«Для Украины все начинается заново, как это было в Донбассе»

Мариуполь впервые за последние восемь лет смог свободно отпраздновать 9 Мая. Американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица приехала в город и дала уличный концерт для местных жителей. Специально для «360» она рассказала, почему с 2015 года ездит с концертами в Донбасс и каким увидела Мариуполь в День Победы.

В этом году в День Победы в Мариуполь приехала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица и дала уличный концерт для местных жителей.

Незадолго до этого, 2 мая, музыкант выступила перед посольством Украины в Москве — прямо на улице сыграла в память о погибших в одесском Доме профсоюзов.

За свою карьеру Лисица играла с симфоническими, филармоническими и камерными оркестрами многих стран, выступала на одной сцене с ведущими музыкантами мира. Однако это не помешало Симфоническому оркестру Торонто официально вычеркнуть ее из концертной программы из-за ее позиции по ситуации на Украине.

С 2015 года пианистка приезжает с концертами в поддержку жителей Донбасса. Она играла для жителей Донецка, Дебальцево, Горловки, а на День Победы в 2022 году выступила с уличным концертом в освобожденном Мариуполе.

Специально для «360» Валентина Лисица рассказала, как на Западе отменяют все, что связано с Россией, и почему для нее так важно играть на освобожденных территориях Донбасса и Украины. Далее — ее монолог.

«Я за мир уже восемь лет»

Всю взрослую жизнь я прожила в Америке — уехала в 1991 году из Киева. Америка была для нас такая «земля обетованная» — замечательные сказки о свободе слова, демократии.

Когда на моей родине, на Украине, начали разворачиваться эти события — Донбасс, 2 мая в Одессе, — все это замалчивалось или перевиралось. Я думала, что люди заблуждаются или не понимают чего-то. Начала доносить эту точку зрения, но скоро поняла, что никто не хочет слышать, от меня шарахаются. А потом начали наказывать.

В родной Киев я не могу поехать — я в списках «Миротворца» с 2014 года. Русских музыкантов сейчас отменяют во всем мире, требуют писать письма, отказываться от России, осуждать ее и тому подобное.

Естественно, мне тоже отменяют все концерты, приходят требования написать, что я за мир. В ответ я пишу, что выступаю за мир уже восемь лет, и показываю им фотографии, как я ходила на митинги в Париже с просьбой прекратить войну в Донбассе

Сейчас у меня получается полная отмена, будто я какая-то активистка. Я действительно многократно ездила в Донбасс и высказывала свою позицию, политическую точку зрения. Но сейчас под общую гребенку попадают музыканты, артисты, деятели культуры, даже не связанные с политикой. Отсидеться сейчас не дают и заставляют выбирать.

Я видела, что происходит с другими музыкантами. У нас есть очень талантливый мальчик, ему 18 лет — замечательный пианист, должен был выступать в Канаде. Его заставили писать покаянные письма. Он написал одно, но им этого мало — еще, еще и в конце концов его все равно отменили!

На культурном фронте идет война, идет уничтожение культуры. Люди, которые выступают против нас, понимают, что нужно уничтожить все.

«Все начинается заново»

Когда мы ездили в первый раз по городам, Горловка была уничтожена. При этом был полный зал, очень много людей пришло. Среди них была группа женщин из онкологического диспансера, которые очень хотели записать со мной видео. Они просто хотели передать миру: «Мы живы, мы есть, мы существуем!».

Такое же ощущение было и в Мариуполе. Я поездила с волонтерской ротой, которая подвозит продукты. Видишь разрушенные здания, кажется, что все уничтожено, жизни нет. Подъезжаешь — а во дворе жизнь.

Теперь все начинается заново, как это было в Донбассе

Люди самоорганизовываются, помогают друг другу. Дети бледные, худенькие, потому что они просидели в подвалах. Но у них эти ясные глаза, они такие счастливые, так рады, что уже громыхает где-то вдали. Как будто после зимы наконец-то начинается весна и появляются первые зеленые ростки.

Едешь к Мариуполю, видишь — вдоль дороги стоят разбитые высоковольтные линии. Идут МЧС, перед ними саперы. Когда разминируют, следом пойдут электрики, проведут электричество. Сказали, что скоро будет вода.

«Это 9 Мая запомнят на всю жизнь»

Это было 9 Мая, которое, наверное, все запомнят на всю жизнь. В городе по-прежнему гремит артиллерийская канонада, можно услышать перестрелки, очень трудно что-то организовать, когда нет связи.

И вот начали развертывать георгиевскую ленточку. Вдруг отовсюду подтянулись люди, они брались за нее, и мы начали знакомиться.

Одна пара рассказала, что у них разбомбили уже второй дом. Сами они с Луганщины, их дом разбомбили в 2014 году. Они переехали к родителям в Мариуполь, отстроились — и второй дом уничтожили. Говорят: «Опять будем отстраиваться, это же родная земля».

То же самое происходит везде в Донбассе. Разбомбили — люди вышли, починили окна, натянули пленку на крышу, цветы обязательно посадили. Потому что они не хотят уезжать.