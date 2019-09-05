Ипотека 2% и двойные выплаты бюджетникам. Что предложил Путин для развития Дальнего Востока

Восточный экономический форум проходит в эти дни на острове Русский. Там не только встречаются мировые лидеры с крупным бизнесом, но и обсуждается Национальная программа по развитию Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин заявил, что региону нужно совершить «социальный рывок». Для этого он предложил ряд конкретных решений.

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В первый день Восточного экономического форума на заседании Госсовета президент отметил, что одной из главных проблем Дальнего Востока остается сокращение численности населения. По его словам, эта демографическая ситуация оказалась в «красной зоне». Главная причина — большой отток населения, который не перекрывается количеством тех, кто приезжает в регион.

Для улучшения демографической ситуации нужно повысить качество жизни людей, переконвертировать достижения в экономике Дальнего Востока в «социальный рывок». Кроме того, нужно обязательно поддерживать молодежь, чтобы она оставалась и помогала развиваться своему родному региону.

«Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой», — отметил Путин.

В качестве первого шага президент объявил о начале программы ипотечного кредитования под 2% сроком на пять лет для молодых семей. Действовать она начнет уже в этом году. Необходимые средства поступят из федерального бюджета и Фонда развития Дальнего Востока.

Кредит начнут выдавать на покупку нового жилья или строительство частного дома на полученном «дальневосточном гектаре».

Медицина и образование

Уже действующие в России программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» необходимо адаптировать к условиям Дальнего Востока, заявил Путин. Он пояснил, что предлагает в два раза увеличить единовременные выплаты для врачей, фельдшеров и учителей, которые отправляются работать в малые населенные пункты.

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«Из 1834 населенных пунктов Дальнего Востока 1614 — это те, где проживают пять и менее тысяч человек. А расстояния между городами и поселками порой достигают сотен километров. Нужно обязательно учитывать эту специфику», — отметил президент.

Для того, чтобы население оставалось здоровым, Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный медицинский кластер, где свои филиалы смогли бы открыть иностранные клиники. По мнению российского лидера, это позволит использовать лекарства и технологии, которые уже доказали свою эффективность в других странах, и привлекать иностранных специалистов без каких-либо формальностей.

В своем выступлении он особо подчеркнул, что выпускникам школ Дальнего Востока нужно предоставить возможность получать дальнейшее образование в своем родном регионе. Для этого в местных вузах нужно увеличить количество бюджетных и целевых мест. Особенно это касается редких специальностей.

«Нужно, чтобы молодые люди учились как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей. И были бы уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно будут решены», — привел слова российского лидера ТАСС.

По мнению Путина, Дальневосточный федеральный университет на острове Русский должен стать лидером среди образовательных центров всего Азиатско-Тихоокеанского региона. У него для этого есть все необходимое. Он уже занимается обменом студентами с ведущими вузами мира и проводит смелые научные эксперименты.

Переход на «цифру»

Все жители Дальнего Востока должны получить возможность доступа к дистанционному образованию, телемедицине и всем цифровым сервисам, заявил Путин. Он отметил, что скоростной доступ к Сети должен быть у каждого жителя Дальнего Востока. Это требование обязательно к выполнению в процессе реализации национальной программы «Цифровая экономика России».

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«Нам нужна здесь цифровая среда, соразмерная масштабу вызовов времени и стремительных технологических перемен в мире», — подчеркнул российский лидер.

Он заявил, что второй важнейшей стратегической задачей является создание на Дальнем Востоке глобального центра высоких технологий, где появятся рабочие места для специалистов в новых индустриях и отраслях.

«Задел для этого есть: здесь, на острове Русский, формируется мощный инновационный кластер, обустраивается комплекс космической индустрии вокруг нового российского космодрома Восточный, в регионе активно развиваются авиастроение, газовая переработка, химия, продолжается создание судостроительного комплекса „Звезда“», — подытожил Путин.

Улучшение качества жизни населения невозможно без повышения уровня транспортной доступности. До 2024 года на Дальнем Востоке под реконструкцию попадут 40 аэропортов. Как отметил Путин, кроме ремонта воздушных гаваней, нужно развивать сеть авиаперевозок и устанавливать доступные цены на перелеты внутри региона, в другие субъекты страны и за рубеж.

«Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность авиабилетов», — отметил президент.

Он пояснил, что для авиакомпаний, которые готовы вести разумную ценовую политику на Дальнем Востоке, можно рассчитывать на доступ к другим наиболее выгодным направлениям.

«Понимаю, это не очень рыночные меры, но для этого региона это обоснованно», — сказал президент и пояснил, что уже обсудил вопрос с министром транспорта Евгением Дитрихом и сейчас идет работа, как закрепить это правило нормативно.

Пятый Восточный экономический форум проходит на острове Русский и продлится он до пятницы, 6 октября. На него прибыли делегации из более чем 50 государств, которые примут участие в 70 круглых столах, встречах и обсуждениях. Девизом форума в этом году стала фраза: «Дальний Восток — горизонты развития».