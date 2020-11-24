В США среди скал обнаружили загадочный монолит. В Сети шутят, что это неудачная находка для 2020-го

В пустыне штата Юта нашли металлический монолит высотой около трех метров. Заметили его сотрудники департамента общественной безопасности. Они обратили внимание на загадочный предмет, когда пересчитывали снежных баранов, поднявшись в небо на вертолете. В Сети шутят, что 2020-й — неподходящий год для подобных находок.

Команда случайно пролетела над объектом. По словам пилота Брета Хатчингса, первым монолит заметил один из биологов.

«Он сказал: „Эй, стой, стой, развернись, развернись!“ И я подумал: „Что?“ И он такой: „Там есть какая-то штука — мы должны пойти и посмотреть!“» — добавил Хатчингс.

Тогда экипаж повернул назад и посадил вертолет, чтобы лучше рассмотреть предмет. Команда не могла поверить своим глазам — посреди красных скал из земли торчал блестящий серебристый металлический монолит. Хатчингс предположил, что он был «высотой от 10 до 12 футов».

Мужчина сказал в интервью KSL, что предмет не выглядел так, будто его случайно уронили на землю. Скорее, было похоже, что его установили туда.

«Мы как бы шутили, что если один из нас внезапно исчезнет, ​​остальные сбегут», — добавил Хатчингс.

Тем не менее он отметил, что монолит, скорее, дело рук художника «или фаната фильма „2001 год: Космическая одиссея“». Пилот признался, что это самая странная вещь, какую он видел.

Местонахождение загадочного предмета не разглашают. Его уже пытаются вычислить на Reddit. Что делать с монолитом, власти пока не решили.

«Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении департамента общественной безопасности Юты.

В Сети находка вызвала бурные обсуждения. Кто-то утверждает, что уже определил, где находится монолит, и выкладывает координаты в Twitter. Кто-то считает, что нашедших предмет пилотов следует уволить за шутки вместо работы.

В журналистской среде же новость окрестили лучшей историей дня. Об этом в Twitter написал репортер KSL Алекс Кабреро. Пользователи не смогли не отметить тот факт, что загадочный монолит нашли именно в 2020 году, который и без того оказался полон неурядиц: пандемия, лесные пожары и так далее.

«Конечно, он (пилот — прим. „360“) нашел это сейчас. Сейчас 2020 год. Чуваку следовало продолжать лететь. Это не тот год, мужик. Не тот год», — заключил Todd Duvall.

Тем временем другой пользователь Twitter напомнил про ограничительные меры, введенные в мире в связи с коронавирусом.

«И они трогали его (монолит — прим. „360“)!» — заключил СK.