвакуировать из-за нарушения правил парковки. Блогер припарковала машину в Нижнем Сусальном переулке, 5, прямо перед запрещающим знаком.

«Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждем вас на одной из наших спецстоянок. Узнать на какой можно по короткому номеру 3210. Паркуйтесь, пожалуйста, правильно. Ваш дептранс», — гласило сообщение.

Ведущая это обращение не проигнорировала и даже поехала за своим автомобилем, поблагодарив за оповещение. В своих Instagram Stories она опубликовала фото машины и написала, что из нее сделали «какого-то дорожного монстра», хотя за три года у нее лишь второй раз эвакуируют автомобиль.

Источник фото: Instagram @_agentgirl_

Машину, может, и забирали только два раза, а вот штрафы телеведущей давно перевалили за трехзначную цифру. Telegram-канал Life Shot пишет, что за Ивлеевой числится 440 штрафов, из которых не оплачено только три. По фото также видно, что в повторяющихся нарушениях у звезды превышение скорости.

Журналисты канала также лично спросили Ивлееву о том, действительно ли у нее так много штрафов, но она отвечать на вопрос отказалась. Впрочем, это не первый раз, когда о ее нарушениях узнает общественность.

Первый раз возмущение подписчиков она вызвала, когда вечером 8 июня опубликовала в Instagram видео, где пьет алкоголь, а затем садится за руль. Бокалом шампанского блогер отпраздновала достижение 17 миллионов подписчиков. Блогер утверждала, что выпила «всего глоточек», и, видимо, решила, что для вождения он не помеха. К счастью, Ивлеева ни в какую аварию не попала, но ее действия сильно возмутили подписчиков. Ведь в тот же день российский актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в Москве.

По полной все прелести нарушения ПДД Ивлеева испытала после покупки люксового Lamborghini Aventador в конце июля 2020 года. Звезда призналась, что давно мечтала о такой машине и была горда собой за то, что смогла себе ее позволить. Стоимость автомобиля оценивается в 20 миллионов рублей.

В ноябре 2020 года, через три месяца после покупки машины, автомобиль пробили через сервис avtocod. Как написала «Газета.ru», выяснилось, что за время его вождения ведущая успела собрать 142 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Их общая стоимость составила 164 тысячи рублей, и большинство из них были за превышение скорости. И это неудивительно, ведь сама блогер признавалась, что однажды смогла выжать из своего автомобиля скорость 343 километра в час.

Издание «Собеседник» также сообщало, что 15 нарушений было за превышения скорости на 60-80 километров в час, 39 — за превышение на 40-60 километров в час. Помимо этого, Ивлеева пересекала сплошные линии и выезжала на выделенную полосу.

Снова об «успехах» Ивлеевой в вождении заговорили в марте этого года. Как писал Пятый канал, блогера поймали за рулем машины без прав. Сама Ивлеева сказала, что забыла документы в другой своей машине. Наказания за это она никакого не понесла. Как объяснила телеведущая, сначала ее не хотели отпускать просто так, но ей все же удалось уговорить инспектора ГИБДД.

Впрочем, злоключения на этом не закончились. Уже шестого апреля Ивлеева жаловалась на своей странице в Instagram на то, что ее Lamborghini Aventador эвакуировали.

«Из последних новостей — у меня в первый раз в жизни эвакуировали машину. Ламбу. Сижу вот, жду своей очереди, чтобы заплатить и поехать дальше по своим делам», — написала телеведущая.

В своем рассказе она не уточняла, за какое именно нарушение у нее забрали автомобиль.

Уже 11 апреля она опубликовала в Istagram серию фото и видео, на которых ее штрафуют сотрудники ГИБДД за превышение скорости. В тот день она опять была за рулем своего Lamborghini Aventador. При этом напуганной или напряженной из-за происходящего Ивлеева не выглядела. Казалось, что все это ее просто забавляет.

Смотря на этот послужной список нарушений, хочется сказать Ивлеевой, что никто не пытается сделать из нее «дорожного монстра». Факты говорят сами за себя. С момента покупки своей последней машины телеведущая нарушает правила ПДД почти каждый день, не боится превышать скорость, штрафы ее не пугают. Зарабатывает она достаточно, чтобы все это быстро оплатить и на следующий день со спокойной душой нарушить все по новой. Права у Ивлеевой никто не отнимает, хотя об этом, возможно, и стоило бы задуматься.

Вот и получается, что очередная знаменитость, ощущая вседозволенность и безнаказанность, гоняет по дорогам, превышая скорость, и паркует машины где вздумается. Очень хочется верить, что телеведущая возьмется за ум и станет бережнее относиться к вождению до того, как мы увидим повторение истории Эдварда Била, где в главной роли будет уже женщина-блогер.

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