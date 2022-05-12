Для «Азова» наступают последние дни

Боевики «Азова»* пытаются любым способом выбраться с территории «Азовстали». Их жены даже встречались с папой римским Франциском. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в беседе с «360» отметил, что у националистов остались считанные дни.

Далее — прямая речь.

Голод «Азова»*

Может быть много смешного, связанного с этой ситуацией. Если бы положение самих националистов, сидящих на «Азовстали», не было бы таким печальным. Остались считанные дни их пребывания там. Они должны выйти.

Их обманули. Когда они уходили на комбинат, видимо, была договоренность, что к ним пробьются и заберут оттуда. Но это просто слова. В итоге они оказались одни в этих подземельях.

Почему они выпустили мирных жителей? На исходе были продукты питания, вода, несмотря на то, что там есть одна артезианская скважина. И заканчиваются боеприпасы, в том числе стрелковые. Они уже не применяют ни пушки, которые у них были, ни системы залпового огня, практически уничтоженные. Поэтому для них наступают последние дни.

Крупный калибр

Операция вообще проходит удивительно. Нет прямого контактного боя, который был в Великую Отечественную войну, когда лавина людей шла на другую лавину. Происходил бой, вплоть до штыкового. Ничего подобного здесь нет. Идут бои с применением артиллерии. И очень важен именно крупный калибр: 152 миллиметра — это [гаубицы] «Мста-С», «Акация».

Все вооружения делались всегда под какой-то калибр. Сначала — снаряд или патрон, а потом под него — пушку или самоходную установку. 152-й годится и для «Акации», и для «Мста-С».

Мы практически выбили всю тяжелую артиллерию, которая находилась у ВСУ в районе Донецкой дуги, которую теперь можно назвать котлом. После взятия Попасной ситуация изменилась — мы прорезали линию обороны в нескольких местах. И сейчас стоит вопрос о штурме Северодонецка и Лисичанска. Это очень важный момент, потому что после этого посыплется вся линия обороны. Но у них (ВСУ — прим. ред.) нет этих калибров 152-миллиметровых, а у нас есть. Именно поэтому американцы хотят дать им свои 150-миллиметровые гаубицы.

Очень сложно тайно провезти такие установки либо на железнодорожных платформах, либо на грузовиках. Их будут уничтожать — все на виду Алексей Борзенко

Этот огромная гаубица, которую можно везти двумя способами. На своем ходу не дойдет — моторы не предназначены для длинных перемещений. Ее либо должны везти на железнодорожной платформе, либо на специальном прицепе. И этих прицепов у ВСУ нет. Это цели, которые видны с воздуха. [На Украине] почти нет дождей, открытое небо, все видно из космоса <…> и с летательных аппаратов.

Артиллерийская дуэль

Сама идея нападения украинской армии на Приднестровье связана в первую очередь с теми же самыми 152-миллиметровыми снарядами. <…> Склад находится в Приднестровье, всего в двух километрах от территории Украины. Все запасы вооружения закладывались после Великой Отечественной войны на случай возможной войны с Западом. <…> Сейчас, когда Украина лишилась боеприпасов, она ничем не может нам ответить. Потому что идет артиллерийская дуэль, уничтожение живой силы противника.

По отчетам Минобороны РФ, которые дают дважды в сутки, сначала увеличилось количество подбитых танков, БМП и БТР. Потом цифру словно зафиксировали в районе трех тысяч. И она особенно не растет — очень медленно. Потому что большую часть [украинской техники] уничтожили. Самолеты у них еще есть, вертолеты. Они их прячут активно, не показывают. Берегут на всякий случай — наверное, на тот момент, когда нужно будет бежать.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.