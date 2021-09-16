«Дюна» повлияла на «Звездные войны» и игровую индустрию. А теперь получила шанс на хорошую экранизацию

В России на широкий экран вышел фильм «Дюна» Дени Вильнева. Он снят по одноименному научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта, написанному в 1960-х. Книга стала культурным феноменом своего времени и оказала влияние на кинематограф, музыку и компьютерные игры.

Роман Герберта впервые увидел свет в 1963–1965 годах. Его публиковали в виде серии глав в журнале Analog Science Fiction and Fact, а отдельным изданием выпустили в 1965-м. Благодаря «Дюне» фантаст стал знаменитым, а само произведение удостоили премий Хьюго и Небьюла. Оно считается одним из самых известных научно-фантастических романов XX века.

«Дюна» рассказывает о галактике далекого будущего, которая находится под властью межзвездной империи. Феодальным семействам принадлежат целые планеты. Одно из них — Атрейдис — получает в управление пустынную планету Арракис. Ее враждебный мир приготовил для главного героя множество тяжелых испытаний.

Первая экранизация

В 1984 году историю Пола Атрейдиса впервые перенесли на экраны кино. Режиссером был Дэвид Линч. Картину номинировали на «Оскар» за лучший звук, но статуэтку так и не дали. Зато наградили за лучшие костюмы на кинопремии «Сатурн»: с 1972 года ее вручает Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

Линч в 2020 году в интервью The Hollywood Reporter назвал свою экранизацию более чем 30-летней давности полным провалом.

«Мое сердце было разбито. <…> Мне даже не доверили окончательный монтаж. Я уже миллиард раз рассказывал эту историю — получилось совершенно не то, что должно было. Отдельные его фрагменты мне очень нравятся, но фильм все равно вышел полным провалом для меня», — сказал режиссер.

Источник фото: «Кинопоиск»

Дальнейшие планы после «Дюны» Дэвид Линч не раз озвучивал для прессы, напомнил «Кинопоиск».

«Я хочу снимать кино, действие которого будет происходить в Америке и которое приведет людей в миры, в которые они не могут попасть. Даст им набор изображений и звуков, который они никогда бы иначе не получили. Станет путешествием в самую глубину их сущности», — отмечал режиссер.

Вскоре он с головой ушел в артхаус. Уже в 1985 году вышел «Синий бархат», потом «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и другие работы Линча, которые превратили его из создателя игрового и зрелищного кино в автора странных и таинственных кинолент.

След в кино и музыке

Источником вдохновения книжная «Дюна» стала для легендарного Джорджа Лукаса и его космической саги «Звездные войны».

«Я считаю, Лукас должен мне хотя бы ужин», — сказал как-то Фрэнк Герберт и был невероятно прав.

Влияние его романа на первые фильмы франшизы довольно очевидно. Родина Люка Скайуокера — Татуин — представляет собой песчаную планету, ставшую пристанищем для множества контрабандистов. Чем не Арракис, пусть даже и с двумя лунами (их было три).

Источник фото: Wikimedia Commons

Черновики сценария «Новой надежды» тоже говорили о влиянии «Дюны» на фильм: предполагалось, что в мире «Звездных войн» должны быть феодальные дома, а у принцессы Леи хотели отобрать груз пряностей. На Арракисе этот ресурс считался драгоценным.

В финальной версии картины заимствований осталось достаточно. Лею сделали похожей властным характером и именем на принцессу Алию, а дядя Люка занимался промыслом, схожим с занятием фермеров-влагосборников с того же Арракиса. Голос «Дюны» вдохновил Лукаса создать управление разумом джедаями и ясновидение.

Франшиза «Звездные войны» в итоге стала врагом новой «Дюны» Дени Вильнева: ему пришлось искать свою индивидуальность и донести до зрителя свежесть идеи.

Спустя десятилетия рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), выпустил концептуальный альбом «Горгород». Его антиутопический сюжет описывает город, где царит строгое разделение на классы, а сам он существует благодаря некоему веществу — гору. Это в том числе наркотик, который употребляют чиновники и вельможи. В «Дюне» Герберт описывал пряности как высохшие под пустынным солнцем продукты жизнедеятельности гигантских червей. Их использовали как топливо, психотропное вещество и средство, продлевающее жизнь.

Отголоски в играх

В 1992 году на PC и Amiga вышла военная и экономическая стратегия с элементами квеста «Дюна» (Dunе), которую позже переиздали на CD для PC и Mega-CD. Она была основана на сюжете романа Фрэнка Герберта и использовала образы персонажей и материалы из экранизации Дэвида Линча.

И в этом же году у компании Westwood Studios вышла игра-конкурент — Dune II Battle for Arrakis, ставшая формулой для создания игр жанра RTS. В ней можно было управлять юнитами, строить базы и собирать ресурсы. Конечно, среди них были пряности. Создатели реализовали «туман войны» и представили несколько отличающихся друг от друга фракций.

Игровые элементы разработчики усовершенствовали в серии Command and Conquer, взяв для нового мира многие идеи из написанной Гербертом книги. Например, в нем присутствовал тиберий — ценное и влияющее на телепатические способности внеземное вещество. Потребность в этом ресурсе, как и в «Дюне», стала причиной войны между фракциями.