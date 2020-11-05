Сделали инвалидами для «устрашающего» эффекта. Warner Bros. досталось за злодеев в «Ведьмах»

Много инвалидов, среди которых и паралимпийские чемпионы, обиделись на то, как изображены руки у ведьм в фильме «Ведьмы». Они напоминают реальную аномалию конечностей, с которой живут люди. Студия Warner Bros. принесла свои извинения.

Новая киноверсия романа Роальда Даля «Ведьмы» подверглась критике за изображение рук. В фильме с участием Энн Хэтэуэй у злодеев на каждой руке по три удлиненных пальца. Такое изображение конечностей напомнило о людях, у которых действительно есть подобные аномалии.

В книге, по которой снят фильм, говорится, что у ведьм «квадратные ноги без пальцев ног» и «тонкие кривые когти вместо ногтей». Хотя на обложке первого издания они изображены с пятью пальцами на руках.

Изначально фильм «Ведьмы» планировался для кинопроката, но из-за пандемии его решили пустить на цифровых платформах в октябре. Вскоре после выхода фильма в сети распространился хэштег #NotAWitch, что переводится как «не ведьма».

Комик Алекс Брукер, у которого есть инвалидность, сказал «Би-би-си», что такие изображения могут «усугубить стигму» в отношении инвалидности. Он подметил, что ожидал увидеть нечто другое под перчатками ведьм. По его словам, это выглядело так, будто им просто удалили часть пальцев.

Различия конечностей не страшны. Различия нужно превозносить, а инвалидность нужно нормализовать.

Актриса и телеведущая Грейс Мандевиль сказала, что она «очень разочарована решением дать злодеям в фильме инвалидность без всякой причины, кроме как для того, чтобы персонаж казался более страшным».

«По правде говоря, дети будут смотреть этот фильм, и некоторые из них будут бояться людей с поражением конечностей или эктродактилией [раздвоенной рукой] благодаря этому фильму Я думала, что мы движемся вперед в этой индустрии, но снова в фильме использовались шрамы и инвалидность для создания страшного персонажа», — сказала она «Би-би-си».

Она выразила беспокойство тем, как класс детей может отреагировать на нового одноклассника, у которого есть шрам или повреждение конечностей, после просмотра подобного фильма.

Британская паралимпийская пловчиха и паратриатлонистка Клэр Кэшмор также предупредила, что фильм может иметь негативный эффект. Кэшмор, которая родилась без левого предплечья, сказала, что образы персонажа Хэтэуэй оставили ее «очень расстроенной».

«Мы хотим, чтобы инвалидность была нормализована и представлялась в позитивном свете, а не ассоциировалась с тем, чтобы быть страшной злой ведьмой», — написала она в Instagram.

Британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен также раскритиковала фильм за то, что он показал «то, что отличает человека от других», в пугающем или чудовищном свете.

«Почему отсутствуют пальцы? И вот опять… Использование инвалидности в качестве костюма и выделения персонажа как „злодея“. Детям с аномалиями конечностей редко удается увидеть правдивую репрезентацию себя. Но вместо этого им показывают страшных монстров? Не то что нам нужно», — написала актриса Мелисса Джонс в своем Twitter.

В ответ на эти и многие другие сообщения от членов сообщества людей с ограниченными возможностями представитель Warner Bros сказал Deadline, что «был глубоко опечален, узнав, что наше изображение вымышленных персонажей в „Ведьмах“ могло расстроить людей с ограниченными возможностями» и что «сожалеет о любых причиненных обидах».

«При адаптации оригинальной истории мы работали с дизайнерами и художниками, чтобы придумать новую интерпретацию кошачьих когтей, которые описаны в книге», — добавила студия.

В заявлении компании говорится: «У нас никогда не было намерения вызвать у зрителей чувство, что фантастические, нечеловеческие существа изображают их».

Несмотря на такую критику в России и СНГ фильм стал лидером проката по сборам на минувших выходных. Как передает kinobusiness.com, «Ведьмы» собрали 119,5 миллиона рублей. На Rotten Tomatoes оценки чуть менее позитивные. Критики дали фильму 50% и похвалили игру Энн Хэтэуэй, а зрители пока оценили фильм в 38%.