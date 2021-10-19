Родителей в Магнитогорске возмутила в учебнике жуткая сказка про вырванный глаз лисы. Но угрозы для детской психики нет

В Магнитогорске родители пожаловались на сказку в учебнике литературы для второклассников. В ней рассказывалось о лисице, вырвавшей свой глаз, а затем пытающейся найти ему замену. Родители обеспокоились влиянием сказки на психику детей, но психологи утверждают, что в этом нет ничего страшного.

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» появилась анонимная запись от возмущенной родительницы. Она поделилась фотографиями страниц учебника литературы для второклассников.

«Анонимно. Я в шоке от нашего „современного“ образования. Волосы шевелятся от прочитанного и глаза на лоб лезут. И это школьная программа по литературе за второй класс!!!» — написала женщина.

Встревожила женщину одна из сказок, которую задали детям почитать. Это корякская сказка «Хитрая лиса», в которой хищница вырывает свой глаз и вешает его на ветку, откуда его утаскивают две сороки. В итоге лисице приходится искать себе новый глаз. В поисках замены она вставляла себе ягоды и кусок льда.

После прочтения сказки учебник предлагает детям ответить на некоторые вопросы. Например, рассказать, какие поступки лисы говорят о ее находчивости и смекалке.

На претензии и возмущения родителей по поводу сказки ответили в Минобрнауки Челябинской области. Пресс-служба ведомства заверила URA.RU, что весь утвержденный список учебников был проверен экспертами.

«Весь перечень учебников в образовательных учреждениях утвержден приказом Министерства просвещения РФ. Школы сами выбирают, по программе каких учебников проводить обучение. Родители учеников перед началом учебного года знакомятся с учебной программой», — заявили там.

Мрачные сказки

В комментариях под постом собралось много отзывов. Некоторые прочитанное называли наркоманией, некоторые требовали сказку запретить. А были те, кто делились другими не менее жуткими историями из учебника. Пользовательница Саша Долгополова рассказала, что детям во втором классе задали прочитать историю про деда, который облил кипятком собаку, а мальчики со двора решили отомстить ему и расправиться с его собакой. Она также прикрепила фотографию со страницей из книги.

Источник фото: https://vk.com/magnitkacity?w=wall-93172467_5869424&z=photo-93172467_457796323%2Fwall-93172467_5869786

Другая пользовательница напомнила, что в сказке «Мальчик с пальчик» тоже кровожадных подробностей хватает. Мальчик ведь появился из отрубленного пальца бабушки.

Источник фото: https://vk.com/magnitkacity?w=wall-93172467_5869424&z=photo-93172467_457796327%2Fwall-93172467_5869870

Впрочем пока одни пользователи ужасались, другие не понимали, в чем проблема.

«Вы обложку учебника еще раз посмотрите. Это не окружающий мир, это литература. Вы народных сказок никогда не читали? Особенно в первоначальных вариантах. Там и похлеще сюжеты. Адекватный ребенок не воспримет, как руководство к действию», — написала Оля Бережная.

А пользовательница по имени Наталья напомнила, что в сказке про козлят мама-коза вспарывала живот волку и туда камни вместо козлят складывала.

«А в чем проблема? Никого почему-то не смущает говорящий кусок теста (колобок) или летающий конь с ослиными ушами. А крошечка-ховрошечка, которая влезала в ухо корове? Сказки развивают воображение у детей», — гласил еще один комментарий.

Другой комментатор посоветовал вспомнить сказки братьев Гримм, где мачеха Золушки одной из дочерей пятку отрезала, чтобы ногу в туфлю вдеть.

Влияние на детскую психику

По словам психологов, почвы для опасений действительно нет. Руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева отметила, что сказки — это иносказания, в которых передается определенный смысл или мораль. Здесь важно не само описание истории, а то, как учитель объяснит ее ученику.

«Все сказки и мифы не про буквальные действия. Сами по себе они не могут травмировать ребенка. Тут скорее важно то, как с этой информацией обходятся и что детям объясняют. Говорят ли им, почему лиса действует тем или иным способом?», — сказала психолог.

Она напомнила, что большинство сказок содержат в себе жестокие моменты. Есть сказка про колобка, которого все пытаются съесть. Ее тоже можно трактовать буквально, а можно в символическом ключе. Когда дети разбирают сказки, то они разбирают как раз идею и смысл.

С этим согласна детский психолог-педагог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. По ее словам, если взрослые сейчас перечитают сказки и басни из своего детства, то обнаружат, что большинство из них кровожадные.

«Например, если каждый из нас заново прочитает „Муху-Цокотуху“ и вникнет в то, что там написано, в этот момент у нас заново откроется мир. Но мы взрослые видим это одним образом, а ребенок — совершенно другим», — подчеркнула эксперт.

Второклассник еще не понимает и не знает, что такое кровожданость, поэтому для него история про лисицу воспринимается как обычный рассказ. Он не ассоциирует ее с негативом и кровью. Это взрослый человек понимает, что упоминается расчлененка, но ребенок видит это иначе. Именно поэтому такие истории не могут влиять негативно на его психику.

«Не нужно заменять вырванный глаз в сказке на что-то более приятное, потому что ребенок даже не обратит на это внимание», — заявила Дугенцова.

Более того дети искренне верят в то, что глаз можно заменить ягодами. Это взрослый понимает весь ужас ситуации и ее плачевность, а для ребенка там проблемы нет.

По мнению психолога, на сказку обратили внимание, потому что современные родители активно пытаются анализировать то, что подается детям через учебные учреждения и со стороны. Они слишком тревожные и в некотором смысле слишком осознанные. Они пытаются фильтровать и ограждать детей от всего плохого. Однако в этом вопросе нельзя перегибать палку.

«Если ребенок не познает условное зло, то он потом не сможет отличить хорошее от плохого, поэтому полностью ограждать ребенка от негатива нельзя. Так вы сделаете ему только хуже», — подчеркнула собеседница «360».

Она отметила, что совсем убирать такие моменты из школьной программы не стоит. Их можно откорректировать, но тогда придется пройтись по всем сказкам, включая «Мальчик с пальчик» и «Муху-Цокотуху».