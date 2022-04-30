Служба внешней разведки РФ получила сведения о планах польских властей и США установить военно-политический контроль Польши над «своими историческими владениями» на Украине. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что у Польши может быть три варианта действий — в зависимости от того, что ей позволят Штаты. Далее — прямая речь собеседника «360».

Территориальные аппетиты Польши

Очень возможно, что это произойдет. Сегодня в Польше у власти находятся ультраконсерваторы, которые воспринимают Польшу как империю от моря до моря, а Речь Посполитая — это территория нынешней Польши, Литвы, Украины и Белоруссии. В действительности — еще и Южной Латвии, Смоленщины и еще ряда российских территорий. Вот поляки так воспринимают свои исторические владения.

Не знаю, позволит ли им Вашингтон, а главное, Берлин, рассматривать все так широко, но если нет, тогда [они захотят установить контроль] хотя бы до границ Западной Украины. Западную Украину они однозначно считают Польшей и ничем иным. Поскольку сейчас именно правые силы у власти в Польше, то для них сегодняшняя ситуация — это мечта, что наконец-то появилась реальная возможность вернуть Польше те или иные незаконно аннексированные земли, то есть Украину.

Поэтому это очень вероятно, особенно если Украина начнет сыпаться уже совершенно явно, то есть не просто проигрывать какие-то бои, а сыпаться. Тогда [может произойти] захват Польшей Западной Украины, например, по западному берегу Днепра. Это выход для Америки, потому что всегда этот гнойник можно будет расковырять, а с другой стороны, очевидно, что границы НАТО будут продвинуты значительно назад. Поэтому да, это очень возможно Дмитрий Журавлев.

Три плана Варшавы

Программа минимум для Польши — это нынешняя Западная Украина: это Львов, это все то, что расположено вокруг этого города. Там, правда, есть еще венгры, которые считают, что Ужгород — это венгерский город. И если поляки начнут присоединять к себе Львов, то венгры попытаются присоединить к себе Ужгород.

Программа средняя — это Украина по берегу Днепра. То есть Винница, Киев — это все будет частью польских владений. И, наконец, программа максимум — это вся Украина в составе Польши. Потому что, с их точки зрения, Украина — это бывшая польская провинция, которая незаконно восстала, объявила о самостийности. С точки зрения Польши вся Украина — это сепаратист. Их надо подавить и вернуть в состав законного государства, то есть Польши.

Какой вариант — минимум, средний вариант или максимум — будет использоваться? Это будет зависеть от того, что Польше будет позволено. Если позволят по максимуму — сделают по максимуму, не позволят по максимуму — придется делать по минимуму.