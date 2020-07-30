«Для общения с Богом нет дистанции»

Сегодня с заходом солнца начнется Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе. Но в этом году отметить его привычным образом не получится. В интервью «360» муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов рассказал, как верующим рекомендуют провести этот день и каким значимым он стал в 2020 году.

Курбан-байрам проходит с 30 июля по 3 августа. В этот раз праздничные мероприятия пройдут в измененном формате — даже традиционный хадж к святым местам пришлось ограничить. Как праздник отмечать мусульманам, живущим в России?

Рассказывает муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Рифкатович Крганов:

Источник фото: телеканал «360»

Как проходит паломничество

Паломничество не отменено, оно совершается, но с минимальным количеством паломников — хаджиев. В основном это граждане, которые живут в Саудовской Аравии, или иностранцы, которые там оказались, — их примерно 1000 человек. Санитарные службы Саудовской Аравии и мечети дали разрешение на проведение данного обряда, и паломники его совершают.

Сегодня, действительно, такой важный у мусульман день, особенно для паломников и хаджиев, — стояние на горе, на холме Арафат. После того как были выведены из рая наш прапраотец Адам и его супруга Ева, они встретились именно на этом холме на земле. И это напоминание всему человечеству о том, что мы едины.

Как бы мы ни разделяли свои мировоззренческие устои, где бы мы ни жили географически, фактически весь род людской и наше начало во всех нас от Адама и Евы. И все паломники, которые там сейчас находятся, молятся и за себя, и за всех своих братьев и сестер. Это напоминание того, что мы в этом мире никто и мы не вечны. Мы путники, поэтому должны пройти эту жизнь достойно.

Конечно, ограничения огорчили большинство наших братьев и сестер, которые готовились совершать хадж. Из России более 20 тысяч человек каждый год направляются туда, чтобы совершить этот важный обряд, который прописан нам в исламе.

Главное — не место, а связь с Богом в сердце

Мы все должны понимать, мы говорим об этом нашим братьям и сестрам: Бог не находится только около Каабы, нельзя определять место Всевышнему творцу. Ему нет ни начала, ни конца, он всесущий. Главное, чтобы вера и Бог были в сердце человека. Если у тебя есть в сердце эта связь с Богом, то, где бы ты ни находился, ты чувствуешь его поддержку и ту усладу верой, которую дает тебе творец. Это очень важно, и верующие люди без определенного места творят добро своим сердцем, а для этого нет никаких преград.

Многие люди в этом году намеревались совершить хадж, но произошла такая ситуация — это известно и всем нам, и, конечно, Творцу. И пусть не огорчаются наши единоверцы, Всевышний воздаст за намерение совершить хадж, а уже находясь у себя на родине, надо стараться творить больше добрых дел.

Две наши святыни — и даже там приняты такие меры. Поэтому мусульмане с пониманием к этому относятся. Я хотел бы поблагодарить наших братьев и сестер за законопослушание, потому что в Рамазан и Байран не было ни одного региона или проблемной мечети, куда бы пришли наши верующие, — тем самым послушали наших имамов. Это показывает зрелость гражданской позиции и понимание наших сограждан.

Как пройдет Курбан-байрам

Я бы хотел напомнить о том, что мы встречаем один из двух знаменательных праздников мусульман — Курбан-байрам. В этом году во многих регионах России, в том числе Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, Курбан-байрам пройдет так же, как мы проводили Ураза-байрам, — с ограничениям.

Праздничную молитву в мечети будут проводить имамы, муфтии централизованных религиозных структур, сотрудники мечети, но с минимальным количеством служащих, которые работают в мечети. Это связано с тем, что угроза распространения коронавируса все еще тревожит нас всех и в некоторых регионах ситуация проблемная. Но в некоторых регионах, где есть улучшения, дали разрешение — но с соблюдением социальной дистанции.

Как отпраздновать дома

Еще раз повторюсь: Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, Екатеринбург, Нижний Новгород и еще ряд регионов с силу этих проблем ограничили численность верующих. Мусульмане должны понимать, что участие на праздничном намазе желательно, но не обязательно. И сохранение здоровья превыше. И пророк Мухаммед говорил: «Не вреди ни себе, не вреди ни людям».

Есть достаточное количество богословских заключений по поводу разъяснений данного вопроса. На основании их мусульмане, оставаясь дома, смогут послушать проповеди в онлайн-режиме, трансляции будут и по телевидению, и на YouTube-каналах разных централизованных структур — и в Московской области в том числе, и в других регионах будут вести трансляции. Люди смогут услышать своих имамов и душой находиться рядом со своими наставниками.

Принято еще у мусульман ходить друг к другу в гости. С этим, конечно, придется в праздник Курбан-байрам пока подождать. Мы рекомендуем. Когда совершают обряд жертвоприношения, там необязательно присутствие человека. Но если решил, мы рекомендуем соблюдать дистанцию, чтобы тем самым не было угрозы и проблемы с распространением болезни.

Говоря о праздновании дома — в этот день супруги, матери и сестры готовят угощение. И мы проповеди послушаем по телевидению, кто-то по телефону. Общие молитвы и обращение к Богу совершим. Также сегодня есть возможность использования тех же телефонов — позвонить родственникам, друзьям, поздравить с праздником. Я понимаю, это не заменит живого общения с человеком. Тем не менее на этот раз придется так поступить. Это будет правильно.

Как пройдет намаз

По поводу совершения намаза хочу сказать, что вместо двух праздничных ракаатов, которые мы традиционно, в обычном режиме совершали в мечети, мусульмане после восхода солнца у себя дома будут совершать два или четыре ракаата намаза. Дальнейшее празднование также будет проходить в кругу семьи.

Социальную дистанцию было бы очень сложно соблюдать, если бы сотни тысяч верующих пришли к мечети. И даже наши волонтеры не справятся, хотя они всегда помогают нам в организации и проведении, с таким количеством единоверцев это будет сложно сделать. Тем более в два-три раза будет нужно больше площадей, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

В этой связи, согласовав с Роспотребнадзором и органами власти, религиозные организации пришли к выводу, что мы будем проводить мероприятие в ограниченном виде. Это не новшество, не только мы это делаем. Во многих странах мусульманского мира — даже в Саудовской Аравии — ввели ограничительные меры.

О значимости праздника в 2020 году

В Курбан жертвоприношение — это некая особенная черта нашей религии. Это сунна пророка Ибрахима, нашего праотца. Известна история, когда он по велению Всевышнего привел своего сына для заклания. В Курбан-байрам миллионы наших братьев-мусульман не смогут прийти в мечети и в таком режиме обыденном, который был раньше, провести намаз. Я хотел бы такую параллель провести. Некоторые могут подумать, что для мусульман главное в этот праздник — заколоть животное. Да, это делать надо по велению Всевышнего. Но самое главное здесь — твое внутреннее состояние. Ты должен измениться внутри. Беспримерное испытание Всевышний дал Ибрахиму — он уже в старости, у него любимый сын, его надо принести в жертву. Это было испытанием того, сможет ли он до конца дойти в исполнении повеления Бога. Конечно же, Богу не нужна была жертва ребенка — Всевышний его испытывал.

Это напоминание нам о том, что и в Коране говорится: ни мясо животного, ни кровь не доходят до Бога — до Всевышнего доходит ваша богобоязненность. И это внутреннее и духовное наше состояние намного важнее

Мы должны ставить перед собой вопрос: а мы насколько сегодня исполняем повеление Бога? До какой границы мы готовы идти в повелении Творца и Создателя?

Говоря об этом, мы понимаем, что даже в данной ситуации, вынужденно не посещая хадж, не посещая мечети, находясь дома, если человек искренно, без посредника общается с Богом, то для его общения нет преград — нет той дистанции, о которой мы сегодня говорим. Дистанция есть в материальном понимании, но дистанцию с Богом надо максимально сокращать. Это еще напоминание о том, что не должно быть дистанции между народами и культурами. Мы живем в единой стране, мы должны уважать друг друга.

Поддержка от государства

Мы запустили проект «Мы с вами». И в наших многих регионах раздали более 16 тысяч гуманитарных пакетов — это и питание, и по 1500–2000 рублей. Это поддержка нуждающимся, ветеранам, мигрантам, престарелым. Помощь была разной. Со стороны государства, я бы хотел отметить, оказывается поддержка. Фонд исламской науки, культуры и образования во время пандемии выделил по нашей просьбе небольшие транши, и мы также распределили эту помощь по регионам нашей страны.

Также в Московской области у нас и со стороны органов власти, мэрий и городов оказывается поддержка. Те бизнесмены, которые часто помогают в реализации других проектов, поддержали проекты религиозных организаций. И соответствующие профильные управления при администрации губернатора региона оказывают поддержку. И, конечно, в организации проведения наших мероприятий в целом. Без помощи государства и правоохранительных органов нам было бы очень сложно. И я бы также хотел поблагодарить за понимание.

Праздник — символ единения

Я бы хотел искренне и от имени собрания мусульман России, и лично сердечно поздравить всех моих единоверцев, соотечественников с большим праздником Курбан-байрам. Этот праздник — символ единения, дружбы, милосердия, взаимопомощи. Дай Бог, чтобы испытания, которые сегодня пришли, чтобы они в ближайшем будущем ушли от нас и чтобы мы могли уже в более свободном формате встречаться. Безусловно, помощь Всевышнего нас не покинула, мы пройдем эти испытания, и государство много делает для этого. Большую работу проводят врачи и медперсонал — хочу поблагодарить всех их. Пусть Всевышний будет доволен. Благополучия и процветания всем нам и всей нашей стране!