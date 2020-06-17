Марс окутал зеленый свет. Что это значит для землян?

Автоматической станции ExoMars-TGO, находящейся на орбите Марса с октября 2016 года, впервые удалось зафиксировать яркое зеленое свечение. Оно вспыхнуло в верхних слоях марсианской атмосферы, на высоте от 50 до 200 километров.

Еще в 1979 года ученые высказали теорию о свечении Марса в результате взаимодействия солнечного света и кислорода, но до сих пор подтвердить это не получалось.

Исследователи проанализировали излучение и пришли к выводу, что свечение, как и на Земле, возникает в результате распада молекул кислорода под воздействием света от Солнца. Но в отличии от земного, длина волны видимого излучения Марса в 16,5 раза интенсивнее, чем длина волны ультрафиолета.

Кислород не означает жизнь

Воздушное свечение в атмосфере Земли с МКС

Источник фото: esa.int

По словам ведущего научного сотрудника главной астрономической обсерватории РАН Георгия Гончарова, кислород на больших высотах в атмосфере Марса и других планет находили и раньше. Молекулярный кислород создается при взаимодействии солнечного ветра и молекул воды. Он такой же, каким мы дышим на Земле.

«Ажиотаж о том, что там есть жизнь утих, когда ученые доказали, что это полностью объясняется взаимодействием солнечного ветра на атмосферу», — пояснил он.

Он объяснил, что в земной атмосфере концентрация кислорода, созданного растениями, с высотой убывает. То, что на других планетах кислорода на высоте больше, говорит о том, что это не продукт живых организмом.

«Эти концентрации для жизни непригодны», — отметил Гончаров.

Он также добавил, что говоря о жизни на планете Марс необязательно учитывать только кислород. Ведь не для всех живых организмов он нужен.

Наличие кислорода не является основанием для существования жизни. В данном случае еще и не является признаком жизни на Марсе Георгий Гончаров ведущий научный сотрудник главной астрономической обсерватории РАН

Ученый привел в пример простейшие живые организмы, существовавшие на Земле два миллиарда лет назад — у них так был устроен обмен веществ, что для них кислород был ядом.

По словам главного научного сотрудника лаборатории физики Солнца и космических лучей, Физического института имени Лебедева РАН Сергея Богачева, это достаточно скучный феномен.

«Важность чисто физическая. Наблюдая за газами и их свечением можно делать выводы о его составе. Какие вещества, какие газы в каких пропорциях (присутствуют — прим. ред.) на высотах. Но в целом — это просто красивый снимок», — пояснил он.

Он добавил, что здесь интересен факт яркости этого свечения, потому что атмосфера на Марсе менее плотная, чем Земная. А само свечение к биосфере не имеет никакого отношения. Оно происходит на сотнях километрах.

«На данный момент Марс изучен очень хорошо. Никакой высшей жизни там нет. Единственное, что обсуждается, может быть, где-то в почве глубоко есть микроорганизмы», — объяснил ученый.